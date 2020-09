Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35481e29-6fc0-486a-aaa2-977b907a6f1a","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Moliere korát idézi meg ironikusan, neobarokk high tech digital környezetben a merész kísérletezéseiről ismert rendező. A Függöny a Szentendrei Teátrum augusztusi ősbemutatója után szeptember 20-án a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is látható lesz.","shortLead":"Moliere korát idézi meg ironikusan, neobarokk high tech digital környezetben a merész kísérletezéseiről ismert rendező...","id":"202036__sardar_tagirovsky_rendezo__meccsezesrol_serulesrol__udvari_praktikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35481e29-6fc0-486a-aaa2-977b907a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599f8cc3-8ee9-4315-a51a-c809bb2c6168","keywords":null,"link":"/360/202036__sardar_tagirovsky_rendezo__meccsezesrol_serulesrol__udvari_praktikak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:00","title":"Sardar Tagirovsky: \"A mindenkori hatalom gépezetére reflektálok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a magyar szálloda- és panzióvendégek száma is jócskán elmaradt a tavalyitól, a külföldieké pedig háromnegyedével zuhant vissza júliusban. A korábbi hónapokhoz képest már látszott legalább a magyar turisták számában némi javulás, de az is, hogy nem merték egyből megrohamozni a szálláshelyeket, ahogy lazábbak lettek a járványügyi szabályok.","shortLead":"Még a magyar szálloda- és panzióvendégek száma is jócskán elmaradt a tavalyitól, a külföldieké pedig háromnegyedével...","id":"20200908_turizmus_ksh_julius_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b539d95-e522-4179-87a5-13792092d36d","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_turizmus_ksh_julius_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:45","title":"Az újranyitás ellenére sem akartak jönni a turisták nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit.","shortLead":"A brit kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosítják támogatásukról a Színház- és Filmművészeti...","id":"20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ab02ba-941b-4e64-9285-d0a8066ab1c0","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Cate_Blanchett_Helen_Mirren_es_Eddie_Redmayne_is_kiall_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:43","title":"Cate Blanchett, Helen Mirren és Eddie Redmayne is kiáll az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91c95c9-3947-4088-9ea0-3d88831b2456","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szlovénia elleni barátságos meccsen már három góllal is vezetett Magyarország, de húsz perc alatt 3-3 lett.","shortLead":"A Szlovénia elleni barátságos meccsen már három góllal is vezetett Magyarország, de húsz perc alatt 3-3 lett.","id":"20200907_u21_valogatott_szlovenia_gera_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b91c95c9-3947-4088-9ea0-3d88831b2456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2db2-5d64-4aa0-9be4-a71c03febb4f","keywords":null,"link":"/sport/20200907_u21_valogatott_szlovenia_gera_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:10","title":"Tíz perc alatt kapott három gólt az U21-es válogatott, Gera továbbra sem tud győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"14 érdeklődő közül négy adott be jelentkezést, a BKK közülük választja ki, kiktől kér ajánlatot.","shortLead":"14 érdeklődő közül négy adott be jelentkezést, a BKK közülük választja ki, kiktől kér ajánlatot.","id":"20200908_Majdnem_annyian_jelentkeztek_a_Lanchid_felujitasara_mint_ahany_milliardot_a_kormany_ad_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d26f343-43d0-44a2-bb68-81c381ce4d71","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_Majdnem_annyian_jelentkeztek_a_Lanchid_felujitasara_mint_ahany_milliardot_a_kormany_ad_ra","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:42","title":"Majdnem annyian jelentkeztek a Lánchíd felújítására, mint ahány milliárdot a kormány ad rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Tényleg nem akarjuk ellenőrizni, hogy mi történik a gyermekeinkkel? Tényleg nincsen közünk ahhoz, hogy független szellem éljen az egyetemeken és a kutatóintézetekben? Tényleg nem fontos a szabad sajtó és a független bíróság?



","shortLead":"Tényleg nem akarjuk ellenőrizni, hogy mi történik a gyermekeinkkel? Tényleg nincsen közünk ahhoz, hogy független...","id":"20200907_Gyarmathy_Eva_A_rosszindulatu_daganattal_nem_szabad_targyalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b538e779-f6ec-4c8b-995c-5e50e82592e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89879750-59e3-4716-a5b0-c5e59a142097","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Gyarmathy_Eva_A_rosszindulatu_daganattal_nem_szabad_targyalni","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:50","title":"Gyarmathy Éva: A rosszindulatú daganattal nem szabad tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065e76e-f8dc-46bb-9243-b675a9924f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","shortLead":"A francia PSA által a közelmúltban felvásárolt német gyártó friss információkat közölt az új szabadidő-autó kapcsán.","id":"20200907_nemcsak_elektromos_autokent_tamad_az_uj_opel_mokka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c065e76e-f8dc-46bb-9243-b675a9924f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69900e9c-9aa8-4894-8f8f-8369adcefc19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_nemcsak_elektromos_autokent_tamad_az_uj_opel_mokka","timestamp":"2020. szeptember. 07. 09:21","title":"Nemcsak elektromos autóként támad az új Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f4f5c5-06ad-436f-ad4e-353bcd81c2fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötödikeseknek és az idősebbeknek folyamatosan kötelező lesz maszkot viselni.","shortLead":"Az ötödikeseknek és az idősebbeknek folyamatosan kötelező lesz maszkot viselni.","id":"20200907_elte_radnoti_miklos_gyakorloiskola_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f4f5c5-06ad-436f-ad4e-353bcd81c2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b85bec8-0b37-4d62-8631-00693e845685","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_elte_radnoti_miklos_gyakorloiskola_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:51","title":"A Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]