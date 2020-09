Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Messi szó valóban hasonlít a Massi szóra, de Messi (mármint a focista) elég híres, hogy meg lehessen különböztetni.","shortLead":"A Messi szó valóban hasonlít a Massi szóra, de Messi (mármint a focista) elég híres, hogy meg lehessen különböztetni.","id":"20200917_Dontott_az_Unio_Birosaga_lehet_vedjegy_a_Messi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f578fa4-c918-449a-93a0-6ac93128ef2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0464497f-e9bd-4b3c-81b9-c6877e2ed077","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Dontott_az_Unio_Birosaga_lehet_vedjegy_a_Messi","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:18","title":"Döntött az EU Bírósága: lehet védjegy a Messi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem magánszemélyek esetében 100 millió forintnál nagyobb összegű adóhiányt állapítottak meg.

","shortLead":"A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem...","id":"20200916_Berki_Krisztian_es_Hajdu_Peter_volt_cege_is_rajta_van_a_NAV_adoslistajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1880b875-4863-4b4e-88b1-17a731f5f21f","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_Berki_Krisztian_es_Hajdu_Peter_volt_cege_is_rajta_van_a_NAV_adoslistajan","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:55","title":"Berki Krisztián és Hajdú Péter volt cége is rajta van a NAV adóslistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c17157-3784-4068-b7f6-2fa369d4fbae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tíz autót képes egyszerre tölteni.","shortLead":"Tíz autót képes egyszerre tölteni.","id":"20200918_A_Hungaroringen_mutatta_be_gigantikus_elektromos_auto_toltojet_a_Porsche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c17157-3784-4068-b7f6-2fa369d4fbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f41326-3f9c-4d1d-8786-47449551ec75","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_A_Hungaroringen_mutatta_be_gigantikus_elektromos_auto_toltojet_a_Porsche","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:18","title":"A Hungaroringen mutatta be gigantikus elektromosautó-töltőjét a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947f111-ea62-4261-8a03-25f45ca0f337","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkészült a Monostori híd, de az átadását nem verték nagy dobra.","shortLead":"Elkészült a Monostori híd, de az átadását nem verték nagy dobra.","id":"20200917_Orban_szlovakul_posztolt_maszkot_a_Meszaros_epitette_uj_Dunahid_atadojara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f947f111-ea62-4261-8a03-25f45ca0f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d193f2-e1f1-4268-b941-c89c06bea77b","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Orban_szlovakul_posztolt_maszkot_a_Meszaros_epitette_uj_Dunahid_atadojara","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:55","title":"Orbán maszkot posztolt a Mészáros építette új Duna-híd átadójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Brexit is rossz hatással van a tesztelésre a szigetországban.","shortLead":"A Brexit is rossz hatással van a tesztelésre a szigetországban.","id":"20200916_Tul_sok_a_fertozott_korlatozzak_a_virusteszteket_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf717f95-1f3e-47a6-aa8a-a34777a82952","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Tul_sok_a_fertozott_korlatozzak_a_virusteszteket_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:09","title":"Túl sok a fertőzött, korlátozzák a vírusteszteket Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","shortLead":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","id":"20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb476c-c57d-4352-82b5-5e2b21619bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:06","title":"Raktárt építenek a lélegeztetőgépeknek, 2,5 milliárdot ad rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d6206e-a774-42b3-aa08-1aaf095da3ee","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200918_Nagy_Ivan_Zsolt_Egy_eves_a_hvg360_Koszonjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d6206e-a774-42b3-aa08-1aaf095da3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312a1269-7cd6-4542-8329-827a3d21269d","keywords":null,"link":"/360/20200918_Nagy_Ivan_Zsolt_Egy_eves_a_hvg360_Koszonjuk","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:45","title":"Nagy Iván Zsolt: Egyéves a hvg360. Köszönjük!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","shortLead":"Gömöry Zsolt pocsékul érzi magát, kórházban van.","id":"20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c3839e-9d94-4a15-aa06-cacfc3427b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9663713-d615-4ee6-9c5b-dc6640ac4e44","keywords":null,"link":"/kultura/20200917_koronavirus_edda_zeneszek_pataky_attila_gomory_zsolt_koranyi_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 17. 05:23","title":"Koronavírusos az Edda billentyűse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]