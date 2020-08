Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c93c70b2-d96f-47a5-ad11-5a3396a55dde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megtalálja a mókust a képen? A Dürer és kora című kiállítás nem pótcselekvés járvány idején. Nem volt szükség nemzetközi kölcsönzésre, eredetileg is így tervezték, von Haus aus is volt hozzá elég nagyszerű műalkotás. ","shortLead":"Megtalálja a mókust a képen? A Dürer és kora című kiállítás nem pótcselekvés járvány idején. Nem volt szükség...","id":"202033_tarlat__nemet_rajzok_es_metszetek_durer_es_kora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c93c70b2-d96f-47a5-ad11-5a3396a55dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead89d3f-2de9-4304-b593-7198857dd505","keywords":null,"link":"/360/202033_tarlat__nemet_rajzok_es_metszetek_durer_es_kora","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:00","title":"Mókusvadászatra invitál a Szépművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fdf629-31a3-4116-b617-d0e3e119f82e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan haladnak a kármentési munkálatok a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepén, a II. ütem több tényező miatt sem tud elindulni. Még az is lehet, hogy a vegyi szennyezéssel együtt értékesítik a telepet.","shortLead":"Lassan haladnak a kármentési munkálatok a Budapesti Vegyiművek Illatos úti telepén, a II. ütem több tényező miatt sem...","id":"20200812_Nincs_elvi_akadalya_hogy_a_szennyezessel_egyutt_adjak_el_az_Illatos_uti_telepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44fdf629-31a3-4116-b617-d0e3e119f82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b392a130-52ec-4453-bb79-26c5f6095e12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Nincs_elvi_akadalya_hogy_a_szennyezessel_egyutt_adjak_el_az_Illatos_uti_telepet","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:09","title":"\"Nincs elvi akadálya\", hogy a szennyezéssel együtt adják el az Illatos úti telepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között viszont mindössze 12 olyan van, ami igazán különlegesnek számít.","shortLead":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között...","id":"20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d4d14c-30bb-49fd-9604-8ca4c6e3315c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:03","title":"Van 12 exobolygó, ami a NASA tudósainak is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01c102b-ba0a-4c07-bf55-63bf743b253c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztiválok után maradt tátongó űrt pótolja a nyárvégi Várudvar Fesztivál, a kéthetes koncertsorozatot a Punnany Massif indítja augusztus 16-án, de fellép a Wellhellótól a Bëlgán át a Budapest Bárig számos kedvelt előadó.\r

","shortLead":"Nem túlzás kijelenteni, hogy a megszokott konzervatív német luxusautós hagyományoktól igen messze áll a legújabb...","id":"20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc54a560-8770-4a65-bbf8-7a0bfd180563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e924b3bc-32b1-4d32-ba39-edd10850b79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_Egy_moldav_blogra_felkerult_az_uj_Mercedes_Sosztaly_kabinterenek_szinte_minden_fotoja","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:23","title":"Übermodern lesz az új Mercedes S-osztály utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d53ec8-3ba2-41f1-bacf-5606c84271bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klippel a szólásszabadság és a szabad sajtó mellett áll ki a Felső Tízezer nevű zenekar.","shortLead":"A klippel a szólásszabadság és a szabad sajtó mellett áll ki a Felső Tízezer nevű zenekar.","id":"20200813_index_felso_tizezer_videoklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1d53ec8-3ba2-41f1-bacf-5606c84271bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b38ac5-bf56-4093-ade8-28e2240b020b","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_index_felso_tizezer_videoklip","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:43","title":"Az Index felmondott főszerkesztő-helyettese videoklip főszereplője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A kormány nemigen hagy beleszólást az önkormányzatoknak az építkezések engedélyezésére vagy tiltására, a helyieket pláne nem kérdezi meg senki, de van, aki bízik abban, hogy megállítható a Balaton elvétele.","shortLead":"A kormány nemigen hagy beleszólást az önkormányzatoknak az építkezések engedélyezésére vagy tiltására, a helyieket...","id":"202033_amig_ato_el_nem_tunik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f58d3535-34cf-4c09-a7c2-bcb444732ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf1a25e-0b7b-4ca6-b9cd-52f8f6cd79ec","keywords":null,"link":"/360/202033_amig_ato_el_nem_tunik","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:15","title":"Az EU-nak köszönhető, hogy egyelőre marad ingyenes strand a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910","c_author":"Nissan","category":"brandcontent","description":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg elektronikus kütyü és vezetőtámogató rendszer, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ha szétnéz az autószalonok kínálatában. De mi alapján és hogyan válasszunk autót, ha számunkra a család, a környezetvédelem, a stílus vagy épp a megbízhatóság az első? Az alábbiakban adunk néhány tanácsot a különféle csoportokba sorolható sofőrök számára. 