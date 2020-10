Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pócs Alfrédtól korábban a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott.","shortLead":"Pócs Alfrédtól korábban a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott.","id":"20201020_virusszkeptikus_orvos_koronavirus_pocs_alfred","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca80e25f-319f-4267-9771-beaecba413e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_virusszkeptikus_orvos_koronavirus_pocs_alfred","timestamp":"2020. október. 20. 06:55","title":"Kirúgták a Covid-szkeptikus orvost a gyöngyösi kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75085019-3f35-41de-afd5-7713a8bef5cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól nagyobb távolságokat lehet megtenni az amerikai gyártó villanyautóival. ","shortLead":"Mostantól nagyobb távolságokat lehet megtenni az amerikai gyártó villanyautóival. ","id":"20201019_megnoveltek_a_teslak_hatotavjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75085019-3f35-41de-afd5-7713a8bef5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba976eb1-c16c-4717-8aae-3b65703367b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_megnoveltek_a_teslak_hatotavjat","timestamp":"2020. október. 19. 09:21","title":"Megnövelték az összes Tesla hatótávját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést járja körbe Pietro Marcello Martin Eden című filmje, amely Jack London száz évvel ezelőtti fejlődésregénye alapján készült.","shortLead":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést...","id":"202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196547ff-0500-4387-a3ef-3838402f4c08","keywords":null,"link":"/360/202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","timestamp":"2020. október. 19. 16:00","title":"Közmunkásból is lehet boldogtalan irodalmár - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1ef6d5-f342-4fed-8305-6c322260ee9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyre több megbetegedés és az újabb széles körű zárlat elfojthatja a gazdasági kilábalást az euroövezetben – írja előrejelzésében a Financial Times. A 3. negyedév ugyan jól alakult, de már közeleg a feketeleves, mert az elemzések szinte kivétel nélkül arra utalnak, hogy az év végén ismét csökken a GDP a 19 tagállamban.

","shortLead":"Az egyre több megbetegedés és az újabb széles körű zárlat elfojthatja a gazdasági kilábalást az euroövezetben – írja...","id":"20201019_FT_Ujra_padlot_foghatnak_az_EU_gazdasagai_Walaku_kilabalas_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1ef6d5-f342-4fed-8305-6c322260ee9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a2e59c-c5b0-4cf4-a41a-44a5e3a586b6","keywords":null,"link":"/360/20201019_FT_Ujra_padlot_foghatnak_az_EU_gazdasagai_Walaku_kilabalas_johet","timestamp":"2020. október. 19. 08:30","title":"FT: Újra padlót foghatnak az EU gazdaságai, W-alakú kilábalás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A barátja bankkártyáján levő pénzt akarta megszerezni, de már a szervezésnél lebukott.","shortLead":"A barátja bankkártyáján levő pénzt akarta megszerezni, de már a szervezésnél lebukott.","id":"20201020_kecskemet_gyilkossag_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29857b67-89da-4ed9-a4f1-6793e4b702e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_kecskemet_gyilkossag_kiserlet","timestamp":"2020. október. 20. 10:56","title":"Két évet kapott a kecskeméti férfi, aki meg akarta ölni az ismerősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de91bfd-bc3e-43bf-b162-7b2ef18e9b16","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mi az: a többségi társadalom privilegizált helyzetű tagjai kamu cigány akcentussal utánozzák a romákat úgy, hogy közben egyetlen roma sincs a színpadon vagy az alkotók között? Nem, nem a Fábry-show egyik rosszul sikerült adása 1995-ből, hanem Magyarország egyik legtehetségesebb, ráadásul – máskor – mind társadalmi, mind emberi értelemben legérzékenyebb színházi embere, Pintér Béla új előadása, a Vérvörös Törtfehér Méregzöld.","shortLead":"Mi az: a többségi társadalom privilegizált helyzetű tagjai kamu cigány akcentussal utánozzák a romákat úgy, hogy közben...","id":"20201020_pinter_bela_vervoros_tortfeher_meregzold_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7de91bfd-bc3e-43bf-b162-7b2ef18e9b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8817e99c-16eb-4a10-90f9-fe76e9dcf486","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_pinter_bela_vervoros_tortfeher_meregzold_kritika","timestamp":"2020. október. 20. 20:00","title":"Fábry Sándor telefonált a múltból, hogy kéri vissza Pintér Béla új előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b151f84c-cf33-441c-b2a5-d8136b04d20c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi ellen emeltek vádat.","shortLead":"Két férfi ellen emeltek vádat.","id":"20201020_Autoszerviz_lopas_siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b151f84c-cf33-441c-b2a5-d8136b04d20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cec841-bc9e-4fd4-b947-a9e8653dadcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Autoszerviz_lopas_siofok","timestamp":"2020. október. 20. 08:36","title":"Autószervizből vittek el kocsikat tolvajok, mert tudták, hol vannak a kulcsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","shortLead":"Az OTP Bank azt állítja, hogy a horvátországi leánybankját 224 millió kunás veszteség érte egy 2015-ös jogszabály miatt.","id":"20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48d505-8088-44b2-91c4-8779314663a1","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_Beperelte_Horvatorszagot_az_OTP","timestamp":"2020. október. 19. 12:58","title":"Az OTP beperelte Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]