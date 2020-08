Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a rendhagyó Forma-1-es 70. évforduló Nagydíját vasárnap Silverstone-ban.\r

\r

","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a rendhagyó Forma-1-es 70. évforduló Nagydíját vasárnap...","id":"20200809_Verstappene_a_70_evfordulos_silverstonei_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff15d08-fc74-4c3f-b668-1c36d79732f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b273e3e-4170-46a3-9ec9-db6755cd1e6c","keywords":null,"link":"/sport/20200809_Verstappene_a_70_evfordulos_silverstonei_nagydij","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:25","title":"Verstappené a 70. évfordulós silverstone-i nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány címszóban már leírták, milyen lesz \"a másik.\"","shortLead":"Néhány címszóban már leírták, milyen lesz \"a másik.\"","id":"20200809_Csepegtetik_az_informaciokat_a_Tavozo_Indexesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73871f2-84bc-49a8-8a86-c6c435465e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Csepegtetik_az_informaciokat_a_Tavozo_Indexesek","timestamp":"2020. augusztus. 09. 21:17","title":"Csepegtetik az információkat a Távozó Indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a225a6a-82d3-4211-952f-0cf191ea4450","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több forgatókönyvön is gondolkodnak az iskolák arról, hogyan is nézhet ki a következő tanév, azonban ehhez - többekkel folytatott beszélgetés alapján - támpontokat nem kapnak. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt mondta, az ő részvételével a köznevelési munkacsoportnak nem volt még olyan ülése, amelyen megvitatták volna a lehetőségeket. Tovább erősíti a bizonytalanságot, hogy a tanév rendjéről szóló rendelet több hónapos csúszásban van. ","shortLead":"Több forgatókönyvön is gondolkodnak az iskolák arról, hogyan is nézhet ki a következő tanév, azonban ehhez - többekkel...","id":"20200810_tanevkezdes_emmi_pedagogus_diak_iskola_tanar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a225a6a-82d3-4211-952f-0cf191ea4450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8489a5ca-5d4c-46e3-a128-c8e0ed14d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_tanevkezdes_emmi_pedagogus_diak_iskola_tanar","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:30","title":"Lehet, hogy van kész forgatókönyve a kormánynak a tanévről, csak senki nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első exit pollok szerint Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő nagy fölénnyel diadalmaskodott a volt szovjet tagköztársaságban rendezett vasárnapi elnökválasztáson. A Központi Választási Bizottság elnöke felszólította az ellenjelölteket, ismerjék el vereségüket.","shortLead":"Az első exit pollok szerint Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő nagy fölénnyel diadalmaskodott a volt szovjet...","id":"20200809_Lukasenko_mediumai_szerint_Lukasenko_gyozott_a_feheroroszorszagi_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69123122-8002-4ad4-a4c7-4fde8902e5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef5215b-2465-437d-9fc0-0d9e2b5fc312","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Lukasenko_mediumai_szerint_Lukasenko_gyozott_a_feheroroszorszagi_elnokvalasztason","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:58","title":"Lukasenko médiumai szerint Lukasenko győzött a fehéroroszországi elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy 45 szíriai állampolgár van a halottak között.","shortLead":"Mintegy 45 szíriai állampolgár van a halottak között.","id":"20200810_Sok_kulfoldi_munkas_es_sofor_van_a_bejruti_robbanas_aldozatai_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b603fb-8617-4549-8bb0-a23c54c3c264","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Sok_kulfoldi_munkas_es_sofor_van_a_bejruti_robbanas_aldozatai_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 10. 05:17","title":"Sok külföldi munkás és sofőr van a bejrúti robbanás áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros a lehetséges ellenfelek legnehezebbikével, a svéd bajnokságot megnyert Djurgarden csapatával játszik a Bajnokok Ligájának főtáblájára kerülésért. A sorsolásban viszont az kedvezett a magyar bajnoknak, hogy a két csapat a budapesti Groupama Arénában játssza le a mérkőzést augusztus 18-án vagy 19-én.","shortLead":"A Ferencváros a lehetséges ellenfelek legnehezebbikével, a svéd bajnokságot megnyert Djurgarden csapatával játszik...","id":"20200809_A_sved_bajnokkal_jatszik_eloszor_a_Ferencvaros_a_BLfotablara_kerulesert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2607ccab-ac3b-4325-a22a-7bf3a4ee0025","keywords":null,"link":"/sport/20200809_A_sved_bajnokkal_jatszik_eloszor_a_Ferencvaros_a_BLfotablara_kerulesert","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:17","title":"A svéd bajnokkal játszik először a Ferencváros a BL-főtáblára kerülésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba85a1bd-bb0c-42da-b5cf-1a40a4a7f4e9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A megvásárolt élelmiszerek közel harmada a szemetesben végzi, ami nemcsak a Földnek, de a pénztárcánknak is árt. A Zhvg jó tanácsai ahhoz, hogy ne penészedjen meg a sajt, ne romoljon ránk a tojás és a paradicsom se rohadjon meg. ","shortLead":"A megvásárolt élelmiszerek közel harmada a szemetesben végzi, ami nemcsak a Földnek, de a pénztárcánknak is árt. A Zhvg...","id":"20200809_Megpeneszedett_sajt_kiszaradt_kenyer_hogyan_taroljuk_megfeleloen_az_elelmiszereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba85a1bd-bb0c-42da-b5cf-1a40a4a7f4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629eee5e-1848-43b1-808e-aaa75daf92ba","keywords":null,"link":"/zhvg/20200809_Megpeneszedett_sajt_kiszaradt_kenyer_hogyan_taroljuk_megfeleloen_az_elelmiszereket","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:00","title":"Kockacukor a sajt mellett, nedves törölközőben a spárga - praktikák, hogy ne romoljanak meg az élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff146fd-5bcd-43b2-9f70-01b6f45ab23f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez lehet az egyetlen ilyen ismert példány, sosem láttak még hasonlót. ","shortLead":"Ez lehet az egyetlen ilyen ismert példány, sosem láttak még hasonlót. ","id":"20200809_Szarvacskakat_visel_a_szemhejan_egy_ritka_kinai_teknos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff146fd-5bcd-43b2-9f70-01b6f45ab23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0ded99-4d20-4d77-b259-27bae5edcc70","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Szarvacskakat_visel_a_szemhejan_egy_ritka_kinai_teknos","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:46","title":"Szarvacskákat visel a szemhéján egy ritka kínai teknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]