Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a szám a 81 milliós ország lakosságának mintegy 19 százalékát teszi ki.","shortLead":"Ez a szám a 81 milliós ország lakosságának mintegy 19 százalékát teszi ki.","id":"20200609_iran_koronavirus_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e86ae92-58de-424f-9840-ce596d4e18b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_iran_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. június. 09. 21:25","title":"Iránban akár 15 millió fertőzött is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell az érintettnek.","shortLead":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell...","id":"20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262ce9b-ec6a-4b2c-911b-98cdf03f6992","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","timestamp":"2020. június. 09. 18:05","title":"Felmentették Bayer Zsoltot a Nagy Blanka-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09418b9c-b257-4bcd-b3a5-1b2f47a2c2b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak el kell forgatni 90 fokkal – indokolta a Duma Aktuál a címben tett állítást. Litkai Gergelynek sikerült megszereznie egy titkos kormányzati prezentációt, amiből kiderül, hogyan készül a kormány magyart küldeni a versenypályára és az űrbe. ","shortLead":"Csak el kell forgatni 90 fokkal – indokolta a Duma Aktuál a címben tett állítást. Litkai Gergelynek sikerült...","id":"20200608_Duma_Aktual_magyar_urhajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09418b9c-b257-4bcd-b3a5-1b2f47a2c2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9ef34-041d-4e17-b548-0a8482f31a62","keywords":null,"link":"/360/20200608_Duma_Aktual_magyar_urhajos","timestamp":"2020. június. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az új magyar Forma–1-es pilóta legyen űrhajós is! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Celine Dion a Courage című világkörüli turnéját 2021 márciusától folytatja, Budapestre májusban érkezik.\r

\r

","shortLead":"Celine Dion a Courage című világkörüli turnéját 2021 márciusától folytatja, Budapestre májusban érkezik.\r

\r

","id":"20200610_Megis_felhangzik_a_Titanic_betetdala_Budapesten_kiderult_az_elmaradt_Celine_Dionkoncert_uj_datuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5203a9-841c-4a1a-9cd6-aeb0481c3dd9","keywords":null,"link":"/kultura/20200610_Megis_felhangzik_a_Titanic_betetdala_Budapesten_kiderult_az_elmaradt_Celine_Dionkoncert_uj_datuma","timestamp":"2020. június. 10. 16:24","title":"Mégis felhangzik a Titanic betétdala Budapesten: jövőre jön Celine Dion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más újdonság is van: bevezetik az e-jótállást.","shortLead":"Más újdonság is van: bevezetik az e-jótállást.","id":"20200610_jotallas_szavatossag_szabalyok_palkovics_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37913374-7176-47c3-9528-e70bb61bda19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_jotallas_szavatossag_szabalyok_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. június. 10. 12:48","title":"Változnak a szavatosság és jótállás magyarországi szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezért is vállalta el a szereplést.","shortLead":"Ezért is vállalta el a szereplést.","id":"20200609_keanu_reeves_matrix_4_forgatokonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39830518-6c7a-40eb-87a3-9fbd7c29e7bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_keanu_reeves_matrix_4_forgatokonyv","timestamp":"2020. június. 09. 18:38","title":"Keanu Reeves szerint a Mátrix 4 forgatókönyve maga a gyönyör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.","shortLead":"Kórházban 344 COVID-19 beteget ápolnak.","id":"20200610_koronavirus_napi_osszefoglalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9fe4c7-25b6-4267-b11c-11adf35da377","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_koronavirus_napi_osszefoglalo","timestamp":"2020. június. 10. 09:07","title":"Tíz új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt egy 37 éves férfi, akinek nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2cb583f-26dc-4c07-b5be-c6332e2693e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és vizsgálatot indított a BKV Zrt. is.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és vizsgálatot indított a BKV Zrt. is.","id":"20200611_liu_shaolin_jaszapati_petra_rovidpalyas_gyorskorcsolya_busz_baleset_margit_sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2cb583f-26dc-4c07-b5be-c6332e2693e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d4038-1132-428f-9103-4d9a81366603","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_liu_shaolin_jaszapati_petra_rovidpalyas_gyorskorcsolya_busz_baleset_margit_sziget","timestamp":"2020. június. 11. 08:37","title":"BKV: Hibázhatott a buszsofőr, de Liu Shaolinék szabálytalanul tekertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]