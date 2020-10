Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6bb38c7-a2e4-4256-933b-2c799291d77a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Polt Péter legfőbb ügyész bizalmasa, a szakmai körökben elismert, de bíróként sosem dolgozott Varga Zs. András kerülhet a legfelső bírói testület élére. Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága már meghallgatta őt, és ahogy azt borítékolni lehetett, elnyerte a kormánypárti többség támogatását.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész bizalmasa, a szakmai körökben elismert, de bíróként sosem dolgozott Varga Zs. András kerülhet...","id":"202041__varga_zs_andras__lex_kuria__kiralysag__neki_futyol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6bb38c7-a2e4-4256-933b-2c799291d77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4545064-1764-4499-9d4f-49a49d560dd4","keywords":null,"link":"/360/202041__varga_zs_andras__lex_kuria__kiralysag__neki_futyol","timestamp":"2020. október. 08. 13:00","title":"A Kúria elnökjelöltje nem bánja, ha a jog a kormányzás eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef05a558-b801-413a-b4a2-b934bb225c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákokat nem érte váratlanul a kancellár próbálkozása.","shortLead":"A diákokat nem érte váratlanul a kancellár próbálkozása.","id":"20201008_Szarka_Gabor_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef05a558-b801-413a-b4a2-b934bb225c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82029d58-675b-4b90-ad65-7a2decf41d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Szarka_Gabor_SZFE","timestamp":"2020. október. 08. 09:59","title":"Szarka Gábor megpróbált bejutni az SZFE Vas utcai épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem írt Soros György olyat, hogy próbapert kellene indítani Magyarország ellen a lex CEU miatt.","shortLead":"Nem írt Soros György olyat, hogy próbapert kellene indítani Magyarország ellen a lex CEU miatt.","id":"20201008_propaper_teszt_soros_ceu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57147f3a-2087-46b1-83a2-ea69913273b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_propaper_teszt_soros_ceu","timestamp":"2020. október. 08. 17:24","title":"Egy félrefordítás miatt sorosozik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f5ec99-1c0c-4e0f-ab1a-245adde31ded","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Helikopterekkel is mentik a sérülteket, a gáz egy bioetanolgyárból jött. A katasztrófavédők szerint a bajt az okozta, hogy rossz anyagot öntöttek egy nagyobb tartályba, amikor azt újratöltötték.","shortLead":"Helikopterekkel is mentik a sérülteket, a gáz egy bioetanolgyárból jött. A katasztrófavédők szerint a bajt az okozta...","id":"20201009_Telex_Gazomles_volt_Dunafoldvaron_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61f5ec99-1c0c-4e0f-ab1a-245adde31ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284ad498-536c-4083-83ea-ff19cc33c0b4","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Telex_Gazomles_volt_Dunafoldvaron_tobben_megserultek","timestamp":"2020. október. 09. 10:34","title":"Gázömlés Dunaföldváron, 13-an súlyos mérgezést szenvedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök szervezetében kevesebb mint egy hete mutatták ki a koronavírust, azonban Donald Trump azt mondja, hogy már tökéletesen érzi magát. Az orvosok gyógyították meg, de szerinte Isten keze is benne van a dologban.","shortLead":"Az amerikai elnök szervezetében kevesebb mint egy hete mutatták ki a koronavírust, azonban Donald Trump azt mondja...","id":"20201008_Trump_Isten_aldasanak_tartja_hogy_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a79a1d-32ab-499c-9d29-7cd7969f64c8","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Trump_Isten_aldasanak_tartja_hogy_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. október. 08. 10:14","title":"Trump Isten áldásának tartja, hogy elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott a rendőrök fegyverét is el akarta venni, de nem járt sikerrel.","shortLead":"A vádlott a rendőrök fegyverét is el akarta venni, de nem járt sikerrel.","id":"20201008_rendor_keseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff64d77-3b9c-4fb3-8dea-e87fee2a6742","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_rendor_keseles","timestamp":"2020. október. 08. 16:21","title":"Nyakon szúrta a rab a rendőrt, hogy megszökhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb8d35d-d730-4555-baa4-d63df3d7c85b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa szerint Lázár Ervin meséiben olyan képzavarok vannak, amelyek nincsenek jó hatással a gyerekek egészséges fejlődésére. ","shortLead":"A Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa szerint Lázár Ervin meséiben olyan képzavarok vannak, amelyek nincsenek...","id":"20201009_Lazar_Ervin_az_uj_celpont_a_Meseorszag_mindenkie_konyv_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb8d35d-d730-4555-baa4-d63df3d7c85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b946afb-470d-4a1e-85f7-550b2310f8a5","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Lazar_Ervin_az_uj_celpont_a_Meseorszag_mindenkie_konyv_utan","timestamp":"2020. október. 09. 09:09","title":"Lázár Ervin az új célpont a Meseország mindenkié könyv után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell kapniuk. Eddig négymillióan adták be a kérelmet.","shortLead":"Minden jogosultságukat megtarthatják a Nagy-Britanniában élő uniós polgárok, de ehhez letelepedett jogi státust kell...","id":"20201008_brexit_eu_letelepedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf86c8c-2281-48b1-9ef0-e1290795cd39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_brexit_eu_letelepedes","timestamp":"2020. október. 08. 21:45","title":"Már négymilliónál is több EU-polgár kért letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]