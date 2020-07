Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc674a53-8339-44f8-8861-77649be89024","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Újszerű formanyelv, egyedi ajtókialakítás, szintetikus motorhang, zéró károsanyag-kibocsátás és 200 kilométeres hatótáv. Így vág neki a japán gyártó az elektromos-világnak – hazai utakon hajtottuk meg a Mazda MX-30-at. ","shortLead":"Újszerű formanyelv, egyedi ajtókialakítás, szintetikus motorhang, zéró károsanyag-kibocsátás és 200 kilométeres...","id":"20200715_az_elso_elektromos_mazda_kiprobaltuk_az_mx30at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc674a53-8339-44f8-8861-77649be89024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b76fd-6f79-4d4a-a93b-4c210f31db36","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_az_elso_elektromos_mazda_kiprobaltuk_az_mx30at","timestamp":"2020. július. 15. 18:01","title":"Az első elektromos Mazda: kipróbáltuk az MX-30-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Maszkban és a távolságtartás szabályait betartva rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni első divatbemutatót Milánóban.","shortLead":"Maszkban és a távolságtartás szabályait betartva rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni...","id":"20200714_maszk_divatbemutato_milano","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c30c4ab-b0ce-4de6-98f5-567852aad508","keywords":null,"link":"/elet/20200714_maszk_divatbemutato_milano","timestamp":"2020. július. 14. 20:32","title":"Maszkban rendezik az első divatbemutatót Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt dolguk a rendőröknek.","shortLead":"Száznál is több eljárás indult rémhírterjesztés, valamint csalás miatt, a közveszéllyel fenyegetés miatt 29-szer volt...","id":"20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc30c6a-7691-49fc-a6b1-cf445403b19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635563fc-95a8-46dc-8c72-6abf4e9438b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_rendorseg_eljaras_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 19:35","title":"Eddig 455 eljárást indított a rendőrség a járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európai uniós összehasonlításban csak Máltán veszítettek a férfiak több munkaórát 2020 első negyedévében, mint Magyarországon. A magyar nők viszont alig dolgoztak kevesebbet.","shortLead":"Európai uniós összehasonlításban csak Máltán veszítettek a férfiak több munkaórát 2020 első negyedévében, mint...","id":"20200714_magyar_ferfiak_munkaora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a46324b-65f3-405f-826d-7565c99d9d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_magyar_ferfiak_munkaora","timestamp":"2020. július. 14. 15:58","title":"A magyar férfiak kiemelkedően sok munkaórát vesztettek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","shortLead":"Szepesi Balázs a Mathias Corvinus Collegiumban folytatja. ","id":"20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60b3376-7961-4469-8879-abe2144ef702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3f4eea-4272-4d5a-b7f2-19e3c58046a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Gazdasagfejlesztesert_felelos_allamtitkar_Szepesi","timestamp":"2020. július. 15. 08:09","title":"Távozott az ITM-ből a gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A testület nem teljes mértékben fogadta el a brüsszeli kifogásokat a magyar díjalkotás rendszerével kapcsolatban.","shortLead":"A testület nem teljes mértékben fogadta el a brüsszeli kifogásokat a magyar díjalkotás rendszerével kapcsolatban.","id":"20200716_Elbukta_a_rezsiharcot_Magyarorszag_az_Europai_Birosagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14ca1235-95d7-4064-979b-b0641553aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25866d1-bbc3-4f33-8b3a-5c72a11e93b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_Elbukta_a_rezsiharcot_Magyarorszag_az_Europai_Birosagon","timestamp":"2020. július. 16. 11:10","title":"Elbukta a rezsiharcot Magyarország az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67207bd4-86b1-436e-9563-25dc94040d8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzők szerint nehéz megmondani, hogyan áll helyre a válság előtt komoly pluszokat produkáló ágazat, különösen, hogy új igények is jelentkeznek.","shortLead":"Az elemzők szerint nehéz megmondani, hogyan áll helyre a válság előtt komoly pluszokat produkáló ágazat, különösen...","id":"20200715_epitoipar_koronavirus_20_szazalek_zuhanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67207bd4-86b1-436e-9563-25dc94040d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6409b2-87e5-4126-b018-b826a64420e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_epitoipar_koronavirus_20_szazalek_zuhanas","timestamp":"2020. július. 15. 11:18","title":"Májusra az építőipart is utolérte a koronavírus: 20 százalékkal zuhant be az ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21946cf6-00d4-4b66-b3c0-afc0b2b5496a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"És ha zászlót égetni nem szabad, akkor mit csináljanak a rengeteg maradékkal? A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"És ha zászlót égetni nem szabad, akkor mit csináljanak a rengeteg maradékkal? A német egyesítéshez vezető utat felidéző...","id":"20200707_szakacsknyv_Balaton_Parizs_Gorbacsov_Kohl_zaszlo_1990_julius_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21946cf6-00d4-4b66-b3c0-afc0b2b5496a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb81635-cfd1-4ab8-a187-d46700eded38","keywords":null,"link":"/360/20200707_szakacsknyv_Balaton_Parizs_Gorbacsov_Kohl_zaszlo_1990_julius_15","timestamp":"2020. július. 15. 16:00","title":"Megsértődtek a Balatonra, Párizsba indultak a keletnémetek – 1990. július 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]