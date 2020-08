Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21a4922c-ad0f-4375-8c30-e6b0dc38b8db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Páratlan leletekre bukkantak régészek a Duna bajorországi partszakaszának árvízvédelmi munkálataikor Mariaposching város közelében, a feltárt 600 lelet között ötezeréves tárgyakat is találtak.","shortLead":"Páratlan leletekre bukkantak régészek a Duna bajorországi partszakaszának árvízvédelmi munkálataikor Mariaposching...","id":"20200807_duna_bajororszagi_szakasza_mariaposchig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a4922c-ad0f-4375-8c30-e6b0dc38b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca83b88-dd42-48df-86ea-9bf071ba3f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_duna_bajororszagi_szakasza_mariaposchig","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:03","title":"5000 éves, páratlan leletekre bukkantak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre, fizetésre. A 24.hu egyik olvasója is hallgatott a szóra és csekkezés helyett átutalással kezdte fizetni telefonszámláit. Májustól feltűnt neki, hogy nagyobb lett a számla végösszege. Kiderült, hogy mindkét telefonszámukra felszámítottak 999 forintot azon a címen, hogy nem teljesítették a feltételeket. Pedig a hibát nem az ügyfél követte el. \r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt biztonsági okokból szorgalmazták, hogy aki teheti, álljon át elektronikus ügyintézésre...","id":"20200809_Az_ugyfelnek_kerul_penzbe_a_Telenornal_a_rosszul_sikerult_csomagvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc17d34-1977-43f7-9e68-bd904d40696e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_ugyfelnek_kerul_penzbe_a_Telenornal_a_rosszul_sikerult_csomagvaltas","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:50","title":"Az ügyfélnek kerül pénzbe a Telenornál a rosszul sikerült csomagváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra gondolnak a hatóságok.","shortLead":"Tizenegy ember, köztük több gyerek is meghalt a kelet-csehországi Bohumínban egy lakóháztűzben. Szándékos gyújtogatásra...","id":"20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee94f969-8713-40f1-be72-fc7d6b6fd783","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Gyujtogatas_miatt_uthetett_ki_tuz_a_cseh_lakohazban_11en_meghaltak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 09:33","title":"Gyújtogatás miatt üthetett ki tűz a cseh lakóházban, 11-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Idén eddig mindössze 17 eset történt, míg 2019-ben összesen 46 incidens vált ismertté.","shortLead":"Idén eddig mindössze 17 eset történt, míg 2019-ben összesen 46 incidens vált ismertté.","id":"20200807_orrszarvu_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788449a-4f98-4511-9d09-8ddf0c551b78","keywords":null,"link":"/zhvg/20200807_orrszarvu_vadaszat","timestamp":"2020. augusztus. 07. 21:55","title":"Visszaesőben az orrszarvúk orvvadászata, működni látszik a hatósági szigor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63","c_author":"Balla István - Ká Zoltán","category":"elet","description":"Kisszínpadon, nagyszínpadon (2005-ben az Illés zenekarral 60 ezer ember előtt játszott), és nézőként is megfordult a Szigeten, amely szerinte tényleg mindig a szabadság szigete volt. Csak békén kell hagyni az embereket. Ahogy Bródy János a most fájóan üres K-híd tövében fogalmazott: a Sziget Fesztivál jelentőségét a hiánya is megmutatja.","shortLead":"Kisszínpadon, nagyszínpadon (2005-ben az Illés zenekarral 60 ezer ember előtt játszott), és nézőként is megfordult...","id":"20200807_Brody_Janos_Ha_az_embereket_beken_hagynak_bekesen_tudnanak_egymas_mellett_elni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0844a61-6a0f-4875-b69b-bf4bec424a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38a92b6-66dc-49ac-b9d3-756d4a87aa65","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Brody_Janos_Ha_az_embereket_beken_hagynak_bekesen_tudnanak_egymas_mellett_elni","timestamp":"2020. augusztus. 07. 20:00","title":"Bródy János: Ha az embereket békén hagynák, békésen tudnának egymás mellett élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff146fd-5bcd-43b2-9f70-01b6f45ab23f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez lehet az egyetlen ilyen ismert példány, sosem láttak még hasonlót. ","shortLead":"Ez lehet az egyetlen ilyen ismert példány, sosem láttak még hasonlót. ","id":"20200809_Szarvacskakat_visel_a_szemhejan_egy_ritka_kinai_teknos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff146fd-5bcd-43b2-9f70-01b6f45ab23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0ded99-4d20-4d77-b259-27bae5edcc70","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Szarvacskakat_visel_a_szemhejan_egy_ritka_kinai_teknos","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:46","title":"Szarvacskákat visel a szemhéján egy ritka kínai teknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napos, meleg idő lesz, itt-ott, főleg délen lehetnek kisebb viharok.","shortLead":"Napos, meleg idő lesz, itt-ott, főleg délen lehetnek kisebb viharok.","id":"20200808_Alapvetoen_szep_nyari_ido_lesz_nehol_elofordulhat_70_kilometeres_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5087f1-d25f-42a6-9230-6868f9d9be2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Alapvetoen_szep_nyari_ido_lesz_nehol_elofordulhat_70_kilometeres_szel","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:12","title":"Alapvetően szép, nyári idő lesz, néhol előfordulhat 70 kilométeres szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki nem szerzett vagyon Misa mackó népszerűségéből.","shortLead":"A moszkvai olimpia megnyitójának évfordulója előtt halt meg az 1980-as nyári játékok kabalafigurának megálmodója, aki...","id":"202032_misa_macko_atyja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042bcbd4-bfc4-40a1-b3e8-5c007a7fbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b94624-53e9-401b-a2b7-5d222afd6779","keywords":null,"link":"/360/202032_misa_macko_atyja","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:10","title":"Misa mackó, az első igazi olimpiai kabalafigura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]