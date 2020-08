hvg.hu: Az NFL közvetítési jogainak megszerzésével sokakat sikerült meglepni. Az eddig sugárzásra jogosult Sport TV a bejelentés után azt mondta, hogy „észszerű üzleti vállalkozásként működve a Sport TV nem akart a már eleve jelentősen megemelt árajánlatunknál még magasabb összeget kínálni az NFL-közvetítési jogaiért”. Ez mintha azt sugallaná, hogy szerintük önök több pénzt ajánlottak a jogért, mint amennyit az ér.

Borsány-Gyenes András: Tudtuk, milyen közvetítési jogok járnak le, és abban maradtunk, hogy megnézzük, mit tudunk tenni az NFL megszerzéséért. Sokáig mi is csodálkoztunk, milyen könnyen haladunk előre a tárgyalásokkal. Vélhetően a korábbi jogtulajdonos azt gondolta, nem kell semmit csinálnia, illetve azzal is kalkulálhatott, hogy úgyse fog senki jelentkezni, a bizonytalan helyzetben pedig talán lejjebb is tudja nyomni az árat.

Maga a végső ár üzleti titok, de azt kijelenthetem, szó nincs arról, hogy mi sokkal többet fizettünk volna, mint amit korábban fizettek, messze nem léptünk ki az észszerű keretekből.

hvg.hu: Összeget nem mond, de ha összehasonlítaná a többi jogdíjjal, akkor mi jönne ki?

B.-Gy. A.: Miközben az elért közönség megegyezik a nagyobb focibajnokságokéval, a licencdíj kedvezőbb. Az NFL hazai nézettségi adatai nem rosszabbak a német vagy olasz labdarúgó-bajnokságokénál. Ez is azt mutatja, hogy felnőtt egy új generáció, de nemcsak a fiataloknál, hanem a kereskedelmi szempontból legfontosabb 18-59 évesek között is nézett meccsekről van szó.

hvg.hu: NFL, NHL, Indycar és talán egyes küzdősportokat is ide lehet sorolni – egy amerikai orientációjú sportcsatornát hoztak létre. Ez szándékos volt, vagy ezeket a jogokat sikerült megszerezni?

B.-Gy. A.: Az egész portfóliónkat összefogó Network4 csatornáit az elmúlt években átalakítottuk, fejlesztettük, de aminek mindig is híján voltunk, azok a férfi nézők. Főleg nők néztek minket, azon belül is a 30-35 felettiek, ezen még akkor sem tudtunk nagyon változtatni, mikor a Story4-en adtuk az Európa Ligát.

A férfi nézőket akartuk tehát megszólítani, és a sportcsatornával elkerüljük a kannibalizmust, azaz, hogy a többi csatornánkról szipkázzunk el nézőket. Ezért gondoljuk úgy, hogy az Arena4 elindításával biztosan nőni fog a portfóliónk teljes elérése.

Névjegy Borsány-Gyenes András (48) a Nemzeti Sport újságírójaként kezdte pályafutását, majd Nagy-Britanniában, a BSkyB-nél gyakornokként és szerkesztőként dolgozott. Később a Duna TV nemzetközi menedzsere lett. 1998-2000. között a Magyar Televízió programigazgatója. Ezt követően az AMC jogelődje, az akkor alakult UPC Média igazgatója volt, vezetésével indult a Sport TV. 2003-ban alelnökként visszatért a Duna TV-be, majd Frei Tamással és a Sanomával közösen megalakította a Digital Mediát (DMC). 2009-ben, a Sanoma engedélyével projektmenedzserként irányította a magyar és román Digi Sport csatornák beindítását. A TV2 felvásárlási kísérlete idején rövid időre kiszorult a DMC irányításából. Végül a céget a Glenshore pénzügyi befektetési tanácsadó segítségével megszerezte, jelenleg vezérigazgató és az igazgatóság elnöke. A DMC 2018-ban a 4-es szám köré gyűjtötte össze televíziós csatornáit, tavaly pedig bevezette a csoportot átfogó Network4 brandet.

Az NFL megszerzése egy fontos lépés volt afelé, hogy az Arena4 közép- és hosszú távon is piacképes csatorna legyen. Ebbe az irányba mutatott korábban a MotoGP megszerzése is, hiszen az volt az első A kategóriás sportjog, ami felemelt minket a komoly játékosok közé. De a futballkínálatunk is izgalmas: mi adjuk az angol másodosztály küzdelmeit, ami négy nagy bajnokság után talán a legjobb, a skót első osztályt, illetve nálunk látható a Liverpool, a Barcelona és a Juventus TV is.

