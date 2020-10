Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben a koronavírus-járvány terjedése - állapítható meg a stratégiai kommunikációs törzs szombaton közzétett jelentéséből.","shortLead":"Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben...","id":"20201024_Koronavirus_voros_forgatokonyv_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5c7e57-f59e-490b-9aca-a66eed66722a","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirus_voros_forgatokonyv_Erdelyben","timestamp":"2020. október. 24. 15:32","title":"Koronavírus: „vörös forgatókönyv” Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 150 férőhelyes konténerbázison már 110 koronavírusos beteg van, a negyven lélegeztetőgép közel fele foglalt. A kórházigazgató szerint Szeged és Kecskemét gócpontokká vált, ezekben a városokban már az utcán is maszkot kellene viselni.","shortLead":"A 150 férőhelyes konténerbázison már 110 koronavírusos beteg van, a negyven lélegeztetőgép közel fele foglalt...","id":"20201025_A_kiskunhalasi_jarvanykorhaz_igazgatoja_Szeged_es_Kecskemet_gocpontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f80d582-deef-4d65-b4cd-c00df7e1c524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6517db90-8c1d-4ad4-b249-8e32787aae79","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_A_kiskunhalasi_jarvanykorhaz_igazgatoja_Szeged_es_Kecskemet_gocpontok","timestamp":"2020. október. 25. 12:50","title":"Rövid időn belül megtelhet a kiskunhalasi járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Párizs hazarendelte szombaton ankarai nagykövetét, miután a török elnök lényegében azt üzente francia kollégájának, hogy az szerinte nem normális.","shortLead":"Párizs hazarendelte szombaton ankarai nagykövetét, miután a török elnök lényegében azt üzente francia kollégájának...","id":"20201024_Erdogan_Macron_ellenoriztesse_az_elmeallapotat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cafc1c-ffd2-4a39-b821-db0fc2ba0a75","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Erdogan_Macron_ellenoriztesse_az_elmeallapotat","timestamp":"2020. október. 24. 21:33","title":"Erdogan: Macron ellenőriztesse az elmeállapotát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de a bűnösök leleplezésének gépesítésére nagy az igény.","shortLead":"A hazugságvizsgálóról megoszlanak a vélemények, a mesterséges intelligenciának pedig még sokat kellene tanulnia, de...","id":"202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d36c417-bb09-45ac-8f50-7ee6aed212b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f102b4a0-ce4a-4239-aae1-55899958a91d","keywords":null,"link":"/360/202043__poligraf__kemek_gyilkosok__mesterseges_intelligencia_ahataron__ha_arcizmuk_sem_randul","timestamp":"2020. október. 25. 08:15","title":"A hazugságvizsgáló és ami mögötte van – illetve ami mögötte lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy az antigén alapú gyorstesztek növelik majd a tesztkapacitást. Kérdés, ezeket számolták-e hozzá a PCR-tesztekhez.","shortLead":"Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy az antigén alapú gyorstesztek növelik majd a tesztkapacitást. Kérdés...","id":"20201025_mintavetelt_koronavirusteszt_Magyarorszagon_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a207d4-d062-493f-b41f-50a8e87acff6","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_mintavetelt_koronavirusteszt_Magyarorszagon_rekord","timestamp":"2020. október. 25. 10:34","title":"Soha nem végeztek még ennyi mintavételt Magyarországon, de nem tudni, milyen teszteket vetettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát, tilos lesz alkoholt árulni éjfél és reggel hat óra között, továbbá kötelező lesz a maszk viselése nyílt térben.","shortLead":"Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők...","id":"20201025_Ujra_szigorit_Horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702c0bc5-3ae0-407c-b370-5dfea0ad3eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Ujra_szigorit_Horvatorszag","timestamp":"2020. október. 25. 16:17","title":"Újra szigorít Horvátország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük során, hogy Moszkva Minszk fő szövetségese, és nem avatkozik be a ország belügyeibe - közölte az ONT fehérorosz állami televízió.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük...","id":"20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13e1d9-babc-4b90-a905-79ebde3828d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","timestamp":"2020. október. 24. 20:34","title":"Lukasenka Washingtont nyugtatja, hogy nem avatkoznak be az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan tartományban folyó építkezésen – közölték a helyi kulturális hatóságok.","shortLead":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan...","id":"20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8214c-d948-43cf-b2cc-14101291f59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","timestamp":"2020. október. 25. 16:03","title":"Találtak egy 3000 éves, 33 kilós cintányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]