Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Ez az e heti HVG ajánlója.","id":"202042_meseorszag_habbal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab996eb-d65e-4922-88f3-60c03b47112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cf7b99-e733-4ced-ac51-5ffc3a686cd8","keywords":null,"link":"/itthon/202042_meseorszag_habbal","timestamp":"2020. október. 16. 12:30","title":"Nagy Gábor: Meseország habbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa77cba-6c03-4e98-aaeb-861f342c8d3b","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Napjainkban egyre fontosabb a környezet és a klíma védelme, miközben a mindennapi megélhetés szempontjából sem mindegy, mennyi üzemanyagot csorgatunk az autónkba. Itt az ideje pozitívan gondolni a kicsi, takarékos, de dinamikus erőforrásokra.\r

","shortLead":"Napjainkban egyre fontosabb a környezet és a klíma védelme, miközben a mindennapi megélhetés szempontjából sem mindegy...","id":"fordmagyarorszag_20201015_Ma_mar_a_gepkocsimotoroknal_sem_a_meret_a_lenyeg_ecoboost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa77cba-6c03-4e98-aaeb-861f342c8d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fc5bbf-df4d-4300-b802-df70136702bb","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20201015_Ma_mar_a_gepkocsimotoroknal_sem_a_meret_a_lenyeg_ecoboost","timestamp":"2020. október. 16. 10:30","title":"Ma már a gépkocsi-motoroknál sem a méret a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A karanténkötelezettsége ellenére tért vissza Olaszországba.","shortLead":"A karanténkötelezettsége ellenére tért vissza Olaszországba.","id":"20201015_ronaldo_karanten_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f2d826-b79c-4170-973e-4df34e0ae9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_ronaldo_karanten_olaszorszag","timestamp":"2020. október. 15. 20:47","title":"Ronaldo megsérthette az olasz előírásokat azzal, hogy visszatért Torinóba fertőzötten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman államfő rendkívüli televíziós beszédben fordult az ország lakosságához péntek este.","shortLead":"Milos Zeman államfő rendkívüli televíziós beszédben fordult az ország lakosságához péntek este.","id":"20201017_Atlepte_a_tizezret_a_napi_esetek_szama_Csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858ea051-f8f8-4347-af85-0703ebc96c04","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Atlepte_a_tizezret_a_napi_esetek_szama_Csehorszagban","timestamp":"2020. október. 17. 10:49","title":"Átlépte a tízezret a napi koronavírus-esetek száma Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két, nagyon jellegzetes illatot nem érez.","shortLead":"Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két...","id":"20201016_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2810f4-f4d4-438f-bb8d-176a9909587d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","timestamp":"2020. október. 16. 08:03","title":"Kutatók mondják: ha ezt a két szagot nem érzi, jó eséllyel koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42860098-1fe2-456b-8e15-755730a41ee2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testépítő-celeb is rájött, vigyázni kell a bolygóra, hogy “ne kelljen elköltöznünk a csöves hideg Marsra\".","shortLead":"A testépítő-celeb is rájött, vigyázni kell a bolygóra, hogy “ne kelljen elköltöznünk a csöves hideg Marsra\".","id":"20201016_pumped_gabo_balaton_sound_globalis_felmelegedes_greenpeace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42860098-1fe2-456b-8e15-755730a41ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e9f554-9804-4da2-b74d-8d57ebdec3dd","keywords":null,"link":"/elet/20201016_pumped_gabo_balaton_sound_globalis_felmelegedes_greenpeace","timestamp":"2020. október. 16. 07:46","title":"Pumped Gabo látta Attenborough új filmjét, és most nagyon aggódik a Balaton Soundért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548ea6d9-67cf-4ad8-959e-60de26183f1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem hátrál, most a tervezett – és vitatott – Dél-budai Centrumkórház „megfelelő színvonalú közlekedési kiszolgálása érdekében” hozott határozatot.","shortLead":"A kormány nem hátrál, most a tervezett – és vitatott – Dél-budai Centrumkórház „megfelelő színvonalú közlekedési...","id":"20201016_del_budai_korhaz_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548ea6d9-67cf-4ad8-959e-60de26183f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c8f805-6675-4333-820a-3377a53e9495","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_del_budai_korhaz_magyar_kormany","timestamp":"2020. október. 16. 09:43","title":"A kormány ragaszkodik a dél-budai kórházhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is épül.","shortLead":"A 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is épül.","id":"20201016_felcsut_iskola_meszaros_lorinc_gyerekei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c77134-4137-4d8a-83a6-3b156720704d","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_felcsut_iskola_meszaros_lorinc_gyerekei","timestamp":"2020. október. 16. 10:04","title":"Még drágábban épül az új felcsúti iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]