[{"available":true,"c_guid":"79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre együtt lehetünk a barátokkal, a távolabbi családdal, a rengeteg felgyülemlett energiánkat pedig különféle sporttevékenységekkel vezethetjük le. A lehetőségek tárháza végtelen, de ne féljünk kísérletezni akár a különlegesebb, újszerűbb mozgásformákkal sem. Mi most ezek közül mutatunk be közelebbről egy világszabadalommal rendelkező magyar találmányt, a Teqballt. ","shortLead":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre...","id":"20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90fe8fe-c920-4808-9334-e44843facc00","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","timestamp":"2020. július. 03. 11:30","title":"Trükkök és TEQnikák otthoni és szabadtéri mozgáshoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bb8aa1-f49c-4b92-bf23-2d4add77d658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.","shortLead":"Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.","id":"20200703_tetteneres_falbontas_dohanybolt_rablo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2bb8aa1-f49c-4b92-bf23-2d4add77d658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852317e7-9ecf-46dd-9465-17e66940eb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_tetteneres_falbontas_dohanybolt_rablo","timestamp":"2020. július. 03. 09:21","title":"Tetten érték a dohányboltok falbontó dézsmálóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminc fok körüli maximumokra lehet számítani.","shortLead":"Harminc fok körüli maximumokra lehet számítani.","id":"20200703_kanikula_szel_zivatar_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37fa83e-2ead-428a-ab78-f4838e63023f","keywords":null,"link":"/elet/20200703_kanikula_szel_zivatar_idojaras","timestamp":"2020. július. 03. 17:06","title":"Csak a szokásos: kánikula, szél és zivatar várható a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa szem előtt a környezetszennyező vállalatok kimentése helyett. ","shortLead":"Egy európai akciósorozat részeként követelik a környezetvédők, hogy az Európai Unió az ökológiai szempontokat tartsa...","id":"20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91dc333-a7fd-406f-b4b7-cd5e91545c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0041df-8607-4d40-a013-1cf4b00d65e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_A_Penzugyminiszterium_elott_szerveztek_megmozdulast_az_Extinction_Rebellion_aktivistai","timestamp":"2020. július. 03. 11:50","title":"A Pénzügyminisztérium előtt tüntettek az Extinction Rebellion aktivistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az országszerte nyilvános helyeken kötelező maszkviselést előíró törvényt Jair Bolsonaro brazil elnök, de enyhítené egyes rendelkezéseit a Diario Official című kormánylap szerint.","shortLead":"Jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az országszerte nyilvános helyeken kötelező maszkviselést...","id":"20200704_A_brazil_elnok_egyszeruen_nem_tudja_elfogadni_hogy_tombol_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e97fbc-5003-4296-8b8e-c2292cd11db9","keywords":null,"link":"/elet/20200704_A_brazil_elnok_egyszeruen_nem_tudja_elfogadni_hogy_tombol_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. július. 04. 09:51","title":"A brazil elnök egyszerűen nem tudja elfogadni, hogy tombol a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői ülésen hozott döntések egy részét is újratárgyalja a képviselő-testület.","shortLead":"A hétfői ülésen hozott döntések egy részét is újratárgyalja a képviselő-testület.","id":"20200702_god_polgarmester_alpolgarmester_balogh_csaba_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42091c7b-3e08-4f4b-ad7f-464f42999608","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_god_polgarmester_alpolgarmester_balogh_csaba_fidesz","timestamp":"2020. július. 02. 22:37","title":"Göd polgármestere leváltotta a fideszesek mellé álló alpolgármestereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pillangó mechanizmussal ellátott billentyűzet után újfajta megoldáson töri a fejét az Apple. Az elképzelésük megoldana egy régi problémát, de néhány kérdést is felvet.","shortLead":"A pillangó mechanizmussal ellátott billentyűzet után újfajta megoldáson töri a fejét az Apple. Az elképzelésük...","id":"20200703_uveg_billentyuzet_szabadalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a613d6cd-8bb1-4410-bca8-9745e34317bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_uveg_billentyuzet_szabadalom","timestamp":"2020. július. 03. 17:03","title":"Üvegből készítene billentyűzetet az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolaőrök munkáltatója a rendőrség lesz, de a napjukat az iskolában töltenék.","shortLead":"Az iskolaőrök munkáltatója a rendőrség lesz, de a napjukat az iskolában töltenék.","id":"20200703_iskolaorok_iskolaorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a6597-1171-4b6a-8fe1-2cb2752b2312","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_iskolaorok_iskolaorseg","timestamp":"2020. július. 03. 11:02","title":"Közel 500 intézmény kért iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]