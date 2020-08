Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1ca801e-c384-43fe-b55b-b4f8d1e82d92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz lesz megkülönböztetni a tünetek alapján az influenzás, a náthavírusos és a koronavírusos megbetegedésekben szenvedőket.","shortLead":"Nehéz lesz megkülönböztetni a tünetek alapján az influenzás, a náthavírusos és a koronavírusos megbetegedésekben...","id":"20200811_koronavirusjarvany_masodik_hullam_mas_lesz_mint_az_elso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ca801e-c384-43fe-b55b-b4f8d1e82d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd456b03-65c8-4b31-b711-a208267431da","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_koronavirusjarvany_masodik_hullam_mas_lesz_mint_az_elso","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:17","title":"Nagyon más lehet a koronavírus-járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség szerint a vendéglátóiparban szinte lenullázódott a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Kevesebb üdítőital, gyümölcslé és jegestea fogyott az idei első félévben a tavalyi adatokhoz képest. A Magyar...","id":"20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb20364-0197-48c5-a596-2d989684fa28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_uditoitalfogyasztas_adatok_Magyar_Asvanyviz_Gyumolcsle_es_Uditoital_Szovetseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:15","title":"Kevesebb üdítőt ittunk a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztosra veszi Orbán Viktor miniszterelnök 2022-es bukását Mérő László matematikus, pszichológus. Azt mondja, az Index beszántása hiba volt, a lap azoknak is hiányzik, akik pont azért hajlandók szavazni a Fideszre, mert nincs diktatúra, hiszen az Index is szabadon működhet. Azt nem érti, hogy a tömegesen felálló stáb miért nem lépett gyorsabban. ","shortLead":"Biztosra veszi Orbán Viktor miniszterelnök 2022-es bukását Mérő László matematikus, pszichológus. Azt mondja, az Index...","id":"20200812_Mero_Laszlo_Orban_Viktor_meg_fog_bukni_2022ben_peldaul_az_Index_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b3ecbb-8129-41a7-ab12-b60b47a7c66c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Mero_Laszlo_Orban_Viktor_meg_fog_bukni_2022ben_peldaul_az_Index_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:15","title":"Mérő László: \"Orbán Viktor meg fog bukni 2022-ben, például az Index miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb52dfb-715b-480b-8850-6ce8f8500c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A okos punkos-popos Bankrupt disztópikus nyári slágerében vadállatok foglalják el az eldzsungelesedő fővárost, ahol az éghajlatváltozás mellett a banánköztársaság vezetése gondoskodik a fojtogató légkörről.","shortLead":"A okos punkos-popos Bankrupt disztópikus nyári slágerében vadállatok foglalják el az eldzsungelesedő fővárost, ahol...","id":"20200810_Dal_es_klippremier_kanikulahoz_Bankrupt__Tropusi_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb52dfb-715b-480b-8850-6ce8f8500c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2753966-39f3-4805-8e94-bb6b1fcb1758","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Dal_es_klippremier_kanikulahoz_Bankrupt__Tropusi_Budapest","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:00","title":"Dal- és klippremier kánikulához: Bankrupt – Trópusi Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","shortLead":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","id":"20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97cefbf-9f75-4316-8b1d-2a4b4baa2626","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:31","title":"Trump már nem úgy érez a kínai elnök iránt, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idényáras élelmiszerek 17,1 százalékkal drágábbak voltak most júliusban, mint tavaly ilyenkor.","shortLead":"Az idényáras élelmiszerek 17,1 százalékkal drágábbak voltak most júliusban, mint tavaly ilyenkor.","id":"20200811_Meg_dragabb_lett_a_friss_zoldseg_es_gyumolcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66ca995-948f-4b10-ac92-fc108d8eb32d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Meg_dragabb_lett_a_friss_zoldseg_es_gyumolcs","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:12","title":"Jól megdrágult a friss zöldség, a gyümölcs, de a párizsi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff35960-7815-43b2-a557-f05b2eb5839b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a hatodik.\r

","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200810_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__hatodik_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff35960-7815-43b2-a557-f05b2eb5839b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57f1482-1448-4b34-9e2e-7add725a76a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__hatodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:26","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – hatodik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1275e7b7-33ba-490a-af07-aaa9be913ec1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már gőzerővel dolgoznak a 2021-es Sziget Fesztivál szervezésén - mondta a hvg.hu-nak adott videóinterjújában Kádár Tamás, a Sziget Zrt. ügyvezetője. Ma lenne egyébként a fesztivál utolsó előtti napja a Hajógyári-szigeten.","shortLead":"Már gőzerővel dolgoznak a 2021-es Sziget Fesztivál szervezésén - mondta a hvg.hu-nak adott videóinterjújában Kádár...","id":"20200810_Kadar_Tamas_sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1275e7b7-33ba-490a-af07-aaa9be913ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2b696f-5b55-426c-9aee-2bfcf1f8e068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Kadar_Tamas_sziget","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:05","title":"Kádár Tamás: Arra készülünk, hogy jövőre lesz fesztiválszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]