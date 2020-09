Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat fiatal alkotó vehette át a Junior Prima Díjat színház- és filmművészet kategóriában, és ebből a hat díjazottból öten a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végeztek. ","shortLead":"Hat fiatal alkotó vehette át a Junior Prima Díjat színház- és filmművészet kategóriában, és ebből a hat díjazottból...","id":"20200923_Atvettek_a_Junior_Prima_Dijakat_majd_ort_alltak_az_SZFEnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f15a52-6765-4ba8-92bf-c386cf73fd5d","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Atvettek_a_Junior_Prima_Dijakat_majd_ort_alltak_az_SZFEnel","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:48","title":"Átvették a Junior Prima Díjakat, majd őrt álltak az SZFE-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d81dd06-9693-4293-8220-a7bc7fc1ff4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok újdonság került az Apple új mobil operációs rendszerébe, az iOS 14-be. Az egyik például értesítést küld, ha valami aggasztó történik a háttérben.","shortLead":"Sok újdonság került az Apple új mobil operációs rendszerébe, az iOS 14-be. Az egyik például értesítést küld, ha valami...","id":"20200922_iphone_ios_14_zold_narancs_potty_allapotsav_kamera_mikrofon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d81dd06-9693-4293-8220-a7bc7fc1ff4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890ecbeb-ac52-4155-a1dc-e5f3cac5532d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_iphone_ios_14_zold_narancs_potty_allapotsav_kamera_mikrofon","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:33","title":"Mi ez a zöld pötty az iPhone kijelzőjén? Valaki leskelődik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnali frissítést adtak ki a Windows Serverekhez, miután a biztonsági résen keresztül úgy juthatnak be a hackerek a rendszerbe, hogy még csak felhasználói adatokat sem kell lopniuk hozzá.","shortLead":"Azonnali frissítést adtak ki a Windows Serverekhez, miután a biztonsági résen keresztül úgy juthatnak be a hackerek...","id":"20200921_microsoft_windows_server_zerologon_kiberbiztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5018682b-911f-43d7-b654-d507f42816d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_microsoft_windows_server_zerologon_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:03","title":"Nagyon súlyos hibát találtak a Windows Serverben, három másodperc alatt bevehetik a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd51649b-cb54-4cb1-b43b-fffdfb158226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány ital legurítása után került elő az airsoft fegyver. Fegyveresen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a maglódi férfival szemben.","shortLead":"Néhány ital legurítása után került elő az airsoft fegyver. Fegyveresen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt...","id":"20200922_romma_lott_postalada_es_szelvedo_budakalaszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd51649b-cb54-4cb1-b43b-fffdfb158226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6580aa7-6bf9-4e41-8347-98234fa64129","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_romma_lott_postalada_es_szelvedo_budakalaszon","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:26","title":"Rommá lőtt egy postaládát egy nosztalgiázó exkatona, amíg barátja fiának adott elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a855d75-f1e5-4fe6-ac6d-c4ac13ee8e4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok eddigi feltételezése szerint az arany a neutroncsillagok ütközése során képződik. A kutatók még 2017-ben figyeltek meg egy ilyen eseményt, amely során a vasnál nehezebb anyagok – többek között arany – keletkezett. Egy friss tanulmány szerint azonban más lehet a magyarázat.","shortLead":"A tudósok eddigi feltételezése szerint az arany a neutroncsillagok ütközése során képződik. A kutatók még 2017-ben...","id":"20200921_arany_keletkezese_neutroncsillag_robbanas_elem_keletkezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a855d75-f1e5-4fe6-ac6d-c4ac13ee8e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce3813-de33-4f7c-9b70-b343381d5b9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_arany_keletkezese_neutroncsillag_robbanas_elem_keletkezese","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, honnan származhat az arany, amit a világűrben találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szigorú óvintézkedések mellett tartják majd meg a vizsgákat – ígérte a Klebelsberg Központ elnöke.","shortLead":"Szigorú óvintézkedések mellett tartják majd meg a vizsgákat – ígérte a Klebelsberg Központ elnöke.","id":"20200923_oszi_erettsegi_vizsgak_hajnal_gabriella_klebelsberg_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5296a-0202-470f-9904-1ee13a456ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_oszi_erettsegi_vizsgak_hajnal_gabriella_klebelsberg_kozpont","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:45","title":"Normál menetrendben zajlanak majd az őszi érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59ba505-035b-40e5-a1df-16e69a6f0cb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferihegyig elfértek két buszban.","shortLead":"Ferihegyig elfértek két buszban.","id":"20200923_ferencvaros_molde_playoff_utazas_boeing_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a59ba505-035b-40e5-a1df-16e69a6f0cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3125d04-193c-47c3-b1bd-348b9a9e07b5","keywords":null,"link":"/elet/20200923_ferencvaros_molde_playoff_utazas_boeing_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:25","title":"Két 189 üléses Boeinggel repült a Fradi a BL-playoffra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem lehet kordában tartani a vírust, ha a meccseken az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat - mondta Mark Rutte.","shortLead":"Nem lehet kordában tartani a vírust, ha a meccseken az emberek nem tartják be a járványügyi előírásokat - mondta Mark...","id":"20200921_hollandia_szurkolok_foci_rutte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=267e6abe-4c32-40f6-a69a-2fceeef7187f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9075dc4-64f9-4cc4-ab6d-cff486197798","keywords":null,"link":"/sport/20200921_hollandia_szurkolok_foci_rutte","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:14","title":"Legyenek csendben - kéri a holland miniszterelnök a szurkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]