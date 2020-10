Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bea2893-e524-444e-80db-1ae37dddf085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetet szenvedett jármű teljesen kiégett.","shortLead":"A balesetet szenvedett jármű teljesen kiégett.","id":"20201002_kisteherauto_tuz_baleset_csomor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bea2893-e524-444e-80db-1ae37dddf085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbb7a68-cc39-41e4-a148-8f57a3bddba9","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_kisteherauto_tuz_baleset_csomor","timestamp":"2020. október. 02. 20:44","title":"Videó: óriási lánggal égett egy kisteherautó az M0-ás felhajtónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délelőtt világszerte akadozni kezdett az Outlook működése. Jelenleg Európa nyugati felén van komoly fennakadás, de Magyarországon is érezni lehetett a hatását.","shortLead":"Csütörtök délelőtt világszerte akadozni kezdett az Outlook működése. Jelenleg Európa nyugati felén van komoly...","id":"20201001_microsoft_outlook_levelezo_leallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cfbb5ba-7da9-4761-a4b7-0c0720c9fab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_microsoft_outlook_levelezo_leallas","timestamp":"2020. október. 01. 10:54","title":"Baj van a Microsoftnál, akadozik az Outlook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Enyhének tartja a többmilliós pénzbüntetést, ezért súlyosításért fellebbezett az ügyészség a sószórási kartellezés ügyében. A 11 vádlott korábban összesen 25 millió forint pénzbüntetést kapott.","shortLead":"Enyhének tartja a többmilliós pénzbüntetést, ezért súlyosításért fellebbezett az ügyészség a sószórási kartellezés...","id":"20201002_kartell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5918e94-9a1e-488c-906c-384105f8b900","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_kartell","timestamp":"2020. október. 02. 11:52","title":"Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a sószórási kartellügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Újabb érdekes játszmába kezdett a magyar kormány, most éppen a júliusban keservesen kialkudott megállapodást rúgná fel Orbán Viktor. Az időzítés nem véletlen: bár nem szerepel ez a téma az uniós állam- és kormányfők mai és holnapi találkozóján, minden érintett együtt van egy kiadós veszekedéshez.","shortLead":"Újabb érdekes játszmába kezdett a magyar kormány, most éppen a júliusban keservesen kialkudott megállapodást rúgná fel...","id":"20201001_orban_mff_eu_csucs_helyreallitasi_alap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34077796-a913-4f69-9355-75a4f4e864b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_orban_mff_eu_csucs_helyreallitasi_alap","timestamp":"2020. október. 01. 15:15","title":"Orbán az EU-csúcson: hogyan rúgjunk fel uniós megállapodásokat haladó szinten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier...","id":"20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2136c1c-2828-416a-9fa1-22edf91e8308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6088ff87-235a-437c-a1e1-f2557d3a8715","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_Uj_klippel_jelentkezik_a_Belau","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Új klippel jelentkezik a Belau","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d17dcb-ad2c-4a00-8d3d-82abe5a2af83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Zhvg és a WWF Magyarország szervezésében egy videós kerekasztalbeszélgetésen neves szakemberekkel beszélgettünk arról, hol tart most a társadalom, a gazdaság és a környezet – és hogy milyen úton kellene továbblépni. ","shortLead":"A Zhvg és a WWF Magyarország szervezésében egy videós kerekasztalbeszélgetésen neves szakemberekkel beszélgettünk...","id":"20201001_Zold_Ujratervezes_Merre_tovabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7d17dcb-ad2c-4a00-8d3d-82abe5a2af83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60111431-9120-4253-a688-827c2da8d202","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_Zold_Ujratervezes_Merre_tovabb","timestamp":"2020. október. 01. 19:00","title":"Zöld Újratervezés: Merre tovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gerald Knaus szerint öt év múlva ismét lehetnek politikai foglyok az EU-ban, ha Brüsszel nem reagál arra, ami Magyarországon és Lengyelországban folyik. Hiszen a kormányhű média mindkét államban hecckampányt folytat a politikai ellenfelek ellen, és a hatalom fokozatosan lehetetlenné teszi a tisztességes bírósági eljárásokat.","shortLead":"Gerald Knaus szerint öt év múlva ismét lehetnek politikai foglyok az EU-ban, ha Brüsszel nem reagál arra, ami...","id":"20201002_Die_Welt_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ff9cebe-474b-4425-a00e-1fbefbc90fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9925418a-77d1-4ecb-88cf-0b89e83e4004","keywords":null,"link":"/360/20201002_Die_Welt_lapszemle","timestamp":"2020. október. 02. 08:30","title":"Die Welt: „A lengyel és a magyar kormány politikája veszélyesebb az EU-ra a Brexitnél\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő belehalt a sérülésekbe.","shortLead":"A nő belehalt a sérülésekbe.","id":"20201002_Elo_adasban_gyujtotta_fel_a_volt_ferje_az_egyik_legnepszerubb_kinai_vloggert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52109f8-1b4e-4438-8e27-e7493a9393d3","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Elo_adasban_gyujtotta_fel_a_volt_ferje_az_egyik_legnepszerubb_kinai_vloggert","timestamp":"2020. október. 02. 09:46","title":"Élő adásban gyújtotta fel a volt férje az egyik legnépszerűbb kínai vloggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]