[{"available":true,"c_guid":"84eb9ba8-e15d-4687-8e1a-cb476aecb699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új Duna-híd elsődleges célja lesz, hogy elvezesse a belvárosi autós forgalom egy részét. Lesz rajta villamospálya és kerékpársáv is. ","shortLead":"Az új Duna-híd elsődleges célja lesz, hogy elvezesse a belvárosi autós forgalom egy részét. Lesz rajta villamospálya és...","id":"20200915_Igy_fog_ativelni_a_Dunan_a_delbudapesti_hid__latvanyos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9ba8-e15d-4687-8e1a-cb476aecb699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c833d2-bc43-4c2d-be8f-15edcbd5092d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Igy_fog_ativelni_a_Dunan_a_delbudapesti_hid__latvanyos_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:26","title":"Így fog átívelni a Dunán a dél-budapesti híd – látványos videó készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ingatlan udvarán találtak rá a holttestére.","shortLead":"Egy ingatlan udvarán találtak rá a holttestére.","id":"20200915_Megoltek_egy_ferfit_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731242f4-6e97-4cab-be0f-e8eadf063014","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Megoltek_egy_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:15","title":"Megöltek egy férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már meghaladja a kilencezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már meghaladja a kilencezret.","id":"20200915_koronavirus_magyarorszag_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf30be2b-cb7e-4d22-a8c4-9b5eaf40a4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_magyarorszag_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:08","title":"726 új magyar fertőzött van, és meghalt négy beteg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány további beruházásokról is tárgyal a francia székhelyű vállalattal.","shortLead":"A kormány további beruházásokról is tárgyal a francia székhelyű vállalattal.","id":"20200916_Meg_egy_Airbusuzem_letesulhet_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1179861-ffa5-4903-8d83-08d09556627c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Meg_egy_Airbusuzem_letesulhet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:35","title":"Még egy Airbus-üzem létesülhet Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad759cf-fcc7-4195-bc6a-4af72d74b42c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Baby Yoda még cukibb benne.","shortLead":"Baby Yoda még cukibb benne.","id":"20200915_mandalorian_masodik_evad_elozetes_baba_yoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad759cf-fcc7-4195-bc6a-4af72d74b42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1652b78-3ed0-447e-bb07-41535135b98e","keywords":null,"link":"/kultura/20200915_mandalorian_masodik_evad_elozetes_baba_yoda","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:43","title":"Megjött a Mandalorian új évadának első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő a Facebook-oldalán azt írta, az új Index pusztító. De lehet, csak viccelt. ","shortLead":"Az EP-képviselő a Facebook-oldalán azt írta, az új Index pusztító. De lehet, csak viccelt. ","id":"20200916_Deutsch_Tamas_Dull_Szabolcs_Index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecc38d3-1da6-4281-86f4-55b69bc0c74c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Deutsch_Tamas_Dull_Szabolcs_Index","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:42","title":"Deutsch Tamás egy posztban visszasírta Dull Szabolcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A görög istennőről, Héráról elnevezett bolygóvédelmi rendszerre azért van szükség, mert odakint \"kőzetdarabok milliói száguldoznak, amelyek egy összeütközés esetén életet olthatnak ki a Földön\".","shortLead":"A görög istennőről, Héráról elnevezett bolygóvédelmi rendszerre azért van szükség, mert odakint \"kőzetdarabok milliói...","id":"20200915_europa_meteor_aszteroida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207d9284-9a66-4db9-9643-8d16e1c8ea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_europa_meteor_aszteroida","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:30","title":"Európa elkezdi megépíteni a rendszert, amely megvédené a Földet a nagyobb aszteroidáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a384957-0d3c-418f-a813-a1d7870850bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány alig valamivel 20 ezer forint alatt maximálta a magáncélra kért koronavírustesztek árát. Ez ugyan jóval olcsóbb az állami intézmények által eddig kért összegnél, de van olyan magánlabor, ahol jóval kedvezőbb árat is kínáltak, igaz speciális feltételekkel.","shortLead":"A kormány alig valamivel 20 ezer forint alatt maximálta a magáncélra kért koronavírustesztek árát. Ez ugyan jóval...","id":"20200916_koronavirus_koronavirustesztek_arai_hatosagi_ar_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a384957-0d3c-418f-a813-a1d7870850bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb64ee38-db01-40d6-b9b4-4fa337d7c4e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_koronavirustesztek_arai_hatosagi_ar_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:45","title":"Nem tűnik nagyvonalúnak a koronavírusteszt hatósági ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]