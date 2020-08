Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"417e285b-6d4d-409c-b862-44f43f93b025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár poliovírus-mentes lett a kontinens, a betegség maga nem tűnt el véglegesen.","shortLead":"Bár poliovírus-mentes lett a kontinens, a betegség maga nem tűnt el véglegesen.","id":"20200825_Jarvanyos_gyermekbenulas_Afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417e285b-6d4d-409c-b862-44f43f93b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463c20bc-8511-4bbc-8a76-1b6a36847ab5","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Jarvanyos_gyermekbenulas_Afrika","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:19","title":"Sikerült megfékezni a járványos gyermekbénulást Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","shortLead":"Nem gyakori, hogy egy országon belül tél és nyár is alakuljon ki egyszerre, de Ausztráliában megtörtént.","id":"20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bb0ad5-7c00-4fd7-911c-0367581e087a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_ausztralia_hoseg_homerseklet_minuszok_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:03","title":"Kettészakadt Ausztrália, az egyik részén 40, a másikon –4 fokot mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c32c8-03a6-4057-9a4f-63527a1f4337","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200824_A_solyom_es_a_sarkany_evtizede__Elon_Musk_eletutja_10_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7c32c8-03a6-4057-9a4f-63527a1f4337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723bb317-80ad-4168-bac1-fbcb0dac27af","keywords":null,"link":"/360/20200824_A_solyom_es_a_sarkany_evtizede__Elon_Musk_eletutja_10_resz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:00","title":"A sólyom és a sárkány évtizede - Elon Musk életútja 10. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Honvéd bő felnőttkeretében lett két játékos tesztje pozitív, a tartalékcsapat NB III-as bajnokiját el is halasztották, az első csapat egyelőre készül az Európa Liga-selejtezőre.","shortLead":"A Budapest Honvéd bő felnőttkeretében lett két játékos tesztje pozitív, a tartalékcsapat NB III-as bajnokiját el is...","id":"20200826_Koronavirus_focistak_Kispest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9e12c3-822d-4106-acda-75674ebf1c7a","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Koronavirus_focistak_Kispest","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:38","title":"Koronavírusos focistákat találtak a Kispestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","shortLead":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","id":"20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba93c965-1727-4769-883c-1494c65117f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:33","title":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor az egyik álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger felhasználóinak azonban most még könnyebb lett a szolgáltatás használata.","shortLead":"Eddig sem volt bonyolult a Facebookon a videós csevegést lehetővé tévő szobák létrehozása és kezelése, a Messenger...","id":"20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94a054-ef14-40ff-90f9-22ae5de404a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_facebook_messenger_rooms_szobak","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:03","title":"Kapott egy-két új funkciót a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bc41b1-a2bb-4185-be79-c1f02d8910d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná.","shortLead":"Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná.","id":"20200825_A_tanc_juttathat_el_minket_onmagunkhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0bc41b1-a2bb-4185-be79-c1f02d8910d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53992903-10c8-49e7-9d31-51a9c2de3640","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200825_A_tanc_juttathat_el_minket_onmagunkhoz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:30","title":"A tánc juttathat el minket önmagunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 új koronavírus-fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek 885-en vannak.","shortLead":"24 új koronavírus-fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek 885-en vannak.","id":"20200825_koronavirus_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea87cd3-7a27-4617-8807-d8bcd5dd54af","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:35","title":"Újabb koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]