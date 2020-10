Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa tünetmentes, de van egy koronavírusos kollégája.","shortLead":"A Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa tünetmentes, de van egy koronavírusos kollégája.","id":"20201012_Karanten_Varhelyi_Oliver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559e561a-d184-4442-a7b5-d42434aed72d","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Karanten_Varhelyi_Oliver","timestamp":"2020. október. 12. 09:02","title":"Karanténba vonul Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő, hogy a tekintélyelvű tagországok túsza lesz. A Financial Timesnak adott nyilatkozatban Zuzana Caputová felszólította az EU-tagokat, hogy függesszék fel a támogatásokat azoknak a kormányoknak, amelyek megsértik a közös alapértékeket.","shortLead":"A szlovák államfő arra figyelmeztet, hogy az uniónak keményebbnek kell lennie a jogállamiság ügyében, különben félő...","id":"20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875f5a81-b326-41c0-9a27-4205be2b546c","keywords":null,"link":"/360/20201012_Jogallam_Caputova_kontra_Orban_es_Kaczynski","timestamp":"2020. október. 12. 08:30","title":"Orbán ellen szólalt fel a jogállamiság ügyében a szlovák államfő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást.","shortLead":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138...","id":"20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986d56c-a83b-4c9b-83e2-c058258e3657","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","timestamp":"2020. október. 11. 21:16","title":"Több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bírálják ugyanakkor a szakma azon képviselőit, akik szakmaiatlan nyilatkozataikkal a gyűlöletkeltés és a társadalmi kirekesztés fokozásához járulnak hozzá. ","shortLead":"Bírálják ugyanakkor a szakma azon képviselőit, akik szakmaiatlan nyilatkozataikkal a gyűlöletkeltés és a társadalmi...","id":"20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cb3b77-d748-4634-afeb-45f510286547","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Mar_tobb_mint_otszaz_pszichologus_all_ki_a_Meseorszag_mindenki_konyv_mellett","timestamp":"2020. október. 10. 18:47","title":"Már több mint ötszáz pszichológus áll ki a Meseország mindenkié című könyv mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f0711b-da1b-4292-b311-becf020d1759","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A világ legmagasabb minimális órabérét fizetik Genfben novembertől, szociális biztonságot, gazdasági fellendülést, egészségesebb államkasszát várva tőle.","shortLead":"A világ legmagasabb minimális órabérét fizetik Genfben novembertől, szociális biztonságot, gazdasági fellendülést...","id":"202041__genfi_nepszavazas__melto_fizetes__sokasodo_kulfoldiek__maximalis_minimalber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f0711b-da1b-4292-b311-becf020d1759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cb9bfe-ad4a-4f5a-a784-1d042c6e6782","keywords":null,"link":"/360/202041__genfi_nepszavazas__melto_fizetes__sokasodo_kulfoldiek__maximalis_minimalber","timestamp":"2020. október. 11. 16:00","title":"Genf a világ legmagasabb minimálbérét készül fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 5-ös főutat teljesen lezárták.","shortLead":"Az 5-ös főutat teljesen lezárták.","id":"20201011_Ket_kisteherauto_utkozott_Dabasnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5078f8-7d8f-4609-9b7b-b6d4842106f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Ket_kisteherauto_utkozott_Dabasnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. október. 11. 15:26","title":"Két kisteherautó ütközött Dabasnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 25 862 fő.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 25 862 fő.","id":"20201011_1068_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_koronavirusos_21_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd48a35-6413-43e9-82b7-0f6d672c63f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_1068_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_koronavirusos_21_beteg","timestamp":"2020. október. 11. 08:59","title":"1068 új koronavírus-fertőzöttet találtak, elhunyt 21 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a906549-bca7-4625-bcd8-9bd8fdace4fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az átalakítás során nemcsak a forma változott, hanem a hibrid hajtáslánc is erősebb lett.","shortLead":"Az átalakítás során nemcsak a forma változott, hanem a hibrid hajtáslánc is erősebb lett.","id":"20201012_nehez_elhinni_hogy_ez_az_uj_olasz_sportkocsi_lenyegeben_egy_bmw_i8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a906549-bca7-4625-bcd8-9bd8fdace4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc74906-9190-486b-9b8b-bac530e0da82","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_nehez_elhinni_hogy_ez_az_uj_olasz_sportkocsi_lenyegeben_egy_bmw_i8","timestamp":"2020. október. 12. 10:53","title":"Nehéz elhinni, hogy ez az új olasz sportkocsi lényegében egy BMW i8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]