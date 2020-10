Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","shortLead":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","id":"20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c044ef1b-908f-488f-8b7b-d565cf78179c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","timestamp":"2020. október. 15. 12:59","title":"Tehervonat kaszálta el a síneken ragadt kamiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dfe24a-b43b-4c51-a887-db794f64e57a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem a parlament, hanem a kormány hatáskörébe tartozik a PRC-teszt ingyenessége, ezért nem lehet népszavazást kiírni róla.","shortLead":"Nem a parlament, hanem a kormány hatáskörébe tartozik a PRC-teszt ingyenessége, ezért nem lehet népszavazást kiírni...","id":"20201015_NVB_nepszavazas_ingyenes_koronavirusteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6dfe24a-b43b-4c51-a887-db794f64e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64e87d-1b5f-4d35-b410-23344f6d8a21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_NVB_nepszavazas_ingyenes_koronavirusteszt","timestamp":"2020. október. 15. 18:29","title":"NVB: Nem lehet népszavazást tartani az ingyenes koronavírustesztről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok már jól van, a jövő héten talán újra edzésbe állhat.","shortLead":"A világbajnok már jól van, a jövő héten talán újra edzésbe állhat.","id":"20201014_Elkapta_a_koronavirust_Milak_Kristof_uszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bf5e41-95a6-4646-b068-6f05efc6d93b","keywords":null,"link":"/sport/20201014_Elkapta_a_koronavirust_Milak_Kristof_uszo","timestamp":"2020. október. 14. 18:21","title":"Elkapta a koronavírust Milák Kristóf úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos kapcsolataival az oroszoknak hosszú éveken át kémkedő osztrák ezredes, Martin Möller. A most 71 éves férfi az orosz katonai hírszerzés, a GRU legveszélyesebb, külföldön gyilkosságokat is elkövető egységével állt kapcsolatban. Olyan információkat is átadott az oroszoknak, amellyel az Afganisztánban szolgáló szövetséges erők tagjainak életét is veszélyeztette. A Szkripál-ügy utáni nyomozás lehetett a veszte, de olcsón megúszta. ","shortLead":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos...","id":"20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd80255-89c0-42c6-85e0-e7c7f42c48c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Budapesten és Hévízen is találkozott a NATO-t eláruló osztrák ezredes az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik mekkora helyen terpeszkedik el.","shortLead":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik...","id":"20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82be16c-71d8-4fb4-996a-05cbd5f86387","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","timestamp":"2020. október. 14. 19:03","title":"Elfogyott a tárhely a számítógépén? Így nézheti meg a Windowsban, melyik program foglal sok helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halottak száma már az 1,1 milliót közelíti.","shortLead":"A halottak száma már az 1,1 milliót közelíti.","id":"20201014_koronavirus_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a70cf1-36dd-439b-b8aa-45685e2baf34","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. október. 14. 07:44","title":"Már 38 millió fölött a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b69b56-1258-4acd-8eb6-c6f3423c0bc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A friss jövevény neme még nem derült ki, de gyanús, hogy fiú. A nevéről szavazás lesz.","shortLead":"A friss jövevény neme még nem derült ki, de gyanús, hogy fiú. A nevéről szavazás lesz.","id":"20201015_orangutanbebi_budapest_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b69b56-1258-4acd-8eb6-c6f3423c0bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258eec0f-5d0a-402e-bf6f-e4abe79ae250","keywords":null,"link":"/elet/20201015_orangutanbebi_budapest_allatkert","timestamp":"2020. október. 15. 16:28","title":"Újabb orangutánbébi született Budapesten, a szerencsések meg is pillanthatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős mennyiségű hó hullott a Mátra magasabban fekvő területein.","shortLead":"Jelentős mennyiségű hó hullott a Mátra magasabban fekvő területein.","id":"20201014_matra_kozlekedesi_fennakadas_aramszunet_havazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c064d-a76e-4f25-9eb2-b5872ea944ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_matra_kozlekedesi_fennakadas_aramszunet_havazas","timestamp":"2020. október. 14. 17:58","title":"Áramszünetet, közlekedési nehézségeket okoz a Mátrában esett 14 centis hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]