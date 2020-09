Kunhalmi Ágnest és Tóth Bertalan választotta az MSZP társelnökévé szombaton a párt online kongresszusa. A szocialista párt történetében először választott vezetőinek társelnököket.

Kunhalmi Ágnes megválasztása után azt mondta, a 86 százalék azt bizonyítja, hogy a párt egysége megkérdőjelezhetetlen és stabil az irányvonal: cél a 2022-es kormányváltás. Hozzátette: a nagy többség üzenet a többi ellenzéki pártnak is, hogy az MSZP stabil, egységes és megvan az ereje a 2022-es választáshoz.

A társelnök szerint Magyarország utoljára az európai uniós csatlakozáskor hozott jó politikai döntést.

"De rá kellett jönni, hogy az EU nem oldja meg az ország minden problémáját, nem fog megmenteni minket" – közölte Kunhalmi Ágnes. Úgy folytatta: "mi, magyarok megmenthetjük az Európai Uniót Orbántól legközelebb 2022-ben". Szerinte Magyarország jövője a szociális és zöld Európa megvalósításától függ, de az EU-nak is meghatározó, hogy Magyarország milyen irányt vesz.

Az unió nem válságban, hanem átalakulóban van, az EU-t a föderális német állam mintájára kell átalakítani, európai megoldásra és nem amerikaira van szükség – mondta Kunhalmi, aki szerint a migrációra, a menekültkérdésre és a klímaválságra olyan válaszokat kell keresni, amelyek az uniós polgárokra vannak elsődlegesen tekintettel. Kunhalmi Ágnes szerint a nemzeti együttműködés rendszere nem alternatíva, nem jelent megoldást Magyarországnak, uniós források nélkül az ország még rosszabb helyzetben lenne. Azt is mondta, hogy demokratikus és szociális fordulatot kell elérni, 2022-ben a negyedik magyar köztársaságot kell létrehozni. Közölte, az általuk képviselt szociális demokrácia programja azt jelenti, hogy csökkenteni kell a társadalmi különbségeket,

tartós fizetésemelési programra, nyugdíjfelzárkóztatásra, átfogó, országos bérlakásépítési programra van szükség, valamint újra el kell érni, hogy tömegek szerezhessenek szakmunkás bizonyítványt, érettségit, nyelvvizsgát és diplomát.

Kunhalmi Ágnes az ellenzéki pártok összefogása mellett érvelt annak érdekében, hogy egy jelölt álljon szemben a Fidesz jelöltjével az egyéni választókerületekben, hogy egy lista és egy miniszterelnök-jelölt legyen. Elmondta, garantálják, hogy az MSZP a több mint félmillió szavazójával, az elmúlt harminc évben szerzett kormányzati tapasztalatával, erős szervezetével és a szociális demokrácia programjával hozzá fog járulni a 2022-es kormányváltáshoz.

Tóth Bertalan szerint a kongresszus döntései megerősítették az MSZP világos céljait, a kormány- és a korszakváltás szükségességét. Úgy értékelte, Magyarországon ma önkényuralom van, a Fidesz eltüntette a köztársaságot, felszámolta a jogállamot és kijelölte azt a szűk réteget, amely gyarapodhat; az uralkodó elit kizsákmányolja a többséget. Közölte, az MSZP programjának első pillére a demokrácia és a szabadságjogok, valamint a jogbiztonság és a jogállam helyreállítása, azt akarják, hogy a kormányváltók szövetsége közös programjának első pillére is ez legyen.

Harcolnak a bíróságok függetlenségéért, a sajtó, a művészetek és az oktatás szabadságáért, azért, hogy megszüntessék az országban uralkodó félelmet

– mondta.

Tóth Bertalan feladatként jelölte meg az igazságtalanságok megszüntetését és egy esélyteremtő állam felépítését is. "Nem igazságos, hogy miközben az uralkodó elitnek még a gyerekei is kastélyokat vesznek, közben a hétköznapi fiatalok többségének a saját élet elkezdéséhez szükséges lakás is csak álom" – fogalmazott. Tóth kitért még a környezetvédelemre, bírálta a Balaton és más természetes vizek "gyarmatosítását", a szélerőművek betiltását és a paksi beruházást. Úgy összegzett, olyan országot akarnak, ahol mindenkinek esélye van a megélhetésre és jobb életre, ahol nem kell félni az időskortól, nem kell félni a szegénységtől, ahol a tanulás és a gyógyulás nem luxus, ahol az emberek odafigyelnek egymásra és van szolidaritás.

Kunhalmi Ágnest és Tóth Bertalant kihívó nélkül választották az MSZP társelnökeivé, a hivatalos jelöltséghez szükséges jelölti listákat ugyanis csak ők nyújtották be határidőre.