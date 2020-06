Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","shortLead":"Elképzelhető, hogy a hamvasztás árát akarta eltenni.","id":"20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e5c742-c8a2-4be5-a2ca-601fff9a831d","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_paty_emberi_testreszek_sikkasztas","timestamp":"2020. június. 26. 14:15","title":"Sikkaszthatott a pátyi boncsegéd, aki emberi maradványokat hordott haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24d3f9b-e833-4f68-ba28-a55e11c7c300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hirtelen támadott, visszafelé sült el a kés.","shortLead":"Hirtelen támadott, visszafelé sült el a kés.","id":"20200626_Combon_szurta_magat_az_ittas_tamado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24d3f9b-e833-4f68-ba28-a55e11c7c300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7fad3f-3b18-4a1e-86fc-bbed4b839960","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Combon_szurta_magat_az_ittas_tamado","timestamp":"2020. június. 26. 08:13","title":"Combon szúrta magát az ittas támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szerdán csupán 22 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok, addig csütörtökön már 80-nál is többet.","shortLead":"Míg szerdán csupán 22 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok, addig csütörtökön már 80-nál is többet.","id":"20200625_jarvany_horvatorszagj_fertozott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97aa0d86-33a6-4750-8768-4d1bd5095dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_jarvany_horvatorszagj_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 13:20","title":"Újra megugrott a horvátországi fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e176f3e2-3762-4658-8e5a-7a3b67c181b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fékezés nélkül csapódott a gyalogosnak egy kerékpáros Budapesten, a Rákóczi út egyik zebráján.","shortLead":"Fékezés nélkül csapódott a gyalogosnak egy kerékpáros Budapesten, a Rákóczi út egyik zebráján.","id":"20200626_gyalogos_biciklis_rakoczi_ut_zebra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e176f3e2-3762-4658-8e5a-7a3b67c181b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e38a1d-f070-47b1-b075-926d1d61fdb5","keywords":null,"link":"/elet/20200626_gyalogos_biciklis_rakoczi_ut_zebra","timestamp":"2020. június. 26. 12:21","title":"Videó: Telibe kapta a gyalogost a biciklis a Rákóczi úti zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan átalakította a Google a fényképek és videók tárolására öt éve létrehozott Google Fotók mobilos alkalmazását. ","shortLead":"Alaposan átalakította a Google a fényképek és videók tárolására öt éve létrehozott Google Fotók mobilos alkalmazását. ","id":"20200626_google_fotok_rancfelvarras_dizajn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcb44f3-8150-4b34-90c7-ef4596224c7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_google_fotok_rancfelvarras_dizajn","timestamp":"2020. június. 26. 09:03","title":"Nézzen rá a Google Fotókra, átszabták a kinézetét, és új funkciókat is kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26da37a-d618-4eb8-b36a-62cd4e209ee6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsigyártó megmutatja, hogy egy szívómotor is lehet elképesztően erős.","shortLead":"Az olasz sportkocsigyártó megmutatja, hogy egy szívómotor is lehet elképesztően erős.","id":"20200625_turbo_es_villanymotor_nelkul_is_830_loeros_a_legujabb_lamborghini_scv12_aventador","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a26da37a-d618-4eb8-b36a-62cd4e209ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af07f677-5d67-4baa-b259-2b85233da5d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_turbo_es_villanymotor_nelkul_is_830_loeros_a_legujabb_lamborghini_scv12_aventador","timestamp":"2020. június. 25. 11:21","title":"Turbó és villanymotor nélkül is 830 lóerős a legújabb Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kúria szerint a bíróságnak újra le kell folytatnia azt az eljárását, amelyben új eljárásra kötelezte a Közbeszerzési Döntőbizottságot. A bizottság szerint annak idején minden rendben volt a patkányirtási közbeszerzéssel. Közben a főváros új vezetése új patkányirtási szisztémát szeretne.","shortLead":"A Kúria szerint a bíróságnak újra le kell folytatnia azt az eljárását, amelyben új eljárásra kötelezte a Közbeszerzési...","id":"20200626_patkany_irtas_rnbh_konzorcium_babolna_bio_kuria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f91d616-7d88-4022-bad6-32605c6e24fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_patkany_irtas_rnbh_konzorcium_babolna_bio_kuria","timestamp":"2020. június. 26. 11:56","title":"Visszadobta a Kúria a bíróságra a patkányirtási tender ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","shortLead":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","id":"20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e2ba62-10f5-4149-96b5-2f2a44256d92","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","timestamp":"2020. június. 25. 16:16","title":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a Lufthansa állami mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]