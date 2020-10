Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vendégsereg egyetlen tagja sem viselt maszkot, és a testhőjüket sem ellenőrizték.","shortLead":"A vendégsereg egyetlen tagja sem viselt maszkot, és a testhőjüket sem ellenőrizték.","id":"20201021_koronavirus_eskuvo_mexiko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb442bdb-0bc5-4ada-afc3-47d90f7ec491","keywords":null,"link":"/elet/20201021_koronavirus_eskuvo_mexiko","timestamp":"2020. október. 21. 07:51","title":"100 ember lett koronavírusos egy esküvő után Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450eed75-d567-4d12-a51f-dac79abafc79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elődjeire hasonlító, de alaposan modernizált külsejű terepjáró lokálisan egyetlen gramm CO2-vel sem terheli a környezetet.","shortLead":"Az elődjeire hasonlító, de alaposan modernizált külsejű terepjáró lokálisan egyetlen gramm CO2-vel sem terheli...","id":"20201021_hivatalos_itt_a_vadonatuj_elektromos_hummer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=450eed75-d567-4d12-a51f-dac79abafc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d43eac0-a19e-4fa4-94bb-fda9e512bb71","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_hivatalos_itt_a_vadonatuj_elektromos_hummer","timestamp":"2020. október. 21. 07:59","title":"Hivatalos: itt a vadonatúj 1000 lóerős elektromos Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b92c14-37b0-468b-bec3-9a9d1cbc08c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt tüdőgyulladással kezelték kórházban.","shortLead":"A zenészt tüdőgyulladással kezelték kórházban.","id":"20201020_spencer_davis_gyaszhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b92c14-37b0-468b-bec3-9a9d1cbc08c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1853f9-7f84-4a3e-97d7-6e6f32100a00","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_spencer_davis_gyaszhir","timestamp":"2020. október. 20. 20:13","title":"Meghalt Spencer Davis beatlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium elárulta, pontosan hova és miért repült a miniszter idén.","shortLead":"A külügyminisztérium elárulta, pontosan hova és miért repült a miniszter idén.","id":"20201020_Hadhazy_Szijjartot_iden_ketszer_vitte_rendorsegi_helikopter_Dunakeszire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3cd9bb-5c9f-461a-ab3e-6408a48df9ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Hadhazy_Szijjartot_iden_ketszer_vitte_rendorsegi_helikopter_Dunakeszire","timestamp":"2020. október. 20. 09:54","title":"Hadházy: Szijjártót kétszer is hazavitte a rendőrségi helikopter Dunakeszire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415d22b8-cc27-47c0-9231-b92d687ffc5f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt években egész iparág épült a boldogságfétisre, ami néha leegyszerűsítéseket, nem egyszer alapvető félreértéseket okoz. Nagy Henriett pszichológus, az ELTE adjunktusának új könyve segíti a tisztánlátást. Interjú a szerzővel, aki a következő HVG Extra Pszichológia Szalon vendége lesz.","shortLead":"Az elmúlt években egész iparág épült a boldogságfétisre, ami néha leegyszerűsítéseket, nem egyszer alapvető...","id":"20201020_A_boldogsag_inkabb_a_szemelyisegunktol_fugg_mint_a_korulmenyeinktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=415d22b8-cc27-47c0-9231-b92d687ffc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e171e733-9280-4316-b59d-f0de2c3c9abf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201020_A_boldogsag_inkabb_a_szemelyisegunktol_fugg_mint_a_korulmenyeinktol","timestamp":"2020. október. 20. 12:30","title":"A boldogság inkább a személyiségünktől függ, mint a körülményeinktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A képzés hivatalosan is működik már, a csatorna folyamatos fejlődési lehetőséget ígér.","shortLead":"A képzés hivatalosan is működik már, a csatorna folyamatos fejlődési lehetőséget ígér.","id":"20201020_tv2_akademia_tv_hirmusor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0ff676-1de0-4602-ac67-da3ba0c27c2b","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_tv2_akademia_tv_hirmusor","timestamp":"2020. október. 20. 18:15","title":"Államilag akkreditált képzés lett a TV2 Akadémiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kézben tartott mobillal pedig elég veszélyes közlekedni.","shortLead":"Kézben tartott mobillal pedig elég veszélyes közlekedni.","id":"20201021_gyalogos_kerekparozas_mobilozas_roller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c3ca49-4779-48a9-b760-1662bcb6ed48","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_gyalogos_kerekparozas_mobilozas_roller","timestamp":"2020. október. 21. 14:00","title":"Három kerékpárosból egy menet közben is telefonozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnek 75 millió forintot kell fizetnie, mert nem megfelelően igazolta egy korábban tett vállalásának teljesítését.","shortLead":"A cégnek 75 millió forintot kell fizetnie, mert nem megfelelően igazolta egy korábban tett vállalásának teljesítését.","id":"20201021_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_heineken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec420d27-2690-45c7-8fe9-13ee48f17f1d","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_heineken","timestamp":"2020. október. 21. 10:28","title":"Megbüntette a Heinekent a versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]