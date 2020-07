Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","shortLead":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","id":"20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e1607-20e8-4dd4-b29a-ff23bd356568","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","timestamp":"2020. július. 14. 09:59","title":"Meghalt Grant Imahara, az Állítólag egykori műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287399a-8381-465c-a07f-38ba07c0e22d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovák parlament elnökének botránya után most az oktatásügyi miniszter diplomamunkája kapcsán merült fel plágiumgyanú.","shortLead":"A szlovák parlament elnökének botránya után most az oktatásügyi miniszter diplomamunkája kapcsán merült fel...","id":"20200714_plagium_szlovak_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287399a-8381-465c-a07f-38ba07c0e22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd045db-c58d-42e8-97a4-d414e2634456","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_plagium_szlovak_miniszter","timestamp":"2020. július. 14. 21:11","title":"Plágiumbotrányba keveredett a szlovák oktatásügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Joe Biden rengeteget költene klímavédelemre. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Joe Biden rengeteget költene klímavédelemre. A hvg360 reggeli...","id":"20200715_Radar360_Sulyos_a_valsag_de_a_propaganda_jol_fizet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba13bd21-9488-4c72-8188-153e7e3f42f3","keywords":null,"link":"/360/20200715_Radar360_Sulyos_a_valsag_de_a_propaganda_jol_fizet","timestamp":"2020. július. 15. 07:50","title":"Radar360: Súlyos a válság, de a propaganda jól fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk, természetesen a Twitteren. ","shortLead":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk...","id":"20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a322fe-48c1-489c-b81e-52e578ff0154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","timestamp":"2020. július. 15. 13:59","title":"Megmutatta Elon Musk, milyen lesz a GigaBerlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik „dudálós tüntetésen” vezette úgy az autóját, hogy az egyik hátsó ablakot eltakarta az uniós lobogó.","shortLead":"Az egyik „dudálós tüntetésen” vezette úgy az autóját, hogy az egyik hátsó ablakot eltakarta az uniós lobogó.","id":"20200714_hadhazy_akos_unios_zaszlo_dudalos_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1b6214-b72a-48f2-9256-14625ea6776f","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_hadhazy_akos_unios_zaszlo_dudalos_tuntetes","timestamp":"2020. július. 14. 05:25","title":"Feljelentették Hadházyt, mert egy EU-s zászlót lógatott ki az autója ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"178dea9e-5374-460b-b2d8-93b61749830e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi információk szerint egyetlen készülék kivételével kisebb lesz az akkumulátor az iPhone 12-esekben, mint a tavalyi modellekben.","shortLead":"A jelenlegi információk szerint egyetlen készülék kivételével kisebb lesz az akkumulátor az iPhone 12-esekben, mint...","id":"20200714_apple_iphone_12_iphone_12_max_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max_akkumulatora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=178dea9e-5374-460b-b2d8-93b61749830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff92d7d-8a7f-45c9-9f25-43017daa4c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_apple_iphone_12_iphone_12_max_iphone_12_pro_iphone_12_pro_max_akkumulatora","timestamp":"2020. július. 14. 16:03","title":"Ha igaz, amit az iPhone 12 akkumulátoráról hallani, csalódottak lesznek a rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e37fd82-26d1-4c6e-9af4-9114436ac233","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter átadta a Miniszterelnökségnek a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait.","shortLead":"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter átadta a Miniszterelnökségnek a Sopron-Fertő Turisztikai...","id":"20200715_Elvettek_Rogan_Antal_Ferto_to_turisztikai_fejleszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e37fd82-26d1-4c6e-9af4-9114436ac233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c411b3-65d6-406b-bfc8-2ecf3e011ba1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Elvettek_Rogan_Antal_Ferto_to_turisztikai_fejleszteset","timestamp":"2020. július. 15. 09:58","title":"Elvették Rogán Antaltól a Fertő tó turisztikai fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","shortLead":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","id":"20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bb1f96-9fbc-4645-882d-d79f77c1a823","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","timestamp":"2020. július. 15. 14:44","title":"Szöulba költözteti hongkongi szerkesztőségét a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]