Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság olyan videókat vizsgál, melyek egy étrendkiegészítő YouTube-csatornáján vannak fent, és amelyekben Gődény beszél. A GVH szerint az elhangzottak nem felelnek meg az élelmiszerekre vonatkozó szabályoknak.","shortLead":"A hatóság olyan videókat vizsgál, melyek egy étrendkiegészítő YouTube-csatornáján vannak fent, és amelyekben Gődény...","id":"20201029_ghv_vizsgalat_godeny_gyorgy_video_etrendkiegeszito_nutriversum_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5594709-9bd7-45de-8949-33d3305f1387","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_ghv_vizsgalat_godeny_gyorgy_video_etrendkiegeszito_nutriversum_kft","timestamp":"2020. október. 29. 10:30","title":"Szabálytalanságot gyanítanak, a GVH vizsgálatot indított Gődény videói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d70789-2557-40b7-b29e-6772d5bd3058","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvannak a Comedy Wildlife Photography Awards nyertesei. ","shortLead":"Megvannak a Comedy Wildlife Photography Awards nyertesei. ","id":"20201028_Magyar_fotos_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53d70789-2557-40b7-b29e-6772d5bd3058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36b501-9355-4f54-9076-69faf1034f30","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Magyar_fotos_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","timestamp":"2020. október. 28. 10:50","title":"Magyar fotós lett a közönségdíjas az év legviccesebb természetfotója versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit az új uniós előírások átvétele is segíthet. Ezzel azért is fontos tisztában lenni, mert a jelen állás szerint 2021 közepéig tartó hitelmoratórium végét követően szinte bizonyosan a csődök és felszámolások elszaporodására lehet számítani. Cikkünkben a legfontosabb megelőző intézkedésekről a CMS Budapest szakjogászai beszélnek.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit...","id":"20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b245ea2-59e2-48df-a674-48d20fe6555e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. október. 28. 09:30","title":"Mi történik akkor, ha lejár a hitelmoratórium? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Nyomozó Iroda elutasította a DK feljelentését.","shortLead":"A Nemzeti Nyomozó Iroda elutasította a DK feljelentését.","id":"20201028_Nyomozas_rendrsg_lelegeztetogepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff44c726-ff4a-45cc-9af6-7e86cbc10133","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Nyomozas_rendrsg_lelegeztetogepek","timestamp":"2020. október. 28. 17:51","title":"Nem nyomoz a rendőrség a lélegeztetőgépek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Biden mellett kampányolt kedden Barack Obama volt elnök is, mint mondta: Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka, az elnökséget is csupán valóságshownak tartja.","shortLead":"Biden mellett kampányolt kedden Barack Obama volt elnök is, mint mondta: Trumpot egyáltalán nem érdekli a munka...","id":"20201028_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_kampany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3e28065-f6bc-400d-a286-8a15540e6e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf37a5b9-0cd2-4a92-9ca0-05d625699980","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_joe_biden_donald_trump_elnokvalasztas_kampany_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 05:50","title":"Biden: A Trump-kormányzat fehér zászlóval adta meg magát a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét a Föld kerül keringő űrszemét eltakarításában.","shortLead":"Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét...","id":"20201028_spacex_urszemet_starship_csillaghajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb2f742-7d7b-42d9-9526-27bca4a0e4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_spacex_urszemet_starship_csillaghajo","timestamp":"2020. október. 28. 13:03","title":"A SpaceX-nek van egy ötlete, hogyan takarítsák el a rengeteg űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még csak azt sem lehet tudni, hogy hol temették el az állatokat a szadai önkormányzat szerint. Egy uniós rendelet alapján pedig eleve el kellett volna égetni a tetemeket.","shortLead":"Még csak azt sem lehet tudni, hogy hol temették el az állatokat a szadai önkormányzat szerint. Egy uniós rendelet...","id":"20201028_szadai_halott_elefantok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d7284e-8f27-4bd9-a7e0-17592ed9ae25","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_szadai_halott_elefantok","timestamp":"2020. október. 28. 21:41","title":"Az önkormányzat sem tud semmit az elpusztult szadai elefántokról, a kormányhivatalhoz fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi fesztiválon drogot áruló holland férfiakat.","shortLead":"Tíz évre utasítják ki őket Magyarországról, első fokon pedig nyolc év hat hónap börtönre ítélték a 2017-ben egy nógrádi...","id":"20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23afe908-7011-41f0-b63b-5c4afcf1684a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff8bf5-51e2-4eb0-bbd1-09f14b0367e3","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_drog_bortonbuntetes_hollandok","timestamp":"2020. október. 29. 12:22","title":"Nyolc és fél évet kaptak a fesztiválon drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]