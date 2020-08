Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cruise felkapta a maszkját és beült egy moziba, hogy megnézze Nolan új filmjét. Tetszett neki.","shortLead":"Cruise felkapta a maszkját és beült egy moziba, hogy megnézze Nolan új filmjét. Tetszett neki.","id":"20200826_tom_cruise_tenet_cristopher_nolan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0f4b5e-509e-4c07-9527-d92d069971ed","keywords":null,"link":"/elet/20200826_tom_cruise_tenet_cristopher_nolan","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:05","title":"Tom Cruise: A Tenet nem rettenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég ingyenessé és tömegessé tették a tesztelést az országban.","shortLead":"Nemrég ingyenessé és tömegessé tették a tesztelést az országban.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_franciaorszag_rekord_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f5811-302c-423f-ba13-76525fab82a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_koronavirus_jarvany_franciaorszag_rekord_teszteles","timestamp":"2020. augusztus. 26. 21:56","title":"A karantén vége óta nem volt ennyi új fertőzött Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stratégiai szempontból nem igazán van választásunk, versenybe kell szállnunk – mondta a magyar műholdprogramról Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa.","shortLead":"Stratégiai szempontból nem igazán van választásunk, versenybe kell szállnunk – mondta a magyar műholdprogramról Jászai...","id":"20200826_jaszai_gellert_4ig_magyar_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c3564b-4b43-43cd-a4ac-d1d30f8b9c89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_jaszai_gellert_4ig_magyar_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:28","title":"Jászai: Kell a magyar műhold, vagy Magyarország lemarad az űrversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A háztartások csaknem 13 százaléka tervez nagyobb összeget költeni lakására.","shortLead":"A háztartások csaknem 13 százaléka tervez nagyobb összeget költeni lakására.","id":"20200827_gki_lakasfelujitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb4da85-4e03-4c96-a888-a571d7784e22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_gki_lakasfelujitas_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:46","title":"Félmillió lakást újíthatnak fel a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de koronavírusos gólyák akár egy napig is együtt lehettek a többiekkel.","shortLead":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de...","id":"20200827_pte_golyatabor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8d3339-ddae-4c47-8c1a-d285747aa77d","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pte_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:32","title":"Három koronavírusos is volt a PTE gólyatáboraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709a87e3-8c49-4550-9af4-c6d7b171bad7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy lakó és egy ápoló kapta el a koronavírust - jelentette be a város fideszes polgármestere.","shortLead":"Négy lakó és egy ápoló kapta el a koronavírust - jelentette be a város fideszes polgármestere.","id":"20200826_Ot_koronavirusos_beteg_van_egy_debreceni_idosotthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709a87e3-8c49-4550-9af4-c6d7b171bad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8346ceb-979b-4121-80ef-ccfacdaf069e","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Ot_koronavirusos_beteg_van_egy_debreceni_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:16","title":"Öt koronavírusos beteg van egy debreceni idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját oktatói programját elvégezve is be lehet majd kerülni a világ egyik legmenőbb munkahelyére.","shortLead":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját...","id":"20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93569be-f2dc-479c-9f02-6c1be2858879","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:05","title":"A Google dobja a diplomákat, a náluk szerzett papír is elég lesz a munkába álláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utcabálra hívják azokat, akik kifejeznék szolidaritásukat. ","shortLead":"Utcabálra hívják azokat, akik kifejeznék szolidaritásukat. ","id":"20200827_Ujra_demonstralnak_a_Szinmuveszeti_hallgatoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d9f5ad-b904-4117-86af-cdb57a401d60","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Ujra_demonstralnak_a_Szinmuveszeti_hallgatoi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:04","title":"Újra demonstrálnak a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]