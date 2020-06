Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az előző évi 2,6 milliárdról.","shortLead":"Az előző évi 2,6 milliárdról.","id":"20200618_rail_cargo_hungaria_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa9944-c0e9-4774-8a4c-127b1f473d29","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_rail_cargo_hungaria_veszteseg","timestamp":"2020. június. 18. 05:55","title":"3,8 milliárdra nőtt a Rail Cargo Hungaria vesztesége tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tájékoztató kampányt indítanak, de azt is átláthatóvá teszik, hogy az egyes politikai szereplők mennyit költenek náluk reklámra.","shortLead":"Nagyszabású tájékoztató kampányt indítanak, de azt is átláthatóvá teszik, hogy az egyes politikai szereplők mennyit...","id":"20200617_facebook_valasztasi_tajekoztato_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434a5ae1-ebf8-4574-a895-ac4111877b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0215031b-b28e-4c1d-8b46-2ff44b35bccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_facebook_valasztasi_tajekoztato_kampany","timestamp":"2020. június. 17. 18:43","title":"A Facebook 4 millió szavazót taszigálna el az urnákig az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két éve Franciaországban élő rendező, a Krétakör Színház egykori alapítója szerint „Magyarország egy helyben toporog, vagy inkább büszkén lépked visszafelé az idővonalon”.","shortLead":"A két éve Franciaországban élő rendező, a Krétakör Színház egykori alapítója szerint „Magyarország egy helyben toporog...","id":"20200616_Schilling_Arpad_Egesz_Magyarorszagnak_jot_tenne_egy_alapos_metoo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a87c9a-be3f-4057-a6fd-a9229bde7d39","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Schilling_Arpad_Egesz_Magyarorszagnak_jot_tenne_egy_alapos_metoo","timestamp":"2020. június. 16. 12:22","title":"Schilling Árpád: Egész Magyarországnak jót tenne egy alapos #metoo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0618ed6-3b8e-4c96-a48d-aaa9615b5bd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem fogja megdicsérni a holland rendőrség a felnőtteket. ","shortLead":"Nem fogja megdicsérni a holland rendőrség a felnőtteket. ","id":"20200616_Ferrari_488_Spidert_kisgyerek_vezeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0618ed6-3b8e-4c96-a48d-aaa9615b5bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3aec791-509a-483d-83ed-cbba117c4eb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Ferrari_488_Spidert_kisgyerek_vezeti","timestamp":"2020. június. 16. 14:54","title":"Ölben vezette egy gyerek a Ferrarit az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több tucat mélyebben fekvő ponton öntötte el a fővárost a víz a vasárnapi felhőszakadás miatt. Néhány óra alatt a júniusi teljes csapadékmennyiség majdnem fele hullott le, és ez nem egyedülálló. Ahogy az sem, hogy a hirtelen jött csapadék nem tud elfolyni. A csatornarendszernek nem csak a klímaváltozással járó extrém mennyiségű csapadékkal kell megküzdenie, de azzal is, hogy egyre több a városban a lebetonozott terület. A probléma kezelésére a főváros 2018-as klímastratégiájában egész konkrét javaslatok is voltak.","shortLead":"Több tucat mélyebben fekvő ponton öntötte el a fővárost a víz a vasárnapi felhőszakadás miatt. Néhány óra alatt...","id":"20200616_budapesti_felhoszakadas_extrem_idojaras_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984908cb-f799-4bf5-a787-6d76f27f4795","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_budapesti_felhoszakadas_extrem_idojaras_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 16. 20:00","title":"Törvényszerű, hogy felhőszakadás után elúszik a főváros?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment az a törvényjavaslat is, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott.","shortLead":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment...","id":"20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cd556-3fed-4d40-a1d1-f6a1881bb159","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","timestamp":"2020. június. 16. 12:20","title":"Az egyik kezével elvette, a másikkal rögtön vissza is adta magának a hatalmat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a4db6-767e-4767-8d4d-7a269c87085e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A leeresztett focilabdára emlékeztető tojást az Antarktiszon találták meg, a kutatók szerint legalább 68 millió éves.","shortLead":"A leeresztett focilabdára emlékeztető tojást az Antarktiszon találták meg, a kutatók szerint legalább 68 millió éves.","id":"20200618_tojas_antarktisz_tengeri_gyik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a4db6-767e-4767-8d4d-7a269c87085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8ffb96-e0fa-4800-866e-f6d95ebe653f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_tojas_antarktisz_tengeri_gyik","timestamp":"2020. június. 18. 06:10","title":"Megfejtették, milyen élőlény rakta le a világ második legnagyobb tojását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyvertelen volt, és nem támadt a rendőrökre az a férfi, akinek a haláláról korábban számolt be a Terrorelhárítási Központ. ","shortLead":"Fegyvertelen volt, és nem támadt a rendőrökre az a férfi, akinek a haláláról korábban számolt be a Terrorelhárítási...","id":"20200617_TEK_rendorok_halal_salgotarjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a9e715-4cfd-4db3-9b54-b5a24b5541f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_TEK_rendorok_halal_salgotarjan","timestamp":"2020. június. 17. 16:52","title":"TEK: Nem támadt a rendőrökre a férfi, aki intézkedés közben meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]