Madocsán felizzította a kedélyeket a Baranya Megyei Kormányhivatal, a helyi önkormányzat számára is megküldött, kifüggesztett közleménye. Ebben ugyanis az áll, ahogy erről a múlt héten írt a hvg.hu, hogy egy cég kérte a bányakapitányság jóváhagyását a faluban korábban is bányanyitásra tervezett területre kutatási és fúrási engedélyhez. Tavalyelőtt Madocsán a helyiek tüntettek a tervezett kavicsbánya ellen, majd helyi népszavazást is tartottak a témában, és arról is, hogy az önkormányzat hozzon határozatot a bánya tiltásáról. Ez utóbbi még 2018 telén meg is született, majd tavaly januárban a vállalkozó is visszalépett. Ezért lepte meg a újbóli nekirugaszkodás a közben lecserélődött településvezetőt és a képviselőket, akik a korábbi testülethez hasonlóan szintén nem szeretnének bányát a falujukban.

Telefonon utolértük a vállalkozót, aki új céggel nyújtotta be a kérelmet a hatósághoz. Azt közölte, hogy továbbra sincs szándékában Madocsán kavicsbányát nyitni, a jóváhagyásra technikai szempontból van szüksége az idén januárban alapított cégnek.

A helyiek, mivel a vállalkozó szándékáról ők mit sem tudnak, nem bizakodók. Hétfőn testületi megbeszélésen is átbeszélték a témát, arra jutottak, hogy a hivatalban átnézik a dokumentumokat, amelyet a falu lakói és a lehetséges bánya területén érintett földtulajdonosok is szeretnének alaposabban megismerni. Baksa Ferenc polgármester elmondta: a testülettel egyetértésben a földtulajdonosok kinyilvánították, hogy földjeiken továbbra sem szeretnének bányát, és a fúrásokhoz sem járulnának hozzá. Amennyiben a bányakapitányságon betekintést kapnak az iratokba, ezt követően az érintettek nyilatkozhatnak is azzal kapcsolatban. A polgármester, amikor közöltük vele azt, hogy a vállalkozó szóban arról tájékoztatta a hvg.hu-t, hogy nincs szándéka ott tevékenységet folytatni, csak annyit mondott, hogy adja a vállalkozó ezt írásba.