[{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik, a dokumentumok meghamisításának ügye is bíróság elé kerülhet.","shortLead":"Első fokon pénzbírságra ítélték a János Kórházban öt éve történtek felelőseit. Ha jogerős ítélet születik...","id":"20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c77088-afb4-4893-84e9-948b76942c37","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_beteghalal_janos_korhaz_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 20:48","title":"Halálos adag gyógyszert kapott egy beteg, megpróbálhatták eltussolni az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8686e1fe-f85b-4d82-b19a-8ee3ba8ed48c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy mindössze 48 grammos teknősből majdnem 300 műanyagdarabot szedtek ki a kutatók. ","shortLead":"Egy mindössze 48 grammos teknősből majdnem 300 műanyagdarabot szedtek ki a kutatók. ","id":"20200901_Veszelyes_mennyisegu_muanyagot_esznek_meg_a_frissen_kikelt_tengeri_teknosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8686e1fe-f85b-4d82-b19a-8ee3ba8ed48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855bebd2-c187-4dfa-8e66-275f0b6d79e4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200901_Veszelyes_mennyisegu_muanyagot_esznek_meg_a_frissen_kikelt_tengeri_teknosok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:35","title":"Veszélyes mennyiségű műanyagot esznek meg a frissen kikelt tengeri teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának eddig még nem volt ilyen erős sorozatgyártású modellje, melynek alapváltozatai ráadásul hátsókerék-hajtásúak.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának eddig még nem volt ilyen erős sorozatgyártású modellje, melynek alapváltozatai...","id":"20200902_hivatalos_a_valaha_keszult_legerosebb_skodakent_itt_az_elektromos_enyaq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de89c7b7-4b64-4125-af50-7653f44431df","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_hivatalos_a_valaha_keszult_legerosebb_skodakent_itt_az_elektromos_enyaq","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:27","title":"Hivatalos: a valaha készült legerősebb Skodaként itt az elektromos Enyaq iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Húsz év alatt a legnagyobb magyar családi cégcsoporttá nőtte ki magát a felcsúti Mészáros család birodalma.","shortLead":"Húsz év alatt a legnagyobb magyar családi cégcsoporttá nőtte ki magát a felcsúti Mészáros család birodalma.","id":"20200902_Tippeljen_melyik_Magyarorszag_legnagyobb_csaladi_vallalkozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0140e3a-e1b4-4fa6-ae07-82a46808f5b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_Tippeljen_melyik_Magyarorszag_legnagyobb_csaladi_vallalkozasa","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:02","title":"Tippeljen, melyik Magyarország legnagyobb családi vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a helyi tömegközlekedésre érvényes városi napijegyek is megvásárolhatók a MÁV alkalmazásában. Szintén hasznos, hogy a késő vonatra immár a menetrendi indulás után is megvásárolható a vonatjegy.","shortLead":"Immár a helyi tömegközlekedésre érvényes városi napijegyek is megvásárolhatók a MÁV alkalmazásában. Szintén hasznos...","id":"20200902_mav_mobilapp_vasuti_jegy_vonatjegy_napijegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7705c6-f54f-4b00-9c13-e49a1cd3c1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_mav_mobilapp_vasuti_jegy_vonatjegy_napijegy","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:07","title":"Új funkció került a MÁV alkalmazásba, Szegeden is hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","shortLead":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","id":"20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c9f7e-6eb0-4e91-a67c-96e172faa6c9","keywords":null,"link":"/sport/20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:29","title":"Veszélyben van a budapesti Európai Szuperkupa-döntő a német sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij ügye nem maradhat megoldatlan, a felelősöket bíróság elé kell állítani – üzenték Brüsszelből.","shortLead":"Alekszej Navalnij ügye nem maradhat megoldatlan, a felelősöket bíróság elé kell állítani – üzenték Brüsszelből.","id":"20200902_von_der_leyen_navalnij_mergezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70649148-c01c-412d-9548-0b15bcbd53b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_von_der_leyen_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:58","title":"Von der Leyen: Navalnij megmérgezőit felelősségre kell vonni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Honvédkórház teljes fekvőbetegosztályára érvényes a tiltás, de a bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyekre is.","shortLead":"A Honvédkórház teljes fekvőbetegosztályára érvényes a tiltás, de a bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyekre is.","id":"20200902_koronavirus_latogatasi_tilalom_honvedkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca43745-b4e0-43c3-b892-2149e28080ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_koronavirus_latogatasi_tilalom_honvedkorhaz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:13","title":"Több magyar kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]