Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az öthavi hiány az eredeti terv majdnem háromszorosa.","shortLead":"Az öthavi hiány az eredeti terv majdnem háromszorosa.","id":"20200622_Megerositette_a_Penzugyminiszterium_csunyan_elszallt_majusban_a_hiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9f639b-686e-41c8-9fb9-e70f537d113d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Megerositette_a_Penzugyminiszterium_csunyan_elszallt_majusban_a_hiany","timestamp":"2020. június. 22. 15:36","title":"Megerősítette a Pénzügyminisztérium: csúnyán elszállt májusban a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A gyerekek magatartását a felnőttek három fő megközelítéssel igyekeznek kezelni: szigorral, engedékenységgel és együttműködéssel. Philippa Perry brit pszichoterapeuta segít megérteni az egyes módszerek előnyeit és hátrányait. ","shortLead":"A gyerekek magatartását a felnőttek három fő megközelítéssel igyekeznek kezelni: szigorral, engedékenységgel és...","id":"20200621_Mennyire_legyen_szigoru_a_szulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2e65ee-c4e4-4146-9896-392cd8d5c815","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200621_Mennyire_legyen_szigoru_a_szulo","timestamp":"2020. június. 21. 19:15","title":"Mennyire legyen szigorú a szülő a gyerekével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","shortLead":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","id":"20200620_koronavirus_fertozott_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d6c33-756e-4e47-959d-e62e2b072982","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_koronavirus_fertozott_kina","timestamp":"2020. június. 20. 21:50","title":"27 új koronavírus-fertőzöttet találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre nagyobbakat hazudik. És még szidta kicsit Budapest vezetését is. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre...","id":"20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56874c66-f4e7-405e-ab16-8646f06ecd95","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","timestamp":"2020. június. 21. 08:52","title":"Gulyás Gergely: Újabb béremelés kell az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f896354d-1984-4743-8aa1-b2a794af2caa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó munkatársai ezúttal nagyon óvatosan nyúltak hozzá a sportautó külsejéhez és belsejéhez. ","shortLead":"A bajor gyártó munkatársai ezúttal nagyon óvatosan nyúltak hozzá a sportautó külsejéhez és belsejéhez. ","id":"20200622_szolid_arannyal_emeli_a_bmw_a_8as_kupe_eleganciajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f896354d-1984-4743-8aa1-b2a794af2caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6799eb6f-f388-44b3-8fa3-19d8360d41c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_szolid_arannyal_emeli_a_bmw_a_8as_kupe_eleganciajat","timestamp":"2020. június. 22. 09:21","title":"Szolid arannyal emeli a BMW a 8-as kupé eleganciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","shortLead":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","id":"20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634ba4ac-b45d-4d51-b3fb-d5f0d36d63c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","timestamp":"2020. június. 21. 08:35","title":"Trump rákapcsolt a választási kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9873d918-6706-47b3-9c01-f02354e3526a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délutánra hirdettek meg tüntetést a Színművészeti hallgatói - egyetemük védelmében. Fotósaink képein követheti, hányan gyűltek össze, kik voltak, kereshet ismert arcokat.","shortLead":"Vasárnap délutánra hirdettek meg tüntetést a Színművészeti hallgatói - egyetemük védelmében. Fotósaink képein...","id":"20200621_Ez_zajlik_a_Szinmuveszetinel__kepekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9873d918-6706-47b3-9c01-f02354e3526a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35415232-0b91-49b6-81e5-7a9e65984ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Ez_zajlik_a_Szinmuveszetinel__kepekben","timestamp":"2020. június. 21. 16:36","title":"Ez történt a Színművészetinél - képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","shortLead":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","id":"20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25542a18-6ba2-44a3-86a8-1791d424c2e5","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","timestamp":"2020. június. 22. 10:49","title":"Oxfordban is szobordöntésre készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]