A másik módszer a nagyobb közönség elérésére az lett volna, ha saját műsort gyártunk a meglévő csatornáinkon, látunk erre a magyar piacon is számos próbálkozást. Ugyanakkor ezt nehezíti, hogy viszonylag szűk az a szakmai kör, amely minőségi tartalmakat gyárt, és mivel sok magyar produkció fut jelenleg, jellemzően mind el vannak köteleződve, így első körben nem is tudtunk volna velük dolgozni. Kevésbé jó színvonalon pedig nem akartunk saját műsort készíteni. És azért lássuk be: sportműsorokat előállítani lényegesen könnyebb feladat. Így meg tudunk maradni kicsi és hatékony cégnek – mintegy 30 munkavállalóval és közel két tucat külsőssel –, ugyanakkor szereztünk olyan műsorokat, amivel meg tudjuk szólítani a közönséget. És szerintem ezek a sportjogok legalább olyan jól működnek majd, mintha elkezdtünk volna egy százrészes magyar romantikus sorozatot.

A relatív kockázat is kisebb, ugyanis egy bizonyos színvonalon ezek a sportműsorok el fognak muzsikálni, függetlenül attól, hogy kifejezetten jó vagy rossz szezonja lesz az NFL-nek, az NHL-nek vagy a focicsapatoknak. Illetve a marketingérték sem egy utolsó szempont: ha arról adtunk volna ki egy közleményt, hogy a TV4-en elindul egy új sorozat, az közel sem szólt volna akkorát, mint az NFL megszerzése.

hvg.hu: Milyen buktatók lehetnek?

B.-Gy. A.: Ha például nem sikerül megállapodnunk a távközlési cégekkel, vagy kevésbé fogadják el az új brandet a tévénézők.

hvg.hu: Hogyan haladnak a tárgyalások a távközlési cégekkel, kábelszolgáltatókkal?

B.-Gy. A.: Óvatos optimizmussal várjuk a tárgyalások végét, bízunk benne, hogy még idén érdemben előre fogunk tudni lépni. Ennek érdekében a legtöbb riválisunknál valamivel kedvezőbb árat fogunk kínálni, ám úgy érzem, egyensúlyban lesz az elért közönség és a kért pénz. Az is bizakodásra ad okot, hogy jó a kapcsolatunk ezekkel a cégekkel, a portfóliónk többi csatornája minden nagyobb szolgáltatónál megtalálható. De az Arena4 a hirdetési piac számára is releváns, hiszen olyan hirdetési platformot kínál a nézőinket célzó márkák számára, ahol nagy pontossággal, kreatív megoldásokkal és költséghatékonyan tudják megszólítani fogyasztóikat. Ezen a területen is újdonságokkal jelentkezünk.

hvg.hu: Visszatérve a brandre: immár 11 sportcsatorna van Magyarországon. Nem volt kockázatos egy újat indítani?

B.-Gy. A.: Ha körülnézünk a nemzetközi gyakorlatban, látunk ennél magasabb és alacsonyabb számokat is. A megszerzett közvetítési jogok száma és minősége dönti majd el, hogy ki milyen terméket tud életre hívni. Úgy gondolom, hogy a megszerzett jogok tekintetében az 5-7. hely környékén vagyunk: az Eurosport csatornák kínálatainál szerintem többet nyújtunk, ahogy a DigiSport3-nál és a Sport2-nél is.

hvg.hu: A versenytársak között van állami M4, amely szinte korlátlanul elkölthető kerettel rendelkezik, neki nem fontos, hogy gazdaságilag megtérüljön mondjuk a labdarúgó Bajnokok Ligája megvásárlása, így jóval fölékínálhat mindenkinek. Ez mennyire torzítja a piacot?

B.-Gy. A.: Kétségkívül vannak torzító hatások a piacon. A közszolgálati tévé totális költségvetése akkora, vagy kicsivel kevesebb, mint a többi szereplőé együtt. Erre nem nagyon van példa sehol máshol a világban. Ez mindenki számára, aki a piacon jelen van, gondot okoz, de kicsit szerintem nekik is, hiszen leállítja azokat a normális gazdasági mechanizmusokat, egészséges versenyt, amiben ösztönzi az innovációt, a kreativitást. Látszik, hogy ők miket szeretnek megvásárolni, ráadásul az M4 minden háztartásban fogható, így szigorúan nézve ők nekünk nem versenytársaink, mert mi a fizetős tévék piacán versenyzünk.

hvg.hu: Mégis ugyanazokért a jogokért küzdenek.

B.-Gy. A.: Részben igen, részben nem. Ma már nem beszélhetünk hagyományos versenyről, hiszen az online platformok is megjelennek a jogokért. A technológia ma már megengedi, hogy mondjuk a HVG, ha úgy döntene, hogy megvesz egy jogot, akkor meg tudná találni azt a technológiát, ami mentén el tudja juttatni a végfelhasználókhoz. Lehet közvetíteni online, mobilon és megvan az applikáció, hogy az adás kikerüljön az okostévére. Ma már egyáltalán nem evidens, hogy csak a televíziós szolgáltatók vesznek jogokat. Dél-Amerikában például a US Open az Amazoné, a foci-BL meg a Facebooké, akik a La Liga meccseinek jogait is megvették – Indiára.

