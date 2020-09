Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már heten fertőződtek meg a Paris Saint-Germain csapatából.","shortLead":"Már heten fertőződtek meg a Paris Saint-Germain csapatából.","id":"20200908_kylian_mbappe_koronavirus_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e53da2-0dc4-4128-aeb5-9408af063ab9","keywords":null,"link":"/sport/20200908_kylian_mbappe_koronavirus_foci","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:28","title":"Kylian Mbappé is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került, szeptember 15-től újabb két cég, a Samsung, valamint a szintén dél-koreai SK Hynix is megvonja a kínai vállalattól az alkatrészeit. ","shortLead":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került...","id":"20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1037381c-d01e-4303-9f48-3a7eea1db72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:33","title":"Újabb pofon a Huaweinek, elveszik tőlük a memóriachipeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54bec1bd-a298-4995-91b6-a0a66ff05a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetveszélyes helyszínen már javában dolgoznak az útjavító munkások.","shortLead":"A balesetveszélyes helyszínen már javában dolgoznak az útjavító munkások.","id":"20200908_javitjak_a_gazdatlan_solymari_uthibat_meg_ma_kesz_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54bec1bd-a298-4995-91b6-a0a66ff05a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117c5a82-c6e9-4385-b2aa-168f192a9f4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_javitjak_a_gazdatlan_solymari_uthibat_meg_ma_kesz_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:45","title":"Javítják az eddig gazdátlan solymári úthibát, még ma kész lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dfe3f2-45f4-4464-8793-9b3e4c7bf391","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő egy traktorról üzente meg, hogy \"a Puskás Akadémián mindenkinek mindenhez kell értenie\".","shortLead":"A kormányfő egy traktorról üzente meg, hogy \"a Puskás Akadémián mindenkinek mindenhez kell értenie\".","id":"20200908_orban_viktor_puskas_akademia_fusi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5dfe3f2-45f4-4464-8793-9b3e4c7bf391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c36f59-589a-49c9-a7d6-1eaaebc39e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200908_orban_viktor_puskas_akademia_fusi","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:47","title":"Orbán Viktor bevállalt egy kis fusit a Puskás Akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel tucatnyi neves vallás- és filozófiatörténész, klasszika filológus állt ki Karsai György, a Színház és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájának vezetője mellett, akit hazafiatlansággal vádolt az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumának elnöke, Vidnyánszky Attila.



","shortLead":"Közel tucatnyi neves vallás- és filozófiatörténész, klasszika filológus állt ki Karsai György, a Színház és...","id":"20200908_szfe_vidnyanszky_attila_karsai_gyorgy_kereszteny_ertelmisegiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb63dd4-9fe5-436e-9127-31efbd1084fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szfe_vidnyanszky_attila_karsai_gyorgy_kereszteny_ertelmisegiek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:06","title":"Krisztus szavaival pirítottak Vidnyászkyra keresztény értelmiségiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Eddig is elég zavaros állóvízbe dobott követ a brit kormány azzal, hogy a Brexit-tárgyalások keddi fordulója előtt kiderült: gyakorlatilag felülírnák a nagy nehezen összehozott kilépési megállapodást. Az EU fenyegetése csak hab a tortán.","shortLead":"Eddig is elég zavaros állóvízbe dobott követ a brit kormány azzal, hogy a Brexit-tárgyalások keddi fordulója előtt...","id":"20200907_nagy_britannia_Brexitmegallapodas_ujrakezdodhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2861e5b2-a63c-463f-948b-c9e5173de25b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_nagy_britannia_Brexitmegallapodas_ujrakezdodhet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:30","title":"Felrúgnák a britek a Brexit-megállapodást, újrakezdődhet a cirkusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat a Lajta-Hanság Zrt. kérelme nyomán módosította a rendezési tervet, hogy megépülhessen az ingatlan.","shortLead":"Az önkormányzat a Lajta-Hanság Zrt. kérelme nyomán módosította a rendezési tervet, hogy megépülhessen az ingatlan.","id":"20200908_meszaros_lorinc_hansag_vadaszhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee5f5e8-d8e5-4008-a264-10c30e8a9b1f","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_meszaros_lorinc_hansag_vadaszhaz","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:58","title":"Luxusvadászházat épít Mészáros cége a Hanságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6553ea5-1609-4939-84d5-7667207416c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már messze nem olyan népszerűek az akciókamerák, mint pár évvel ezelőtt, azért még mindig vannak szegmensek, ahol szívesen használják ezeket az eszközöket. Számukra lehet jó hír egy újabb GoPro modell érkezése.","shortLead":"Bár már messze nem olyan népszerűek az akciókamerák, mint pár évvel ezelőtt, azért még mindig vannak szegmensek, ahol...","id":"20200908_gopro_hero9_black_ket_szines_kijelzovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6553ea5-1609-4939-84d5-7667207416c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4694d7-7e05-4e12-8597-32a61fc32871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_gopro_hero9_black_ket_szines_kijelzovel","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:03","title":"Kis meglepetéssel érkezhet az egyik megfizethető GoPro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]