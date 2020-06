Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beavatkozásról nem tettek le az orvosok, csak elnapolták.","shortLead":"A beavatkozásról nem tettek le az orvosok, csak elnapolták.","id":"20200612_koronavirus_jarvany_ossejtkezeles_michael_schumacher","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dd88c6-8554-427e-a693-7a5e83e2a58f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_koronavirus_jarvany_ossejtkezeles_michael_schumacher","timestamp":"2020. június. 12. 16:52","title":"A járvány miatt még kivárnak Schumacher őssejtkezelésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekülteket segítő szervezet furcsának találja a hatóság által is sokat emlegetett migránsalagutat.","shortLead":"A menekülteket segítő szervezet furcsának találja a hatóság által is sokat emlegetett migránsalagutat.","id":"20200611_Migration_Aid_rendorseg_migrans_propaganda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4aa46d-2eca-4c65-a4ad-8c7ef0815def","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Migration_Aid_rendorseg_migrans_propaganda","timestamp":"2020. június. 11. 17:30","title":"Migration Aid: A rendőrség asszisztál a migránsozós propagandához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6e98bf-1110-43cc-90a1-b94312ed46cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tiszti főorvos Müller Cecília, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nevében üzengetnek a magyar internetezőknek csalók.","shortLead":"A tiszti főorvos Müller Cecília, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) nevében üzengetnek a magyar...","id":"20200612_muller_cecilia_email_tisztifoorvos_internetes_csalok_adathalaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f6e98bf-1110-43cc-90a1-b94312ed46cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbccd9f-6294-409d-8da8-248930b63eab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_muller_cecilia_email_tisztifoorvos_internetes_csalok_adathalaszat","timestamp":"2020. június. 12. 17:03","title":"Ha ilyen levelet kapott \"Müller Cecíliától\", nehogy megnyissa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","shortLead":"A pécsi evangélikus lelkész szerint humor nélkül semmibe sem érdemes belefogni. ","id":"20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b771fa-df26-4787-9d71-718ab7af7daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9109fe5-12bf-4be8-8f7b-2083e4f57aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Vasalodeszkaoltarral_reagalt_a_megalazott_tanar_esetere_egy_pecsi_lelkesz","timestamp":"2020. június. 13. 14:39","title":"Vasalódeszka-oltárral reagált a megalázott tanár esetére egy pécsi lelkész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsősorban a meglévő utazási korlátozások miatt nem tudják megtartani a futamokat.","shortLead":"Elsősorban a meglévő utazási korlátozások miatt nem tudják megtartani a futamokat.","id":"20200612_forma1_verseny_nagydj_futam_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c26ead6b-5f14-4a57-aae6-e278bc60e1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332e8ae0-e675-454b-a3ba-c1996220aa35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_forma1_verseny_nagydj_futam_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 12. 10:58","title":"Három F1-es futamot töröltek az idei naptárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984a6284-3aec-4d3c-a522-c5127988d73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptemberben kerül sor a drámai összecsapásra a szocialistáknál.","shortLead":"Szeptemberben kerül sor a drámai összecsapásra a szocialistáknál.","id":"20200612_Magyar_Nemzet_Mesterhazy_is_indul_az_MSZP_vezeteseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984a6284-3aec-4d3c-a522-c5127988d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80fd7c8-d35d-47d0-a48c-b01779eb42d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Magyar_Nemzet_Mesterhazy_is_indul_az_MSZP_vezeteseert","timestamp":"2020. június. 12. 07:16","title":"Magyar Nemzet: Mesterházy is indul az MSZP vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823bd4a3-23ab-4085-b369-214a90ced4d5","c_author":"Jeffrey Sommers","category":"360","description":"George Floyd halála békés tüntetések és erőszakos zavargások viharát indította el az Egyesült Államokban. Az egész világ láthatta a videót, és szembesült ismét azzal, hogy az afroamerikaiak kimaradnak a nagy amerikai sztoriból, azaz a fejlődés narratívájából, amely szerint idővel minden egyre jobb lesz.","shortLead":"George Floyd halála békés tüntetések és erőszakos zavargások viharát indította el az Egyesült Államokban. Az egész...","id":"202024_amerikai_egyesult_rendorallamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823bd4a3-23ab-4085-b369-214a90ced4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5428d6-5a96-4e5f-832e-41649d53b277","keywords":null,"link":"/360/202024_amerikai_egyesult_rendorallamok","timestamp":"2020. június. 12. 17:00","title":"Jeffrey Sommers: Amerikai egyesült rendőrállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc565a5-9b20-44d2-a610-36a0c73b1541","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb 1994-ben volt látható az egykori település, akkor legalább egymillióan voltak kíváncsiak rá.","shortLead":"Legutóbb 1994-ben volt látható az egykori település, akkor legalább egymillióan voltak kíváncsiak rá.","id":"20200612_fabbriche_di_careggine_elsullyedt_olasz_falu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fc565a5-9b20-44d2-a610-36a0c73b1541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8130ac33-9a55-4b84-a064-2cc2567778d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_fabbriche_di_careggine_elsullyedt_olasz_falu","timestamp":"2020. június. 12. 17:44","title":"27 év után emelkedhet újra a felszínre egy elsüllyesztett középkori falu Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]