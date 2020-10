Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abde6e19-66c7-4c36-99ab-f3e861e95d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi EP-választás előtt egy 207 ezer követős hivatalos oldalt vesztett el a párt, most 80 ezer lájkot buktak, amiért megsértették a Facebook közösségi elveit.","shortLead":"A tavalyi EP-választás előtt egy 207 ezer követős hivatalos oldalt vesztett el a párt, most 80 ezer lájkot buktak...","id":"20201027_torolte_a_mi_hazank_oldalat_a_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abde6e19-66c7-4c36-99ab-f3e861e95d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b84e3a-9c44-4238-8add-2a58028b26a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_torolte_a_mi_hazank_oldalat_a_facebook","timestamp":"2020. október. 27. 18:10","title":"Törölte a Mi Hazánk oldalát a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hamarosan indul a felújítás utolsó nagyobb etapja, érdemes átböngészni, hogy zajlik majd a metrópótlás. ","shortLead":"Hamarosan indul a felújítás utolsó nagyobb etapja, érdemes átböngészni, hogy zajlik majd a metrópótlás. ","id":"20201026_3as_metro_felujitas_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44639e86-5507-488c-9fc7-bfd6804f07a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201026_3as_metro_felujitas_kozlekedes","timestamp":"2020. október. 26. 19:47","title":"Jövő héten indul a 3-as metró középső szakaszának felújítása, így közlekedhet a lezárás idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01aa833-ed38-4f2b-9183-5d52a5d13d3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szigetország vezetése nagyon kiakadt az arab államra.","shortLead":"A szigetország vezetése nagyon kiakadt az arab államra.","id":"20201026_13_no_orvosi_vizsgalata_miatt_all_a_bal_Ausztralia_es_Katar_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c01aa833-ed38-4f2b-9183-5d52a5d13d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355e3956-668f-4e8d-a674-fb6f467c1890","keywords":null,"link":"/elet/20201026_13_no_orvosi_vizsgalata_miatt_all_a_bal_Ausztralia_es_Katar_kozott","timestamp":"2020. október. 26. 12:36","title":"13 nő „orvosi vizsgálata” miatt áll a bál Ausztrália és Katar között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc39253-74a3-482e-9928-a62cb8560aa7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A költség- és létszámcsökkentés mellett kreatív ötleteket is bevetnek a koronavírus-járvány miatt válságba került légitársaságok.","shortLead":"A költség- és létszámcsökkentés mellett kreatív ötleteket is bevetnek a koronavírus-járvány miatt válságba került...","id":"202043__legitarsasagok__tulelesi_trukkok__jarat_asemmibe__szarnyakat_adnak_vagyaiknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc39253-74a3-482e-9928-a62cb8560aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c691c71-72f6-44e1-b124-6f9d359e4f80","keywords":null,"link":"/360/202043__legitarsasagok__tulelesi_trukkok__jarat_asemmibe__szarnyakat_adnak_vagyaiknak","timestamp":"2020. október. 26. 13:00","title":"Étteremmé alakított repülők, sehová sem tartó járatok: így küszködik a légiipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f3972f-0670-46fa-a93d-9dcb4addb361","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sztamen Grigorov születésének 142. és halálának 75. évfordulója alkalmából cserélte ma le logóját a Google.","shortLead":"Sztamen Grigorov születésének 142. és halálának 75. évfordulója alkalmából cserélte ma le logóját a Google.","id":"20201027_sztamen_grigorov_google_doodle_142","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53f3972f-0670-46fa-a93d-9dcb4addb361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794b0481-1c54-47ba-8a55-f7ce9f414e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_sztamen_grigorov_google_doodle_142","timestamp":"2020. október. 27. 07:02","title":"Ki az a Sztamen Grigorov, és miért van ma a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","shortLead":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","id":"20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87b247-e806-42bf-959f-7e81f2a12e31","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. október. 26. 14:44","title":"Kiraboltak egy kerekesszékest Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány egy részét behajthatatlannak minősítették.","shortLead":"Több mint 100 milliárd forinttal csökkent a NAV teljes követelésállománya egy év alatt, azért is, mert az állomány...","id":"20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b41edda5-19d8-435e-983d-cbd3d53b454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc991ab2-bd09-4f24-87ed-3ec5cff653a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_nav_behajtas_tartozas_ado","timestamp":"2020. október. 27. 07:39","title":"540 milliárd forintot nem tudott tavaly behajtani a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám nyitva hagyná egyelőre az iskolákat. A szakemberek „váltásos” karácsonyt javasolnak. ","shortLead":"Angela Merkel német kancellár szerint szigorításra van szükség, egyebek mellett bezáratná az éttermeket és bárokat, ám...","id":"20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce28995-a5f1-493f-b533-4b4056426138","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Szomoru_karacsony_ele_nez_a_koronavirusjarvany_miatt_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 28. 10:14","title":"Merkel: Karácsonyra összeomolhat az intenzív ellátás Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]