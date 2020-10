Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A független országgyűlési képviselő napokig volt karanténban. Komoly kálvária volt koronavírustesztet intéznie Szél Bernadettnek

All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább a legfélreesőbb helyen? Panorámaterasz vagy medence? Azt gondolnánk, ezek a legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek bennünk akkor, amikor az ideális szálláshelyet keressük. De meglepődnénk, ha tudnánk, hogy a szálláskeresők jelentős hányadának nem ez a legfontosabb szempont. Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább... „Ha nincs normális internet, én nem is megyek" – átalakuló utazásai szokásaink

Már öt magyarországi megyét minősített "vörösnek" a német közegészségügyi intézet. ","shortLead":"Már öt magyarországi megyét minősített \"vörösnek\" a német közegészségügyi intézet. Leszámol a nem újratölthető elemekkel az IKEA

A kocsi lesodródott az útról, és fának csapódott, ezután gyulladt ki. Balesete után bennégett az autójában egy sofőr Kisar közelében

Oroszországon kívül is megkezdik az első késznek mondott koronavírus-oltás, a Szputnyik-V tesztjeit. Újabb 100 önkéntes kapja meg az oltást, ami állítólag Putyin lányát is védi a koronavírustól

A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt. Öngyilkos lett a szexuális zaklatással megvádolt séf ","shortLead":"A tölthető elemek rendszeres használatával pénzt is megtakaríthatnak a vásárlók és kevesebb hulladékot is termelnek. ","id":"20200930_2021re_az_IKEA_kivonja_valasztekabol_a_nem_ujratoltheto_alkali_elemeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84bc6aba-01ef-4254-97e3-9f2a103040c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a02c612-2f32-4b89-9844-dc797a222dc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200930_2021re_az_IKEA_kivonja_valasztekabol_a_nem_ujratoltheto_alkali_elemeket","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:10","title":"Leszámol a nem újratölthető elemekkel az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kocsi lesodródott az útról, és fának csapódott, ezután gyulladt ki.","shortLead":"A kocsi lesodródott az útról, és fának csapódott, ezután gyulladt ki.","id":"20201001_kisar_baleset_bennegett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5879789e-636f-40da-a895-442de3b397d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_kisar_baleset_bennegett","timestamp":"2020. október. 01. 21:17","title":"Balesete után bennégett az autójában egy sofőr Kisar közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszországon kívül is megkezdik az első késznek mondott koronavírus-oltás, a Szputnyik-V tesztjeit.","shortLead":"Oroszországon kívül is megkezdik az első késznek mondott koronavírus-oltás, a Szputnyik-V tesztjeit.","id":"20201001_szputnyik_v_oltas_vakcina_koronavirus_vlagyimir_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f15651-a581-4014-9989-29faa2db1dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_szputnyik_v_oltas_vakcina_koronavirus_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. október. 01. 16:28","title":"Újabb 100 önkéntes kapja meg az oltást, ami állítólag Putyin lányát is védi a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c96a67-906d-4e5c-96e2-bf2cde2c6067","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt.","shortLead":"A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt.","id":"20201001_Ongyilkos_lett_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_sef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6c96a67-906d-4e5c-96e2-bf2cde2c6067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c1d617-2bef-4dbd-a5e0-a867c510b392","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Ongyilkos_lett_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_sef","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Öngyilkos lett a szexuális zaklatással megvádolt séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]