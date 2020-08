Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f9bc6e3-3fe1-4519-a45c-db120d040fb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soproni Tamás reméli, többen csatlakoznak a VI. kerületi kezdeményezéshez.","shortLead":"Soproni Tamás reméli, többen csatlakoznak a VI. kerületi kezdeményezéshez.","id":"20200814_Jegyescsomag_Terezvaros_azonos_nemu_parok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f9bc6e3-3fe1-4519-a45c-db120d040fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79e28f1-e16d-4b1a-8695-d9b653aae9bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Jegyescsomag_Terezvaros_azonos_nemu_parok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:57","title":"Jegyescsomagot kapnak az azonos nemű párok Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet azután végzett kutatást, hogy a fővárosban felállt a korrupciót vizsgáló bizottság. Tarlós István korábban úgy reagált, ha találnának nála korrupciós pénzt, azt örömmel átutalja majd a Párbeszédnek.","shortLead":"A Publicus Intézet azután végzett kutatást, hogy a fővárosban felállt a korrupciót vizsgáló bizottság. Tarlós István...","id":"20200813_publicus_intezet_tarlos_istvan_korrupcio_3_as_metro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44a1979-da48-4209-869d-0bafbadb573e","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_publicus_intezet_tarlos_istvan_korrupcio_3_as_metro","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:10","title":"Publicus: A budapestiek egy része semmilyen botrányra nem emlékszik a Tarlós-érából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kuratórium szerint a díjat az kapja, aki \"életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar társadalomnak”.

","shortLead":"A kuratórium szerint a díjat az kapja, aki \"életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar...","id":"20200814_Allamalapito_Szent_Istvanemlekerem_Muller_Cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b69705-7f0d-404b-a4fc-bb69a6a36e97","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Allamalapito_Szent_Istvanemlekerem_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:51","title":"Államalapító Szent István-emlékérmet kap Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15a6738-de1b-4aa1-9b46-a9c47d72d16c","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Teljesen átszabták Belső-Erzsébetváros közlekedési rendjét, hogy csökkentsék az átmenő gépjárműforgalmat. A cél érdekében a megoldás jónak tűnik, de egyelőre problémákat tud okozni, mikor egyirányú utcákban szemből találkoznak autók.","shortLead":"Teljesen átszabták Belső-Erzsébetváros közlekedési rendjét, hogy csökkentsék az átmenő gépjárműforgalmat. A cél...","id":"20200814_bulinegyed_forgalmi_valtozasok_kresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d15a6738-de1b-4aa1-9b46-a9c47d72d16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff7cae6-29ad-4974-abd8-a17a8cbfe518","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_bulinegyed_forgalmi_valtozasok_kresz","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:30","title":"Karácsonyék éles KRESZ-vizsga-helyszínné alakították a bulinegyedet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank jogosulatlan pénzgyűjtés miatt szabott ki bírságot a férfira, megtiltotta a tevékenység folytatását, és 500 millió forint befektetői pénzt zárolt. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank jogosulatlan pénzgyűjtés miatt szabott ki bírságot a férfira, megtiltotta a tevékenység...","id":"20200813_mnb_birsag_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458f4df7-d08e-413e-85d6-b486578363fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_mnb_birsag_buntetes","timestamp":"2020. augusztus. 13. 13:54","title":"275 millió forintra bírságolt az MNB egy U. Attila nevű férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak hosszabb távon a koronavírus-járvány következtében. ","shortLead":"A látványos, nagy hagyományú élő események, mint a kikiáltók vezetésével zajló oldtimer-aukciók is átalakulhatnak...","id":"20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05ec4bb8-36cb-4ce9-bb3a-2ebbffd89a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab10474-03b2-4493-8cb9-40cab4fe4739","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_Egy_1966os_Ferrari_lett_a_legdragabb_online_aukcion_eladott_auto","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:46","title":"Egy 1966-os Ferrari lett a legdrágább, online aukción eladott autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9b8e1a-48cc-4f9a-8989-2fd6a6753e51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2,5 héttel a hivatalos bemutató előtt érkezett egy adag kedvcsináló kép az Enyaq iV-ről. ","shortLead":"2,5 héttel a hivatalos bemutató előtt érkezett egy adag kedvcsináló kép az Enyaq iV-ről. ","id":"20200813_a_skoda_leleplezte_elso_elektromos_divatterepjaroja_szemrevalo_kulsejet_enyaq_iv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b9b8e1a-48cc-4f9a-8989-2fd6a6753e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0ab678-94ac-4ac4-a0c4-e7371c61fdb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_a_skoda_leleplezte_elso_elektromos_divatterepjaroja_szemrevalo_kulsejet_enyaq_iv","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:21","title":"A Skoda leleplezte első elektromos divatterepjárója szemrevaló külsejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"76 ezer részvényt vett, így tornázva fel azok árfolyamát. Állítja, csak ki akart provokálni egy vizsgálatot.","shortLead":"76 ezer részvényt vett, így tornázva fel azok árfolyamát. Állítja, csak ki akart provokálni egy vizsgálatot.","id":"20200814_mnb_40_millios_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543c9463-6b3d-40be-a864-2995a5869f38","keywords":null,"link":"/kkv/20200814_mnb_40_millios_birsag","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:05","title":"40 milliós bírságot szabott ki a jegybank egy részvényekkel trükköző igazgatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]