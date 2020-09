Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aafd3744-816c-4651-af99-4ab34fa00eb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank szerint jól működik a rendszer, így lehetőségük van a tervek szerint bővíteni.","shortLead":"A jegybank szerint jól működik a rendszer, így lehetőségük van a tervek szerint bővíteni.","id":"20200901_mnb_azonnali_ceges_atutalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aafd3744-816c-4651-af99-4ab34fa00eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a3f7a0-414a-4fa7-96ec-ffeed069173e","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_mnb_azonnali_ceges_atutalas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:14","title":"Bővül az azonnali fizetési rendszer, most a vállalkozók örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee4729c-a40f-44fb-8a3a-350606da8a78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia új zászlóshajójának szánja az RTX 3090-et, de gondolt azokra is, akik nem akarnak 450 ezer forintot kifizetni egy GPU-ra.","shortLead":"Az Nvidia új zászlóshajójának szánja az RTX 3090-et, de gondolt azokra is, akik nem akarnak 450 ezer forintot kifizetni...","id":"20200902_nvidia_rtx_3090_rtx_3080_rtx_3070_gpu_specifikacio_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee4729c-a40f-44fb-8a3a-350606da8a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2755a979-9c31-4778-8bca-1ccca55b8742","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_nvidia_rtx_3090_rtx_3080_rtx_3070_gpu_specifikacio_ar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:33","title":"Az Nvidia új GeForce kártyája mindent visz, például a 8K-t is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csökkentik a pedagógusoknak megszabott követelményeket, így akarják enyhíteni az óvónő- és tanárhiányt.","shortLead":"Csökkentik a pedagógusoknak megszabott követelményeket, így akarják enyhíteni az óvónő- és tanárhiányt.","id":"20200901_tanito_ovoda_iskola_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64a3ecf-a95b-4d3c-b563-0ca8af695e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_tanito_ovoda_iskola_rendelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:43","title":"Rendelettel könnyítették meg az üres tanítói és óvodapedagógusi helyek betöltését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d41983-693d-4984-a1d6-f881e8d1ce80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az Apple többkörös védelme, egy alkalmazásnak sikerült minden jóváhagyást megszereznie, így Mac számítógépek millióin lehetett volna futtatni mindenféle veszélyjelzés nélkül.","shortLead":"Hiába az Apple többkörös védelme, egy alkalmazásnak sikerült minden jóváhagyást megszereznie, így Mac számítógépek...","id":"20200902_apple_alkalmazas_shlayer_virus_gatekeeper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d41983-693d-4984-a1d6-f881e8d1ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7156c156-7a11-4bb6-973f-9aa710279d64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_apple_alkalmazas_shlayer_virus_gatekeeper","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:33","title":"Az Apple minden ellenőrzésén átcsúszott a program, amelyről kiderült, valójában vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2686397f-4508-4770-bd08-f02bd1d366f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb diák gyalog jár az iskolába. Akiket autóval visznek, azokat jellemzően 3-5 kilométeres távolságra fuvarozzák.","shortLead":"A legtöbb diák gyalog jár az iskolába. Akiket autóval visznek, azokat jellemzően 3-5 kilométeres távolságra fuvarozzák.","id":"20200901_Iskolaba_jutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2686397f-4508-4770-bd08-f02bd1d366f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396764cc-e32c-46e1-99a2-e65244100c43","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_Iskolaba_jutas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:11","title":"Iskolakezdés: így járnak suliba a magyar gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a17d88-b0a1-450f-b1f7-b23e16c62181","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy túlzsúfolt lampedusai táborból szállították kórházba.","shortLead":"Egy túlzsúfolt lampedusai táborból szállították kórházba.","id":"20200902_Helikopteren_szulte_meg_a_gyereket_egy_koronavirusos_menekult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a17d88-b0a1-450f-b1f7-b23e16c62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767dda90-6862-42fe-986d-ce97113e2838","keywords":null,"link":"/elet/20200902_Helikopteren_szulte_meg_a_gyereket_egy_koronavirusos_menekult","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:56","title":"Helikopteren szülte meg gyerekét egy koronavírusos menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú távú létszámleépítés kell az építőiparban, ha maradnak a mostani trendek.","shortLead":"Hosszú távú létszámleépítés kell az építőiparban, ha maradnak a mostani trendek.","id":"20200901_epitoipar_hatarzar_megrendeles_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67a695b-bf90-4c8f-9784-b85b013e97ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_epitoipar_hatarzar_megrendeles_valsag","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:35","title":"Az építőiparban jobban félnek a megrendelések leállásától, mint a határzártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU szeretné, ha fennmaradna a Schengeni térség, ezért levélben figyelmeztette a magyar kormányt, hogy az nem diszkriminálhat az uniós polgárok között – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung.","shortLead":"Az EU szeretné, ha fennmaradna a Schengeni térség, ezért levélben figyelmeztette a magyar kormányt, hogy az nem...","id":"20200902_Brusszel_jozansagra_inti_a_magyar_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1871d7-aabf-49aa-935f-b9f3955be2d8","keywords":null,"link":"/360/20200902_Brusszel_jozansagra_inti_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Brüsszel józanságra inti a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]