Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30","c_author":"HVG","category":"360","description":"Milliárdok gurulnak itt, tízmilliárdok repülnek ott, már egy címre futhat be az állami kaszinókoncessziók hatalmas profitja és az állami hátszéllel nyélbe ütött vonatbiznisz nyeresége.","shortLead":"Milliárdok gurulnak itt, tízmilliárdok repülnek ott, már egy címre futhat be az állami kaszinókoncessziók hatalmas...","id":"202025_gazdagok_sportja_hihetetlen_oroksegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c80616a-fe35-49a1-8795-6dd46907622d","keywords":null,"link":"/360/202025_gazdagok_sportja_hihetetlen_oroksegek","timestamp":"2020. június. 18. 11:00","title":"Így lehet repülőgép- vagy vagongyáros, akit szeret a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","shortLead":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","id":"20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7b1712-9767-4655-a952-48fe17b6cc6c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","timestamp":"2020. június. 17. 09:17","title":"Abraham Lincoln szobra a következő célpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Több állami szervnek és cégnek küldtünk adatigénylést, miután egy kormányrendelet lehetőséget adott nekik, hogy 15 nap helyett 45 napon belül válaszolhassanak, ha a válaszadás veszélyezteti a vészhelyzettel kapcsolatos feladataik ellátását. Az általunk megkeresettek közül egyedül a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. élt ezzel a jogával. A Transparency Internationaltől megtudtuk, nekik az MLSZ toldotta meg a határidőt a vészhelyzetre hivatkozva. ","shortLead":"Több állami szervnek és cégnek küldtünk adatigénylést, miután egy kormányrendelet lehetőséget adott nekik, hogy 15 nap...","id":"20200617_A_BudapestBelgrad_vasutvonal_projektcege_es_az_MLSZ_is_a_veszhelyzetre_hivatkozva_nem_valaszol_idoben_az_adatigenylesekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88caf479-c847-42e5-ae32-e336bfc98583","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_A_BudapestBelgrad_vasutvonal_projektcege_es_az_MLSZ_is_a_veszhelyzetre_hivatkozva_nem_valaszol_idoben_az_adatigenylesekre","timestamp":"2020. június. 17. 13:58","title":"A Budapest–Belgrád vasútvonal projektcége és az MLSZ is a vészhelyzetre hivatkozva nem válaszol időben az adatigénylésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a83b09-4b2d-43ee-b842-b4f3de8bb5cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vádirat szerint túlzó volt Garrett Rolfe reakciója, mivel a férfi, akit őrizetbe akart venni, és aki a sokkolóját megszerezve menekülni próbált, arccal előre futott, amikor rálőtt.","shortLead":"A vádirat szerint túlzó volt Garrett Rolfe reakciója, mivel a férfi, akit őrizetbe akart venni, és aki a sokkolóját...","id":"20200618_vademeles_szandekos_emberoles_garrett_rolfe_atlanta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a83b09-4b2d-43ee-b842-b4f3de8bb5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c052c1f-eca7-4867-9f62-307d501bc7bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_vademeles_szandekos_emberoles_garrett_rolfe_atlanta","timestamp":"2020. június. 18. 07:49","title":"Szándékos emberölésért emeltek vádat a rendőr ellen, aki agyonlőtt egy fekete férfit Atlantában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős tárhelyszolgáltató.","shortLead":"Az eddiginél sokkal praktikusabb biztonsági mentős funkcióval erősíti szolgáltatását a Dropbox felhős...","id":"20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aff6197a-7935-4346-9bf9-a1cbe15248ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c48ff-59f8-4bf7-a3f5-4b3e799c8c19","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_dropbox_biztonsagi_mentes_backup_keszitese","timestamp":"2020. június. 17. 14:04","title":"Hasznos funkciót kapott a Dropbox: megmentheti vele az adatait, ha tönkremegy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","shortLead":"A Spencer című filmet a virtuális cannes-i filmfesztiválon mutatják be 2021-ben.\r

\r

","id":"20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9356d72f-395e-4ad1-af18-6faee83b5a21","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Megvan_ki_fogja_alakitani_Diana_hercegnot","timestamp":"2020. június. 18. 08:30","title":"Megvan, ki fogja alakítani Diana hercegnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Demokrata Párt szerint ennél többre lenne szükség.","shortLead":"A Demokrata Párt szerint ennél többre lenne szükség.","id":"20200617_donald_trump_rendorsegi_reform","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa4b4f0-b137-4ff2-a4e4-b9e0d717a696","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_donald_trump_rendorsegi_reform","timestamp":"2020. június. 17. 07:29","title":"Trump óvatos rendőrségi reformot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A néhány nap alatt divatos tárggyá vált deszka ezúttal egy bizonyítványosztáson tűnt fel.","shortLead":"A néhány nap alatt divatos tárggyá vált deszka ezúttal egy bizonyítványosztáson tűnt fel.","id":"20200617_Vasalodeszkarol_osztottak_a_bizonyitvanyt_az_egyik_gimnaziumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abfc3e7-81ae-4718-a21c-ce08f1129de1","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Vasalodeszkarol_osztottak_a_bizonyitvanyt_az_egyik_gimnaziumban","timestamp":"2020. június. 17. 15:03","title":"Vasalódeszkáról osztották a bizonyítványt az egyik gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]