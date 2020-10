Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna kendernövényt, 1,4 tonna hasist, különféle fegyvereket és 11 ellopott járművet is lefoglaltak, amikor rajtaütöttek a bűnözői csoporton.","shortLead":"Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna...","id":"20201027_fociultrak_csempesztek_15_tonna_fuvet_lengyelorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f246f70b-02e4-49d3-aa95-9c321951e7d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_fociultrak_csempesztek_15_tonna_fuvet_lengyelorszagba","timestamp":"2020. október. 27. 20:38","title":"Fociultrák csempésztek 15 tonna marihuánát Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet Csehországban és Belgiumban alakult ki, de Oroszországban is sorra dőlnek meg a napi fertőzési rekordok. A járványt másképpen kezelő Svédországban is megjelent a második hullám, a skandináv országban viszont feltűnően alacsony a halottak száma. ","shortLead":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet...","id":"20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba85af3-295f-4740-989f-2b29a3a2943e","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","timestamp":"2020. október. 28. 13:20","title":"Európa-szerte mindenhol romlik a járványhelyzet, de hogy állnak a svédek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók a védekezésre.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára reméli, hogy a szigorítás miatt jobban odafigyelnek majd a vásárlók...","id":"20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91dec823-c484-4347-a57e-729cb215de80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fbe2ea-205e-4f3c-92ef-98d95bca23c9","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Nohet_a_bolti_birsag_a_maszkviselesi_szabalysertes_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 07:21","title":"Nőhet a bolti bírság a maszkviselési szabálysértés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hamarosan indul a felújítás utolsó nagyobb etapja, érdemes átböngészni, hogy zajlik majd a metrópótlás. ","shortLead":"Hamarosan indul a felújítás utolsó nagyobb etapja, érdemes átböngészni, hogy zajlik majd a metrópótlás. ","id":"20201026_3as_metro_felujitas_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44639e86-5507-488c-9fc7-bfd6804f07a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201026_3as_metro_felujitas_kozlekedes","timestamp":"2020. október. 26. 19:47","title":"Jövő héten indul a 3-as metró középső szakaszának felújítása, így közlekedhet a lezárás idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több városban is megbénították a forgalmat a demonstrálók. Varsóban autó ütött el két tiltakozó nőt.","shortLead":"Több városban is megbénították a forgalmat a demonstrálók. Varsóban autó ütött el két tiltakozó nőt.","id":"20201027_Konnygazt_rendorseg_abortusztorveny_Lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6190f69b-f623-4dd6-9bfc-0d99df672306","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Konnygazt_rendorseg_abortusztorveny_Lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 27. 06:22","title":"Könnygázt is bevetett a rendőrség az abortusztörvény ellen zajló tüntetéseken Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","shortLead":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","id":"20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87b247-e806-42bf-959f-7e81f2a12e31","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. október. 26. 14:44","title":"Kiraboltak egy kerekesszékest Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Vihar előtti konjunktúra volt tavaly a magyar gazdaságban. A HVG toplistáin szereplő nagyvállalatok többnyire még nagyobbak lettek, bár a legnagyobb ugrások mögött néha meglepő okok állnak.","shortLead":"Vihar előtti konjunktúra volt tavaly a magyar gazdaságban. A HVG toplistáin szereplő nagyvállalatok többnyire még...","id":"20201026_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_Az_utolso_bekeev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45430a4-cd89-47cb-8420-476f729bcdd6","keywords":null,"link":"/360/20201026_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_Az_utolso_bekeev","timestamp":"2020. október. 26. 15:00","title":"HVG-rangsor a legnagyobb magyar vállalatokról: A járvány előtti utolsó békeév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss kutatás szerint nagyban befolyásolná a hallgatók pályánmaradási szándékát, ha a hálapénzt valóban kivezetnék, és megvalósulna az ígért béremelés.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint nagyban befolyásolná a hallgatók pályánmaradási szándékát, ha a hálapénzt valóban kivezetnék...","id":"20201026_orvostanhallgatok_egeszsegugyi_jogallas_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18694a99-dc41-4607-894c-4937cbfcae4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_orvostanhallgatok_egeszsegugyi_jogallas_torveny","timestamp":"2020. október. 26. 14:11","title":"Külföldre üldözi az orvostanhallgatókat az új egészségügyi jogállásról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]