[{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azzal, hogy a Konzuli Szolgálat vörössé minősítette az összes külföldi országot, jogi értelemben érvényüket veszítették a megkötött utasbiztosítások is.","shortLead":"Azzal, hogy a Konzuli Szolgálat vörössé minősítette az összes külföldi országot, jogi értelemben érvényüket veszítették...","id":"20200904_utasbiztositas_hatarzar_konzuli_szolgalat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9054fab0-56a3-45bb-9bf1-33f158152254","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_utasbiztositas_hatarzar_konzuli_szolgalat_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:47","title":"Nem érvényesek az utasbiztosítások egy külföldi országban sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9b256a-d0b7-4367-970d-602d3baf6c99","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap lapajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap lapajánlója.","id":"202036_minden_jo_hajo_avege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9b256a-d0b7-4367-970d-602d3baf6c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb2556d-e2c4-45d7-a240-d60235da572a","keywords":null,"link":"/itthon/202036_minden_jo_hajo_avege","timestamp":"2020. szeptember. 03. 18:47","title":"Jakus Ibolya: Minden jó, hajó a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Összesen 478 köznevelési és szakképzési intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr szeptember 1-jével, 55 intézményben még nem töltötték be a pozíciót – derült ki a Köznevelési Államtitkárság, az ITM és az ORFK közös, szerdai sajtótájékoztatóján. A toborzás tovább zajlik, októberig pótolni szeretnék a hiányt. Az új iskolaőrök között van korábbi biztonsági őr, de kétdiplomás exnyomozó is. Ketten személyesen is bemutatkoztak.","shortLead":"Összesen 478 köznevelési és szakképzési intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr szeptember 1-jével, 55 intézményben...","id":"20200902_iskolaorseg_iskolaorok_szolgalatba_alltak_oktatas_maruzsa_zoltan_poloskei_oktatasi_allamtitkarsag_orfk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f237d2f-d991-4e1a-958f-fa268be4bb79","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_iskolaorseg_iskolaorok_szolgalatba_alltak_oktatas_maruzsa_zoltan_poloskei_oktatasi_allamtitkarsag_orfk","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:00","title":"Nem jutott mindenhova iskolaőr, de októberig még pótolnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9c77b3-2418-4d7c-8251-c58943d7a3ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövünk a részletekkel, mikor és milyen formában érkezik meg hazánkba a csehek zöld rendszámos újdonsága, az Enyaq iV","shortLead":"Jövünk a részletekkel, mikor és milyen formában érkezik meg hazánkba a csehek zöld rendszámos újdonsága, az Enyaq iV","id":"20200904_magyarorszagra_tart_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja_az_enyaq_iv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e9c77b3-2418-4d7c-8251-c58943d7a3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101b2637-0b5f-4cdb-9d06-8605b11eab2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_magyarorszagra_tart_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja_az_enyaq_iv","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:21","title":"Magyarországra tart a Skoda első elektromos szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balogh Ákos Gergely először beszélt hosszabban a teljesen lecserélt stábbal felálló Indexszel kapcsolatos terveiről, és arról, független lesz-e az újság.","shortLead":"Balogh Ákos Gergely először beszélt hosszabban a teljesen lecserélt stábbal felálló Indexszel kapcsolatos terveiről, és...","id":"20200904_Index_foszerkesztohelyettese_Balogh_Akos_Vaszily_Miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6007e6f2-cbd0-4737-adea-7bf9363a24e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Index_foszerkesztohelyettese_Balogh_Akos_Vaszily_Miklos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:05","title":"Az Index új főszerkesztő-helyettese: igazságtalan, ahogy Vaszily Miklósról beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.\r

","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:30","title":"Komoly versenyelőnyre tehetnek szert a cégek, ha nem félnek a robotoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Zajlik a Citadella felújításának előkészítése, az épület harmada kiállítótér lesz, a kert felét leburkolják.","shortLead":"Zajlik a Citadella felújításának előkészítése, az épület harmada kiállítótér lesz, a kert felét leburkolják.","id":"20200903_Medence_es_legalabb_20_meteres_zaszlo_lesz_a_Gellerthegy_tetejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e98a81-26c2-4e5c-a0b6-1b89c127cccb","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Medence_es_legalabb_20_meteres_zaszlo_lesz_a_Gellerthegy_tetejen","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:32","title":"Medence és legalább 20 méteres zászló lesz a Gellért-hegy tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14 egyik érdekes újítása a jövőbeni vásárlásokhoz kapcsolódik: egy fejlesztői könnyítésnek hála a felhasználók olcsóbban juthatnak majd bizonyos előfizetésekhez.","shortLead":"Az iOS 14 egyik érdekes újítása a jövőbeni vásárlásokhoz kapcsolódik: egy fejlesztői könnyítésnek hála a felhasználók...","id":"20200903_apple_ios_14_promocios_kod_elofizetes_kedvezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ead24d4-d103-4363-b6e7-d96ef0cf0b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a2aa14-092b-4255-83f1-af01b5ffec61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_apple_ios_14_promocios_kod_elofizetes_kedvezmeny","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:03","title":"Jönnek az Apple-féle promóciós kódok, olcsóbban juthat előfizetésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]