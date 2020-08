Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Indok kell a nyomozáshoz, addig nincs mit vizsgálni – így összegezte a Kreml a valószínűleg megmérgezett orosz ellenzéki vezető ügyét.","shortLead":"Indok kell a nyomozáshoz, addig nincs mit vizsgálni – így összegezte a Kreml a valószínűleg megmérgezett orosz...","id":"20200825_kreml_alekszej_navalnij_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0dc743-c50f-47c0-afb8-1d1335ae696a","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_kreml_alekszej_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:25","title":"A Kreml szerint Navalnij ügyében egyelőre nincs mit kinyomozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes nyaralása a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint közel sem volt annyira fényűző, mint Szijjártó Péteré.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes nyaralása a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint közel sem volt annyira fényűző, mint...","id":"20200825_pinter_sandor_nyaralas_nyakkendo_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18108084-765a-4b4d-94ce-18c11a3af752","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_pinter_sandor_nyaralas_nyakkendo_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:10","title":"Pintér Sándor nyaralásáról is kiderültek részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cec4564-1046-4732-a33f-aa24c58199a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymás után vették videóra a szabálytalan autósokat. ","shortLead":"Egymás után vették videóra a szabálytalan autósokat. ","id":"20200825_A_rendorseg_a_hosszu_hetvegi_M7esen_keszitett_videot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cec4564-1046-4732-a33f-aa24c58199a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad21a581-84d7-465c-bb61-308b91d36d11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_A_rendorseg_a_hosszu_hetvegi_M7esen_keszitett_videot","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:51","title":"Ziccer volt a hétvégi M7-es a rendőrségi kamerás autóknak – itt a legújabb válogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7d5cb7-b576-4a99-9a65-43c43bd89cd1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jelenleg az oltóanyag beszerzésen dolgozik.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jelenleg az oltóanyag beszerzésen dolgozik.","id":"20200826_Emmi_dolgoznak_a_fiuk_HPV_elleni_beoltasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7d5cb7-b576-4a99-9a65-43c43bd89cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbdcf91-596c-4b83-9da7-0394578465dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Emmi_dolgoznak_a_fiuk_HPV_elleni_beoltasan","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:23","title":"Még mindig nem biztos, hogy megkaphatják a fiúk a HPV elleni oltást ősszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d9acc2-d8e6-4e09-904e-7a190d7e3d0a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vissza-visszatér a \"dízelbotrány\", még ha jelen esetben nem is gázolajos motorok miatt. ","shortLead":"Vissza-visszatér a \"dízelbotrány\", még ha jelen esetben nem is gázolajos motorok miatt. ","id":"20200826_Vizsgalat_indult_a_Porsche_ellen_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33d9acc2-d8e6-4e09-904e-7a190d7e3d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfad1c7f-5f0c-4922-915a-8d32c369d6eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Vizsgalat_indult_a_Porsche_ellen_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:29","title":"Vizsgálat indult a Porsche ellen Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok állítják, az előírásoknak megfelelően jártak el. Belső vizsgálat tisztázza majd, valóban így történt-e.","shortLead":"A hatóságok állítják, az előírásoknak megfelelően jártak el. Belső vizsgálat tisztázza majd, valóban így történt-e.","id":"20200825_meghalt_megis_tulelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583d1b71-49ba-4042-b40d-804b6129aca5","keywords":null,"link":"/elet/20200825_meghalt_megis_tulelte","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:59","title":"Balzsamozni vitték, akkor derült ki, hogy él a halottnak hitt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasenka szerint semmi keresnivalója a politikának a templomokban.","shortLead":"Lukasenka szerint semmi keresnivalója a politikának a templomokban.","id":"20200825_ortodox_eroszak_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90076cb-0984-418e-866d-4b95c8e92231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b43512f-c9e0-4cdf-ba04-da816ef3ce33","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_ortodox_eroszak_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 25. 21:54","title":"Bírálta az erőszakot, felmentették hivatalából a belarusz ortodox egyház vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Davide Lanzafame visszatérése a Budapest Honvédhoz már nem volt annyira sikeres, mint az első kör.","shortLead":"Davide Lanzafame visszatérése a Budapest Honvédhoz már nem volt annyira sikeres, mint az első kör.","id":"20200825_lanzafame_torokorszag_budapest_honved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b56b25-f42e-4cb4-badf-f150d209c7cf","keywords":null,"link":"/sport/20200825_lanzafame_torokorszag_budapest_honved","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:48","title":"A török másodosztályba igazolt a kétszeres magyar gólkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]