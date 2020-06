Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a lakosságnál alakult ki pánikvásárlás az időközben pandémiává vált koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Nem csak a lakosságnál alakult ki pánikvásárlás az időközben pandémiává vált koronavírus-járvány miatt.","id":"20200618_arukeszlet_alapanyag_koronavirus_jarvany_panikvasarlas_magyar_cegek_gdp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55686d64-77bc-448d-888b-df2ff5716f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_arukeszlet_alapanyag_koronavirus_jarvany_panikvasarlas_magyar_cegek_gdp","timestamp":"2020. június. 18. 11:34","title":"Tele vannak a raktárak, ez hónapokra visszahúzhatja a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fff081-2df7-49c3-866e-a174bf313d0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újrahasznosított luxusnejlon milliókért. ","shortLead":"Újrahasznosított luxusnejlon milliókért. ","id":"20200617_gucci_divatipar_fenntarthatosag_organikus_ujrahasznositott_luxus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0fff081-2df7-49c3-866e-a174bf313d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb44612-7b10-4a2e-b76a-6b48ebcf51d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200617_gucci_divatipar_fenntarthatosag_organikus_ujrahasznositott_luxus","timestamp":"2020. június. 17. 18:12","title":"A Gucci előrukkolt az első, teljesen fenntartható kollekciójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyesen köszönte meg nekik, hogy előadták az I’m Still Standing című számát – a karanténban.\r

\r

","shortLead":"Személyesen köszönte meg nekik, hogy előadták az I’m Still Standing című számát – a karanténban.\r

\r

","id":"20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f06ded46-ff7f-488b-bb80-ac73e45c30eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa7013d-caf0-4d89-976b-92226ab51483","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Elton_John_egyetlen_hivassal_tett_boldogga_nehany_diakot","timestamp":"2020. június. 17. 13:56","title":"Elton John egyetlen hívással tett boldoggá sok diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106a9a1c-360f-46e0-b184-53f532e454d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Most még csak egy van az állatparkban a ritka és különleges mérgező harapásra képes hüllőből, de hamarosan párt is kap.","shortLead":"Most még csak egy van az állatparkban a ritka és különleges mérgező harapásra képes hüllőből, de hamarosan párt is kap.","id":"20200618_mexikoi_viperagyik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=106a9a1c-360f-46e0-b184-53f532e454d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2b1727-629e-4fd3-9b4e-644e44a30f11","keywords":null,"link":"/elet/20200618_mexikoi_viperagyik","timestamp":"2020. június. 18. 16:56","title":"Fára mászik, üreget ás, harapásától a lélegzetünk is eláll: mexikói viperagyík érkezett a Nyíregyházi Állatparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus ROG-szériás telefonjait igen jó specifikációk jellemzik. Nem lesz ez másképp a hamarosan megjelenő újabb családtagnál sem, legalábbis a legújabb kiszivárogtatások szerint.","shortLead":"Az Asus ROG-szériás telefonjait igen jó specifikációk jellemzik. Nem lesz ez másképp a hamarosan megjelenő újabb...","id":"20200618_asus_rog_phone3_okostelefon_antutu_benchmark_eredmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267bffea-a641-4622-b6c2-800787fa4448","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_asus_rog_phone3_okostelefon_antutu_benchmark_eredmeny","timestamp":"2020. június. 18. 11:03","title":"Sosem látott erőgép: kiszivárgott, mekkora teljesítmény lakozik az Asus új telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc9502b-10fa-427a-8b81-ea0e819127ad","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb sztár volt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Vera Lynn a II. világháború idején a legnagyobb sztár volt Nagy-Britanniában.","id":"20200618_103_evesen_meghalt_a_britek_haborus_hos_enekesnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc9502b-10fa-427a-8b81-ea0e819127ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ac430-1522-4dec-b7d6-adb1363b2aae","keywords":null,"link":"/elet/20200618_103_evesen_meghalt_a_britek_haborus_hos_enekesnoje","timestamp":"2020. június. 18. 16:12","title":"103 évesen meghalt a britek háborús hős énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős tárhelyszolgáltató.","shortLead":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős...","id":"20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c48ff-59f8-4bf7-a3f5-4b3e799c8c19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","timestamp":"2020. június. 17. 14:04","title":"Hasznos funkciót kapott a Dropbox: megmentheti vele az adatait, ha tönkremegy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb 400, majd újabb 75 főt bocsát el az autókölcsönzéssel foglalkozó cég.","shortLead":"Előbb 400, majd újabb 75 főt bocsát el az autókölcsönzéssel foglalkozó cég.","id":"20200617_avis_budget_csoportos_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7615dbfc-aac0-40d0-9278-a9759530d35d","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_avis_budget_csoportos_leepites","timestamp":"2020. június. 17. 11:46","title":"Újabb csoportos létszámleépítés jön az Avis csoport budapesti irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]