[{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros csak a harmadik, Simicska a lista közepéig csúszott, egy incifinci kecskefarmmal.","shortLead":"Mészáros csak a harmadik, Simicska a lista közepéig csúszott, egy incifinci kecskefarmmal.","id":"20200612_leggazdagabb_magyarok_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_gattyan_gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe8f932-db35-4217-88bb-4b41610cdd4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_leggazdagabb_magyarok_csanyi_sandor_meszaros_lorinc_gattyan_gyorgy","timestamp":"2020. június. 12. 09:58","title":"Még mindig Csányi a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82f61f4-a36c-4060-842d-bb4afd7bdbbf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus elleni védekezés arca az utóbbi hónapokban mindannyiunk emlékezetébe beleégett. Így voltak ezzel a vácdukai Benedek Elek Általános Iskola nyolcadikosai is, és meg is tették a szóvivőt a ballagási tablójuk főszereplőjévé.\r

