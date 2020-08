Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","shortLead":"Kezdődik a fővárosi 1-es villamos pályájának felújítása, a Hungária egy részén buszsáv segíti a pótlást.","id":"20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b4ca4d-1e89-4411-99e1-0deb188872f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ujabb_villamosfelujitas_kezdodik_Budapesten_most_nem_a_46os_vonalon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:29","title":"Újabb villamosfelújítás kezdődik Budapesten, most nem a 4-6-os vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d747ab-e067-442b-968e-542298124026","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Potocskáné Kőrösi Anita Siófokon tiltakozik egy apartmanház építése ellen, mindezt élőben közvetíti.","shortLead":"Potocskáné Kőrösi Anita Siófokon tiltakozik egy apartmanház építése ellen, mindezt élőben közvetíti.","id":"20200807_Ehsegsztrajkba_kezdett_a_Jobbik_parlamenti_kepviseloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90d747ab-e067-442b-968e-542298124026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86498aa-7024-4ec9-b4f4-951d436cd4df","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Ehsegsztrajkba_kezdett_a_Jobbik_parlamenti_kepviseloje","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:29","title":"Éhségsztrájkba kezdett a Jobbik képviselője, aztán megjelent Bede Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686fce5b-345e-4454-a30f-4393ac61aea4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két utánfutóval oldották meg a gazdaságos szállítást.","shortLead":"Két utánfutóval oldották meg a gazdaságos szállítást.","id":"20200807_Negy_kisbuszbol_allo_horrorszerelvenyt_kapcsoltak_le_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686fce5b-345e-4454-a30f-4393ac61aea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b5ba94-9c6d-4d3b-a88d-6c87b51c36b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200807_Negy_kisbuszbol_allo_horrorszerelvenyt_kapcsoltak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:46","title":"Négy kisbuszból álló horrorszerelvényt kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881df000-0593-441e-b119-fd9c0b7049fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdost fogott a NAV, Mark Zuckerberg belépett a dollár-százmilliárdosok klubjába, a Mészáros család nyomozócéget gründolt. 