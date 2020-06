Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","shortLead":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","id":"20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bc1552-6f53-4004-8798-ae17508f2e35","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","timestamp":"2020. június. 14. 10:51","title":"Egy elvetemült rajongót nem állíthat meg egy zárt kapus meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823bd4a3-23ab-4085-b369-214a90ced4d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump rendeletet ad ki a rendfenntartásról.","shortLead":"Donald Trump rendeletet ad ki a rendfenntartásról.","id":"20200616_New_York_rendorseg_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823bd4a3-23ab-4085-b369-214a90ced4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29834a39-1e8b-4519-8ba6-09bca642849b","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_New_York_rendorseg_tuntetes","timestamp":"2020. június. 16. 05:33","title":"Feloszlatják a New York-i rendőrség agresszív bűnügyi csoportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiállt a testnevelő mellett. ","shortLead":"Kiállt a testnevelő mellett. ","id":"20200614_Sebestyen_Balazs_vasalodeszkas_foto_kreativ_tanarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937cccb3-282a-4458-8942-59c0fdd57759","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Sebestyen_Balazs_vasalodeszkas_foto_kreativ_tanarok","timestamp":"2020. június. 14. 14:59","title":"Sebestyén Balázs vasalódeszkás fotóval élteti a kreatív tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20200614_Karambol_M1_es_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6032157b-c3f4-442f-af5c-efd5d41b86b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Karambol_M1_es_autopalya","timestamp":"2020. június. 14. 20:09","title":"Négy jármű karambolozott az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem lehet egyszerre megenni és megtartani a tortát – mondják mosolyogva Brüsszelben a brexit kapcsán. ","shortLead":"Nem lehet egyszerre megenni és megtartani a tortát – mondják mosolyogva Brüsszelben a brexit kapcsán. ","id":"20200615_Hiaba_a_koronavirus_a_britek_es_az_EU_meg_mindig_a_brexit_miatt_vitatkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9543f214-f397-4bfb-8a6f-57e48a027239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_Hiaba_a_koronavirus_a_britek_es_az_EU_meg_mindig_a_brexit_miatt_vitatkozik","timestamp":"2020. június. 15. 13:10","title":"Hiába a koronavírus, a britek és az EU még mindig a brexit miatt vitatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők úszhatják meg.","shortLead":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők...","id":"20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbad043-50b6-427a-92d4-7b4795eb8c71","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. június. 15. 07:50","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél milliárd forinttal növelte egy év alatt a profitját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.","shortLead":"Másfél milliárd forinttal növelte egy év alatt a profitját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.","id":"20200615_Paksi_Atomeromu_nyereseg_profit_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06124321-7611-4d8e-987a-05a6f463cf4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Paksi_Atomeromu_nyereseg_profit_beszamolo","timestamp":"2020. június. 15. 08:46","title":"Közel 17 milliárd forintra nőtt a Paksi Atomerőmű nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6821622-0b6b-4635-85ab-81e5faa0f93b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 22 éves törökszentmiklósi férfi beismerte a bűncselekményeket.","shortLead":"A 22 éves törökszentmiklósi férfi beismerte a bűncselekményeket.","id":"20200614_Internetes_csalo_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6821622-0b6b-4635-85ab-81e5faa0f93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace7bb2-d3cd-4c33-9a5f-65890278c258","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Internetes_csalo_rendorseg","timestamp":"2020. június. 14. 18:33","title":"Közel 200 embert vert át egy internetes csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]