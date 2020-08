Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e691dce1-7c19-4f96-be10-e73bfa29374c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A milliárdost letartóztatták, az ügyvédje is gyanúsított. Az illetőről azt közölték, hogy élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos. A Napi.hu a közölt adatok alapján megnevezte a vállalkozót, akiről szó lehet.","shortLead":"A milliárdost letartóztatták, az ügyvédje is gyanúsított. Az illetőről azt közölték, hogy élelmiszerlánc- és...","id":"20200807_nav_milliardos_adocsalas_szallodatulajdonos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e691dce1-7c19-4f96-be10-e73bfa29374c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c59a98f-0db6-4b90-8f26-92ee457fd407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_nav_milliardos_adocsalas_szallodatulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:24","title":"A NAV őrizetbe vett egy “közismert milliárdost”– videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cfcff7-a598-48cc-ae67-f162aa8bdf07","keywords":null,"link":"/360/20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:57","title":"Radar360: Milliók Demeter zenésztársának, kevés pénz a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200c8b8-5519-4876-a0a5-baed14f04ec8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A büntető intézkedések Carrie Lamot, a kínai különleges közigazgatási terület vezetőjét és 11 hongkongi, illetve kínai tisztségviselőt sújtanak a nemrégiben bevezetett nemzetbiztonsági törvény miatt.","shortLead":"A büntető intézkedések Carrie Lamot, a kínai különleges közigazgatási terület vezetőjét és 11 hongkongi, illetve kínai...","id":"20200807_hongkong_amerikai_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2200c8b8-5519-4876-a0a5-baed14f04ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b3f372-cafa-4183-96b8-390d9f447c04","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_hongkong_amerikai_szankciok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:51","title":"Hongkong vezetői ellen hozott szankciókat Washington","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6860a21-1d57-4d54-b637-3a10f7dd73f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kicsit későn tudták meg a tulajdonosok, hogy maori nyelven a huruhuru nem tollat, hanem fanszőrzetet jelent.","shortLead":"Kicsit későn tudták meg a tulajdonosok, hogy maori nyelven a huruhuru nem tollat, hanem fanszőrzetet jelent.","id":"20200807_Nem_toll_hanem_fanszorzet_egy_sormarka_es_egy_uzletlanc_is_benezte_mit_jelent_a_maori_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6860a21-1d57-4d54-b637-3a10f7dd73f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5fdd49-9989-48fe-b2f0-0de5d0dac1c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_Nem_toll_hanem_fanszorzet_egy_sormarka_es_egy_uzletlanc_is_benezte_mit_jelent_a_maori_szo","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:10","title":"Nem toll, hanem fanszőrzet: egy sörmárka és egy üzletlánc is benézte, mit jelent a maori huruhuru szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f650d8-81de-4e71-9331-d06164e48830","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre 14 ember halálát erősítették meg.","shortLead":"Egyelőre 14 ember halálát erősítették meg.","id":"20200807_Lezuhant_egy_repulo_Indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f650d8-81de-4e71-9331-d06164e48830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a2be7f-9e9d-4a4c-a745-4d8cb9d43bac","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_Lezuhant_egy_repulo_Indiaban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:53","title":"Földhöz csapódott egy repülő Indiában, közel 200-an voltak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc65d085-2714-4b7c-942b-2b988ca3499b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Színművészeti frissen kinevezett kuratóriumának tagja szerint a kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni az egyetem új vezetői és a hallgatók, korábbi oktatók között.","shortLead":"A Színművészeti frissen kinevezett kuratóriumának tagja szerint a kölcsönös bizalmat kellene valahogy visszahozni...","id":"20200808_Ratoti_Zoltan_a_Szinmuveszeti_atalakitasarol_Nem_a_verengzes_a_cel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc65d085-2714-4b7c-942b-2b988ca3499b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f97f59-ddb2-42d0-ac52-595e75b05180","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Ratoti_Zoltan_a_Szinmuveszeti_atalakitasarol_Nem_a_verengzes_a_cel","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:45","title":"Rátóti Zoltán a Színművészeti átalakításáról: „Nem a vérengzés a cél”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc58e93d-6678-4ee4-9b31-3c98fd74b0d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb vevőnek kevés a szerény, ötféle színből álló paletta. ","shortLead":"A legtöbb vevőnek kevés a szerény, ötféle színből álló paletta. ","id":"20200807_Uj_szolgaltatast_vezetett_be_a_Tesla_hogy_ne_legyenek_az_autoi_annyira_egyformak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc58e93d-6678-4ee4-9b31-3c98fd74b0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6d507a-b0fb-4e32-8e43-426ba72b3f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Uj_szolgaltatast_vezetett_be_a_Tesla_hogy_ne_legyenek_az_autoi_annyira_egyformak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:04","title":"Új szolgáltatást vezetett be a Tesla, hogy ne legyenek az autói annyira egyformák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.\r

\r

","shortLead":"Badacsonytomajban adta volna elő az Én meg az Ének című előadását.\r

\r

","id":"20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e85a078-1e69-4da4-9ef8-bca59c488252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4760f21d-1594-4b6d-ba0c-9ec34d10d88b","keywords":null,"link":"/kultura/20200808_Negy_szam_utan_le_kellett_allitani_Berczesi_Robert_koncertjet","timestamp":"2020. augusztus. 08. 11:35","title":"Négy szám után le kellett állítani Bérczesi Róbert koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]