[{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon komoly strukturális reformnak ágyazott meg az orvosok jogállásáról szóló, kedden elfogadott törvény, amit becsomagoltak egy béremelésbe – mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Lantos Gabriella egészségügyi szakértő. Március elején világosan látni lehet majd, hogy valójában mekkora ellátórendszert tud fenntartani ennyi orvos. ","shortLead":"Nagyon komoly strukturális reformnak ágyazott meg az orvosok jogállásáról szóló, kedden elfogadott törvény, amit...","id":"20201008_Lantos_Gabriella_Nem_a_kormany_fogja_bezarni_a_kiskorhazakat_hanem_az_orvoshiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec47ab4-55ed-40f6-96e9-011c502afe57","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Lantos_Gabriella_Nem_a_kormany_fogja_bezarni_a_kiskorhazakat_hanem_az_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 08. 12:35","title":"Lantos Gabriella az egészségügy várható átalakításáról: Ezt jól csinálta a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan sok szabályt megszegtek, hogy az lett volna meglepő, ha nem kezd terjedni a fertőzés.","shortLead":"Olyan sok szabályt megszegtek, hogy az lett volna meglepő, ha nem kezd terjedni a fertőzés.","id":"20201007_A_Feher_Haz_lenyegeben_tart_karokkal_fogadta_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac0211e-1adb-4ec8-b2ad-1cd51f6ba144","keywords":null,"link":"/elet/20201007_A_Feher_Haz_lenyegeben_tart_karokkal_fogadta_a_koronavirust","timestamp":"2020. október. 07. 11:23","title":"A Fehér Ház lényegében tárt karokkal fogadta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szerint amióta Dúró Dóra ledarálta a Meseország mindenkié című könyvet, azóta megszaporodtak a fenyegetések és a jól szervezett verbális támadások a könyvkereskedők ellen is. ","shortLead":"A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szerint amióta Dúró Dóra ledarálta a Meseország mindenkié...","id":"20201007_Fenyegetik_zaklatjak_a_konyvkereskedoket_tamadas_indult_a_konyvszakma_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beb40b8-abdd-42de-8076-227147cee1b7","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Fenyegetik_zaklatjak_a_konyvkereskedoket_tamadas_indult_a_konyvszakma_ellen","timestamp":"2020. október. 07. 14:21","title":"Fenyegetik, zaklatják a könyvkereskedőket, támadás indult a könyvszakma ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítja a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és az Instagram – közölte a vállalat.","shortLead":"Eltávolítja a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és...","id":"20201007_facebook_instagram_qanon_tagok_fiokjainak_eltavolitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b356de-e46d-43cc-a75f-966d1ceed2fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_facebook_instagram_qanon_tagok_fiokjainak_eltavolitasa","timestamp":"2020. október. 07. 02:37","title":"A Facebook és az Instagram mostantól törli a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00edb220-56fe-4479-8a7b-dec977ad7312","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WASP-121b jelzésű exobolygó olyan közel kering a csillagához, hogy a felszínén közel 3000 Celsius-fok van.","shortLead":"A WASP-121b jelzésű exobolygó olyan közel kering a csillagához, hogy a felszínén közel 3000 Celsius-fok van.","id":"20201008_wasp_121b_exobolygo_hajofara_csillagkep_felfedezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00edb220-56fe-4479-8a7b-dec977ad7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfa1e22-0b76-4a09-a745-9d506605af1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_wasp_121b_exobolygo_hajofara_csillagkep_felfedezes","timestamp":"2020. október. 08. 20:03","title":"Elpárolgott fémeket fedeztek fel egy exobolygó légkörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most megfogalmazott elvárásoknak. Ezek egyike, hogy a hátrányos megkülönböztetést megtapasztaló romák aránya legalább a felére csökkenjen. A Fidesznek is tetszik a javaslat.","shortLead":"Minden tagállamnak egy év múlva kell benyújtania nemzeti romastratégiáját, amelyben már meg kell felelniük a most...","id":"20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a796e27d-49dc-4bad-be94-6341e9f9b268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3687b5d8-70b3-4622-a241-e13d86630c96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Uj_unios_romastrategia_cel_az_egyenloseg_de_ennel_kevesebbel_is_beerik","timestamp":"2020. október. 07. 13:22","title":"Új uniós romastratégia: cél az egyenlőség, de ennél kevesebbel is beérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e616152b-019b-4f97-a5a5-c21d48c3fd81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hotel- és panziófejlesztési program győztesei között sok kormányközeli után egy ellenzéki név is felbukkant.","shortLead":"A hotel- és panziófejlesztési program győztesei között sok kormányközeli után egy ellenzéki név is felbukkant.","id":"20201008_Puch_Laszlo_panzio_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e616152b-019b-4f97-a5a5-c21d48c3fd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1fe165-8056-4871-bb51-2bf799b1cccf","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_Puch_Laszlo_panzio_turizmus","timestamp":"2020. október. 08. 16:35","title":"Puch László érdekeltségébe tartozó cég is kapott az államtól 315 millió forintot panzióépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a37f09-b7d1-48dd-b6d6-652f0d27d956","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 literes V8-as benzinmotorral szerelt típus behúzta a harmadik ikszet.","shortLead":"Az 5 literes V8-as benzinmotorral szerelt típus behúzta a harmadik ikszet.","id":"20201008_amikor_a_porsche_besegitett_a_mercedesnek_30_eves_az_500_e","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1a37f09-b7d1-48dd-b6d6-652f0d27d956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b5ed9b-88fc-421d-a31b-35757ee3adcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_amikor_a_porsche_besegitett_a_mercedesnek_30_eves_az_500_e","timestamp":"2020. október. 08. 06:41","title":"Amikor a Porsche besegített a Mercedesnek: 30 éves az 500 E","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]