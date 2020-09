November végéig fokozatosan teszik közzé a közel 200 darab, 45 perces koncertet, amiket egy regisztrációért cserébe egy alkalmazásban lehet elérni. A hazai zenészek megsegítését célzó közönség nélküli koncertsorozatra szánt több mint ötmilliárd forintból bőven jut a kormányközeli megrendelésekkel eddig is jól ellátott vállalkozásoknak.

Szeptember 21-től kezdik közzétenni a könnyűzenei ipar támogatását célzó Raktárkoncert-sorozat felvételeit – közölték a szervezők csütörtökön. A felvételeket augusztus közepe óta rögzítik – olvasható az MTI-ben lehozott közleményben, amiben külön kitérnek arra, hogy a Lounge Groupnak köszönhetően már most is be lehet lesni a kulisszák mögé a produkció honlapján és közösségi médiafelületein. A Lounge Group a több 10 milliárdos kormányzati megbízásokat sorozatban elnyerő Balásy Gyula cégcsoportja.

A koncerteket hétfőtől kezdődően kezdik fokozatosan közzétenni, és november végére lesz elérhető az összes az Antenna Hungária mindiGO TV alkalmazásában. Megtekintésükhöz csak egy díjmentes regisztrációra lesz szükség.

"A Raktárkoncerttel kapcsolatban szinte mindenki egyetért azzal, hogy a hazai könnyűzenei paletta sokszínűségét új, online platformon bemutató megoldás egyedi a maga nemében, és várhatóan a zenerajongóknak is különleges élményt nyújt majd" – írták a szervezők az MTI-ben közzétett közleményükben.

A raktárépületekben készült felvételeken közel 200 előadó ad egyenként 45 perces koncertet, köztük zenei legendák, fesztiválzenekarok és a mulatós zene képviselői. Eddig többek között színpadra lépett már Balázs Fecó, Tóth Gabi, Tóth Vera, Demjén Ferenc, a Skorpió, az Edda, a Neoton Família, Charlie, a Tátrai Band, a Mobilmánia, Radics Gigi, Török Ádám és a Mini, Zorán, a Dinamit, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Magna Cum Laude, Hobo, a Hooligans, az Emelet, a Besh O Drom, az Aurevoir, Rúzsa Magdi, valamint Keresztes Ildikó.