[{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam integrációjához, de Ukrajna lemond a magyar támogatásról azzal, hogy két magyar kormánytagot is kitilt – üzent Szijjártó Péter.","shortLead":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam...","id":"20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f29a84-6db8-4843-8087-4cfef8ebbe68","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","timestamp":"2020. október. 27. 08:44","title":"Szijjártó az EU- és NATO-integráció blokkolásával fenyegeti Ukrajnát két magyar kormánytag kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A tulajdonos Szeged-Csanádi Egyházmegyétől próbáltuk megtudni, mennyit költöttek a tavaly augusztus óta működő Szent Gellért Fórum üzemeltetésére, és vajon ki teszi el az ebből származó hasznot. Nehéz meghúzni a határt a vallási tevékenységet megillető titkosság és az üzleti tevékenység között, amelynek alapjait közpénzzel teremtették meg.","shortLead":"A tulajdonos Szeged-Csanádi Egyházmegyétől próbáltuk megtudni, mennyit költöttek a tavaly augusztus óta működő Szent...","id":"20201028_szeged_csanadi_egyhazmegye_stadion_lakitelek_zanka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2787f7c0-0884-4b7b-83dc-201bd298dc8e","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_szeged_csanadi_egyhazmegye_stadion_lakitelek_zanka","timestamp":"2020. október. 28. 14:00","title":"Így kell profitot szerezni stadionüzemeltetésből: egyházi pénzzel minden könnyebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat Védelméért nevű szervezet az Emberi Jogok Európai Bíróságán.","shortLead":"Nem védte meg a lakosságot a kormány a klímaváltozástól – ezzel perelte be a svájci kormányt az Idős Nők az Éghajlat...","id":"20201027_svajc_klimavaltozas_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c31d0ff-c74a-4cd3-9b27-0c397732a6eb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_svajc_klimavaltozas_per","timestamp":"2020. október. 27. 14:04","title":"Svájci nyugdíjasok perelték be kormányukat a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt a francia bor- és pezsgőtermelők is nehéz helyzetbe kerültek – írja a Les Échos című gazdasági portál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a francia bor- és pezsgőtermelők is nehéz helyzetbe kerültek – írja a Les Échos című...","id":"20201026_Nem_pezsgozik_a_vilag_a_jarvany_idejen__ezt_pedig_a_franciak_is_megerzik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36992bd-29a1-4222-9412-9491df7574a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_Nem_pezsgozik_a_vilag_a_jarvany_idejen__ezt_pedig_a_franciak_is_megerzik","timestamp":"2020. október. 26. 17:15","title":"Nem pezsgőzik a világ a járvány idején – ezt pedig a franciák is megérzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa1421b-cb4f-4452-bce5-971d2dca3bb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"6 milliárd forintért vásárolt új buszokat a kormány a fővárosnak.","shortLead":"6 milliárd forintért vásárolt új buszokat a kormány a fővárosnak.","id":"20201027_60_uj_mercedes_buszt_kapott_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aa1421b-cb4f-4452-bce5-971d2dca3bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59735ae-8024-4ed9-8aa1-e1c444cfb44f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_60_uj_mercedes_buszt_kapott_budapest","timestamp":"2020. október. 27. 18:26","title":"60 új Mercedes busszal lepte meg a kormány Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hvg.hu két forrásból is úgy értesült, hogy hétfőn ülésezett a Nemzeti Kulturális Tanács, amelyen Orbán Viktor és a mára pozitív koronavírusteszt-eredménnyel rendelkező Vidnyánszky Attila is részt vett. ","shortLead":"A hvg.hu két forrásból is úgy értesült, hogy hétfőn ülésezett a Nemzeti Kulturális Tanács, amelyen Orbán Viktor és...","id":"20201027_Hetfon_meg_egyeztetett_Orban_Viktorral_Vidnyanszky_akirol_mostanra_kiderult_hogy_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0de01c9-8dd9-4cbc-8145-1d9c43134b9a","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Hetfon_meg_egyeztetett_Orban_Viktorral_Vidnyanszky_akirol_mostanra_kiderult_hogy_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 27. 17:54","title":"Hétfőn még Orbán Viktorral egyeztetett Vidnyánszky, akiről mostanra kiderült, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atya az intézményben nevelkedő fiatalok lelki gondozását végzi a 24.hu szerint. Korábban egy másik pap állította róla, hogy kispap korában viszonyt próbált meg kialakítani vele.","shortLead":"Az atya az intézményben nevelkedő fiatalok lelki gondozását végzi a 24.hu szerint. Korábban egy másik pap állította...","id":"20201027_katolikus_egyhaz_pap_kalocsa_gyerekotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e3e5c6-6dd9-4c96-8712-d8c9d409ce42","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_katolikus_egyhaz_pap_kalocsa_gyerekotthon","timestamp":"2020. október. 27. 16:52","title":"Kalocsai gyerekotthon lakóival foglalkozik egy korábban szexuális zaklatással megvádolt pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb2d54c-801c-4bf1-9339-cbd44c4179dc","c_author":"Buzinkay György","category":"360","description":"Ma van az őszirózsás forradalom kitörésének napja. A történelmi eseményt a jobboldal gyalázza, a baloldal zavartan hallgat róla. Vélemény.","shortLead":"Ma van az őszirózsás forradalom kitörésének napja. A történelmi eseményt a jobboldal gyalázza, a baloldal zavartan...","id":"20201028_Buzinkay_Gyorgy_Karolyinak_igaza_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efb2d54c-801c-4bf1-9339-cbd44c4179dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a990666-5173-4b7b-83fb-8ec54a2e0ff2","keywords":null,"link":"/360/20201028_Buzinkay_Gyorgy_Karolyinak_igaza_volt","timestamp":"2020. október. 28. 12:30","title":"Buzinkay György: Károlyi Mihálynak igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]