Az érettebb piacokon a szabadon elérhető csatornák távolodnak a minőségi jogoktól. Jönnek a dedikált platformok, a fizetős tévécsatornák. Most ott tartunk, hogy a klasszikus free to air, azaz a mindenhol fogható csatornák, amelyek nem közszolgálatiak, szinte teljesen kiszorultak. Vannak olyan országok, ahol a szabadon elérhetőek még fontos szereplők, lásd Németország, de mellette főleg a fizetős adók sikeresek, például a Sky és a Eurosport. A jogtulajdonosoknak pedig mindez tetszik: az elérést garantálják a mindenhol fogható csatornák, a pénzt pedig a fizetős csatornák hozzák. Ennek az egyensúlya ki fog alakulni a jövőben.

hvg.hu: A fizetősnek mégis többet kell adnia, ha azt akarja, őt is nézzék az emberek.

B.-Gy. A.: Tisztán látszik, hogyan alakul át a tévézés: vége lesz a lineáris adásoknak, az online fogyasztás jön, ahol saját magad kéred le a tartalmakat. Mondhatnám azt is, hogy el lehet felejteni a klasszikus programigazgatói állásokat. Ma már minden tizedik magyarnak van online előfizetése, legyen szó Netflixről, HBO GO-ról, RTL Mostról vagy bármi másról. A mozgóképes tartalomfogyasztás egyértelműen bővül, ha valaki jó tartalmat tud előállítani, akkor előbb-utóbb meg fogja találni a fogyasztóit, mert a technológia ma már engedi, sőt, támogatja ezt. Mi részben ezért is döntöttünk a fenti indokokon túl a sportcsatorna elindításában, mert ott meg lehet valósítani ezeket a fejlesztéseket.

hvg.hu: Akkor lesz prémium online tartalom az Arena4-en is?

B.-Gy. A.: Igen, például lesz olyan NFL-meccs, amit nem adunk a tévében. De például online lehet majd választani, hogy valaki az eredeti nyelvű közvetítést akarja nézni, vagy a magyart, illetve külön statisztikák is lesznek a netes nézőknek.

Általánosságban elmondhatom, hogy sokkal közvetlenebb közvetítést szeretnék látni: már nem a „Jó estét kívánok, kedves nézőink”-re vágynak az emberek. Az már nem működik, hogy a katedráról beszélünk a közönséghez, közösségi élményt kell nyújtanunk. Fontos, hogy a néző be tudjon írni adás közben, be tudjon dobni egy ötletet, vagy akár azt írja meg, hogy hülye a kommentátor. Ezt a közvetlenebb kommunikációt hozhatja a nemrég leigazolt Árpa Attila, aki hiteles a férfiak körében, hiszen korábban amerikaifutballista volt ő maga is, sőt, bajnok is volt itthon, és nem mellesleg, színes egyéniség, aki a női nézőket is meg tudja szólítani.

hvg.hu: Ha valakinek a neve összefonódott az NFL-lel Magyarországon, az Faragó Richard. Ő nem csatlakozik a csapathoz?

B.-Gy. A.: Nemrég tettük közzé, hogy kikkel tervezzük a közvetítéseket. Nem zárjuk ki, hogy a jövőben lesz változás, de bízom a stábunkban, abban, hogy összességében fogunk tudni olyan színvonalon közvetíteni, mint amilyet a közönség eddig megszokhatott.

hvg.hu: Készül-e újabb nagy dobás az NFL után?

B.-Gy. A.: Nem az a fő cél most, hogy még mohóbbak legyünk, hanem hogy amink megvan, azt minél jobban megvalósítsuk. Nem vagyunk kényszerpályán, sok jogot szereztünk az utóbbi időben, de ugyanakkor figyeljük a lehetőségeket, és nem zárjuk ki, hogy más sportjogot is megvásárlunk.

hvg.hu: Vannak olyan sportjogok, amikért most indulhat harc?

B.-Gy. A.: A Bajnokok Ligája, az Európa Liga, Bundesliga és a Serie A is ilyen. Lépésről lépésre haladunk, meglátjuk, mit hoz a jövő.

hvg.hu: Hol tarthat az Arena4 egy-öt éven belül?

B.-Gy. A.: Kicsit feljebb lépnénk, és az első 3-4 sportcsatorna közé kerülnénk, illetve ahogy említettem, erősítenénk az online platformunkat.

hvg.hu: Az NFL közvetítési jogait Csehországra és Szlovákiába is megszerezték a következő 3 évre. Ott várható a megjelenésük?

B.-Gy. A.: Lehet, hogy indítunk egy cseh és szlovák csatornát. Nem kifejezetten sport, inkább általános szórakoztatócsatornát. De a legvalószínűbb, hogy az első évben még továbbadjuk a jogokat.

hvg.hu: Nyereséges működést mikorra várnak az Arena4-től?

B.-Gy. A.: Egyben nézzük az egész portfóliót, de azt biztosan nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármelyik csatornánk is hosszú távon negatív eredményt hozzon.