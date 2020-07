Megszűnik az MTA egykori kutatóhálózata, a ma Eötvös Loránd Kutatói Hálózat (ELKH) néven ismert intézményrendszer eddigi finanszírozása egy csütörtöki kormányhatározat alapján.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma azt állítja, hogy a döntés nemzetközi téren versenyképtelenséget, a kutatók életében bizonytalanságot eredményez. Velük egyébként nem egyeztettek a változtatásról - írja a Mérce.

Az eddigi finanszírozás bázisalapú volt, ami helyett mostantól "feladatarányos" lesz, a "kutatási teljesítmény" függvényében. Ez viszont azt jelenti, hogy alapvető költségek fedezésére is pályázniuk kell az intézeteknek, például a rezsiköltségre. Emellett előfordulhat, hogy valamelyik kutatóintézet kiszámíthatatlan módon elveszíti forrásait, és így dolgozóit is. További probléma, hogy a "kutatói teljesítmény" meghatározása is bizonytalan, így nem lehet tudni, mit is kellene csinálni ahhoz, hogy folyamatosan működhessenek a kutatóközösségek.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium friss közleménye ugyanakkor arról ad hírt, hogy jövőre 22 milliárd forinttal több forrás áll rendelkezésre az ELKH működtetésére és fejlesztésére, emellett további 36 milliárd jut intézmény- és infrastruktúrafejlesztésre.

Ennek elosztása, a finanszírozás feltételei azonban nem derülnek ki, nemcsak a közleményből, hanem az akadémiai dolgozók számára sem.