[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","shortLead":"Csütörtökön egyre több felé várható eső és zivatar, de délután akár 20 fok is lehet.\r

","id":"20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a37aa7-0df3-4d3c-88f3-83895a8f552a","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. október. 15. 06:42","title":"Több megyére is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tisztább víz került a pohárba, most már látni, mire számíthatnak a kisadózó cégek jövőre. Persze csak akkor, ha addig nem változtatnak ismét a szabályokon. ","shortLead":"Tisztább víz került a pohárba, most már látni, mire számíthatnak a kisadózó cégek jövőre. Persze csak akkor, ha addig...","id":"20201014_Igy_elesedne_2021re_a_kata_es_a_kiva__vannak_zarodo_kiskapuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a09e36b-7ce5-4579-8fa1-6955cd40a88f","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Igy_elesedne_2021re_a_kata_es_a_kiva__vannak_zarodo_kiskapuk","timestamp":"2020. október. 14. 14:28","title":"Így élesedne 2021-re a kata és a kiva - vannak záródó és kinyíló kiskapuk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskolák nyitva maradnak, és a párizsi vezetés igyekszik a gazdasági aktivitást is fenntartani. Franciaországban most napi 20 ezer körül van az új fertőzöttek száma, már 33 ezren belehaltak a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Az iskolák nyitva maradnak, és a párizsi vezetés igyekszik a gazdasági aktivitást is fenntartani. Franciaországban most...","id":"20201014_Macron_kijarasi_tilalmat_rendelt_el_Parizsban_es_tobb_francia_varosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b08f908-ceeb-4efa-a501-867d3b52a1e5","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Macron_kijarasi_tilalmat_rendelt_el_Parizsban_es_tobb_francia_varosban","timestamp":"2020. október. 14. 21:36","title":"Macron kijárási tilalmat rendelt el Párizsban és több francia városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bef846e-56f9-43ef-b6b5-ce6030960dfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Sajó és a Hernád is árad.","shortLead":"A Sajó és a Hernád is árad.","id":"20201015_Arviz_Borsod_Sajo_Hernad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bef846e-56f9-43ef-b6b5-ce6030960dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da49b83-395f-48f3-a00d-dae1dfa8d3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Arviz_Borsod_Sajo_Hernad","timestamp":"2020. október. 15. 07:57","title":"Utakat zártak le az árvíz miatt Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is épül.","shortLead":"A 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is épül.","id":"20201016_felcsut_iskola_meszaros_lorinc_gyerekei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c77134-4137-4d8a-83a6-3b156720704d","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_felcsut_iskola_meszaros_lorinc_gyerekei","timestamp":"2020. október. 16. 10:04","title":"Még drágábban épül az új felcsúti iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-es és az M7-es autópályán is baleset történt.","shortLead":"Az M1-es és az M7-es autópályán is baleset történt.","id":"20201015_m7_autopalya_gazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830dd86-4eff-45cd-b743-c51e6d50bd09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_m7_autopalya_gazolas","timestamp":"2020. október. 15. 18:52","title":"Embert gázolt egy autó az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b69b56-1258-4acd-8eb6-c6f3423c0bc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A friss jövevény neme még nem derült ki, de gyanús, hogy fiú. A nevéről szavazás lesz.","shortLead":"A friss jövevény neme még nem derült ki, de gyanús, hogy fiú. A nevéről szavazás lesz.","id":"20201015_orangutanbebi_budapest_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b69b56-1258-4acd-8eb6-c6f3423c0bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258eec0f-5d0a-402e-bf6f-e4abe79ae250","keywords":null,"link":"/elet/20201015_orangutanbebi_budapest_allatkert","timestamp":"2020. október. 15. 16:28","title":"Újabb orangutánbébi született Budapesten, a szerencsések meg is pillanthatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.","shortLead":"A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.","id":"20201014_Ciprus_felfuggeszti_az_arany_utlevel_programot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9859b37-7c55-4e2e-a5d1-6aa9704f247a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Ciprus_felfuggeszti_az_arany_utlevel_programot","timestamp":"2020. október. 14. 17:45","title":"Ciprus felfüggeszti az aranyútlevél-programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]